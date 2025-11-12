最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
德昌電機公佈截至2025年9月30日止半年業績
財政年度25/26半年業績摘要
集團營業額1,833百萬美元，較上一財政年度上半年下跌1%
毛利441百萬美元，或營業額的24.0%（對比上一財政年度上半年為438百萬美元或營業額的23.6%）
經調整未計利息、稅項及攤銷前盈利159百萬美元，或營業額的8.7%（對比上一財政年度上半年為177百萬美元或營業額的9.5%）
股東應佔溢利淨額上升3%至133百萬美元或完全攤薄後為每股14.21美仙
撇除與匯率變動相關的未變現收益或虧損以及重組費用之淨影響，基本淨溢利下跌8%至123百萬美元
經營所得之自由現金流量為174百萬美元（對比上一財政年度上半年為144百萬美元）
於2025年9月30日，總債務佔資本比率為11%，現金儲備932百萬美元
中期股息每股17港仙（每股2.18美仙）
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月12日 - 領導全球電機及驅動子系統的德昌電機控股有限公司（下稱「德昌電機」），今天公佈截至2025年9月30日止六個月之業績。
2025/26財政年度上半年，集團營業總額為1,833百萬美元，較上一財政年度上半年下跌1%。撇除外匯變動的影響，營業額下跌2%。股東應佔溢利淨額增加3%至133百萬美元，或按完全攤薄基礎後為每股14.21美仙。基本淨溢利下跌8%至123百萬美元。
汽車產品組別
於回顧期內汽車產品組別佔集團營業總額的84%，以固定匯率計算，營業額下跌3%。從地區劃分，汽車產品組別以固定匯率計算的營業額跌幅在亞洲為6%、美洲為1%，而歐洲為1%。
上半年營業額水平下跌反映更多成熟期的產品應用之價格下調，以及汽車產品組別在中國的中外合資企業原始設備製造商客戶的市場份額持續大幅流失之綜合影響。
由中國主導的亞洲汽車生產目前佔全球汽車總產量約60%。中國汽車產業不僅規模龐大，其蓬勃發展正改變國內市場，對全球市場的影響亦日漸加深。政府補貼、充電基礎設施擴建，以及過百個電動車品牌的進取定價策略，共同推動電氣化的結構性轉型 — 新能源汽車佔中國乘用車銷量超過一半。中國本土原始設備製造商品牌正引領此轉型，其市場份額在不足五年內幾乎翻倍，佔國內銷量超過三分之二以上。
短期內，汽車原始設備製造商市場份額的急速轉變對汽車產品組別造成負面影響，原因是中國大部分銷售歷來都是面向中外合資企業客戶。然而，在贏得多家領先的中國本土原始設備製造商客戶的新業務方面取得令人鼓舞的進展，這些客戶認可德昌電機是反應迅速且具成本競爭力的合作夥伴，可支援他們未來的增長計劃。這些計劃包括加快「中國製造」車輛出口，以及在全球其他地區設立組裝廠房，生產新一代「中國設計」汽車。隨著贏得的新業務計劃於本財政年度下半年逐步提高生產，汽車產品組別正穩步重返增長軌道。
在亞洲以外地區，於回顧期內汽車行業的需求相對疲弱。在歐洲，消費者對於新能源汽車，特別是插電式混合動力汽車仍有強烈興趣，但由於就業保障的擔憂以及新能源汽車相對售價較高而抑壓購買意欲。該地區的汽車製造商自身亦面臨巨大的結構性挑戰，包括來自中國品牌的競爭加劇 (這些品牌已佔據了5%的市場份額)，以及產能過剩迫使多家原始設備製造商的部分廠房暫停生產，並重新規劃未來的汽車發展藍圖。
北美汽車行業同樣面臨貿易政策不明朗、消費者行為轉變及電氣化趨勢所形成的動盪局勢。年初，消費者搶在關稅引起價格上漲之前購買汽車，令市場氣氛一度熾熱。此後需求勢頭放緩，唯獨在聯邦稅收抵免到期前，曾短暫刺激電動汽車銷售額。關稅政策不穩亦干擾了供應鏈，迫使原始設備製造商及其供應商重新配置美國、加拿大及墨西哥的營運。這些變化令成本增加，導致汽車價格上漲及減低可負擔性。
面對當前多變且高度難以預測的全球營運環境，汽車產品組別仍然保持兩大策略：首先，專注將創新驅動技術推向市場，實現電氣化、減少排放並提升乘客安全與舒適度。其次，汽車產品組別致力為多元化的客戶群提供無與倫比的總成本與價值方案，結合生產速度、規模與可靠性以及適應力強的全球營運版圖。
工商用產品組別
工商用產品組別佔本集團總營業額的16%，按固定匯率計算，營業額與上個財政年度的上半年持平。
工商用產品組別的銷售額在經歷後疫情時代對非必需硬件產品（相較於服務）需求疲弱導致的艱難收縮期後，現已趨於穩定，而低價格（而非品牌名稱、功能性或可靠性）日益成為許多消費者採購的關鍵因素。
管理層已合理調整及整合生產流程，專注於高度自動化裝配線及數碼化流程的應用分部，提升成本競爭力。同樣重要的是，新業務開發已轉向迅速擴張的中國製造商群體，該等企業正不斷提升在全球消費及商用硬件產品市場（尤其是低價入門產品）的佔有率。儘管工商用產品組別的業務轉型仍處早期階段，該部門近期已獲得多項訂單，令人對前景感到樂觀。
除訂定目標於高產量、標準化的驅動產品應用外，工商用產品組別並在多個專業細分、高增長領域供應驅動子系統解決方案方面持續取得進展，當中包括倉庫自動化、醫療設備、半導體製造設備及液冷應用。
成立中國合資企業以把握人形機器人機遇
於2025年7月，本集團宣佈與上海機電股份有限公司（一家在多個終端市場擁有廣泛業務的中國領先工業製造企業）成立兩家合資企業。這項新計劃旨在實現向中國各地客戶端到端交付高性能人形機器人的核心部件及子系統。兩家合資企業的結構互補，將銷售、業務發展及客戶應用支援與產品設計、工程及專業的製造知識相互結合。
毛利及營業溢利
毛利率由23.6%輕微上升至24.0%，主要由於直接勞工成本下降、原材料價格緊縮並受惠於外匯匯率變動，共同抵銷售價下調及工資上漲的影響。
如報告所示的未計利息、稅項及攤銷前盈利持平於171百萬美元。已調整撇除非現金外匯變動及重組費用後，未計利息、稅項及攤銷前盈利為159百萬美元，或佔營業額的8.7%。
自由現金流量及財務狀況
經營所得之自由現金流量由144百萬美元增加至174百萬美元，主要由於營運資金下跌，其影響超過資本性開支的增幅。於短期內，資本性開支佔營業額的比例預計將維持於高個位數百分比，以配合已計劃的自動化投資及進一步拓展生產版圖。
本集團財務狀況依然穩健，總債務佔資本比率為11%，於2025年9月30日現金結餘為932百萬美元。
中期股息
董事會於今天宣佈派發中期股息每股17港仙，相當於每股2.18美仙（2024/25年度中期：每股17港仙）。 中期股息將於2026年1月6日派發予於2025年12月9日登記的股東。
主席對半年業績及展望評論
集團主席及行政總裁汪穗中博士在評論業績時表示：「儘管宏觀經濟低迷及全球貿易關稅前景持續不明朗，德昌電機在截至2025年9月30日止六個月期間仍實現穩定的財務表現。」
「儘管全球經濟在面對美國國際貿易政策急劇轉變帶來的衝擊下展現韌性，但由於生活成本壓力加上勞動市場疲軟，世界主要經濟體的整體消費者信心維持審慎。在德昌電機的汽車和消費者領域及工業硬件產品等主要終端市場，所受的影響好壞參半。多個新興驅動應用領域呈現有利的增長動力，惟因更多成熟期的產品增長緩慢，加上因需求及全球供應鏈配置持續不明朗，原始設備製造商客戶延遲推出新項目，導致整體增長受到抵銷。」
對於下半年的財政年度展望，汪穗中博士表示：「今年上半年的全球經濟呈現的韌性，掩蓋了貿易與投資環境的脆弱，這仍然是國際製造企業的重大憂慮。美國對幾乎所有國家進口商品實施的新一輪高關稅政策持續推進，對消費者行為、企業信心及製造業供應鏈的影響尚未明朗。」
汪博士進一步評論：「儘管宏觀經濟前景高度不確定，德昌電機保持謹慎樂觀，預期本財政年度下半年的營業額將較去年錄得溫和增長。就中長期而言，假設中美持續貿易談判能夠達成務實協定，本集團實現可持續盈利增長的前景則可期。我們的創新部件及子系統產品組合具備獨特優勢，協助客戶解決最為關鍵的驅動相關難題。我們亦持續投資於調整及強化營運模式，在確保客戶供應保障的情況下為股東創造可持續價值。」
Hashtag: #德昌電機
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於德昌電機集團
德昌電機集團是電機、執行器、驅動子系統及相關機電部件的國際領先製造商。集團為許多行業提供服務，包括汽車產品、智能電錶、醫療器械、商務設備、家居自動化、通風設備、家用電器、電動工具及割草機和園藝設備。集團總部設於香港及於全球超過20個國家僱用超過30,000人。德昌電機控股有限公司在香港聯合交易所有限公司上市(股份代號: 179)。查詢詳情，請瀏覽：www.johnsonelectric.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含某些與德昌電機的財務狀況、經營業績及業務，以及其管理層的計劃與目標有關的前瞻性陳述。
詞彙如「展望」、「預期」、「預測」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「預計」、「預料」等，該等詞彙的變化及類似表達皆旨在界定為前瞻性陳述。該等前瞻性陳述包含已知及未知的風險、不確定性及其他因素，因而可能導致德昌電機的實際業績或表現與任何由該前瞻性陳述所明示或暗示的未來業績或表現有重大分歧。該等前瞻性陳述乃基於眾多有關德昌電機現在及未來的商業策略、及其未來將經營業務地區的政治及經濟環境而作出的假設。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
日圓跌向155關口 日本財務大臣片山皋月對匯率發出口頭警告
隨著日圓跌向關鍵心理關口1美元兌155，日本財務大臣片山皋月對匯率走勢發出警告。Bloomberg ・ 3 小時前
摩通:小米集團核心業務大幅惡化 降目標價至50港元
摩根大通發報告指，小米集團－Ｗ(01810.HK) 第三季電動車業務表現似乎優於預期，儘管北京第二座電動車工廠的審批延遲，2025年第四季交付量仍可能進一步上揚。同時，市場需求保持健康，加上2026年將推出全新大型SUV車款，2027年進軍海外市場，摩通預計，截至2027年電動車出貨量將增長23%，盈利能力亦會有所提升，預計2027年下半年淨利率達4.5%。然而，核心盈利惡化程度超該行本已審慎的預期，原因包括中國智能手機增長放緩、第二季需求達峰後，以及組件成本上漲導致毛利率受壓。因此，摩通預計未來2-3個季集團核心盈利仍將面臨壓力，或在2026年下半年才會實現顯著的同比增長。由於小米集團核心業務大幅惡化，該行下調其2026-2027年核心業務營業利潤2%/1%，維持「中性」評級，並下調目標價16.7%，由60元降至50港元。另外，該行將該股從「正面催化劑關注名單」中移除，因9月及10月電動車交付量均超4萬輛，催化劑已兌現，但被核心盈利的大幅放緩所掩蓋。(CW)infocast ・ 6 小時前
傳新世界鄭氏家族與潛在投資者注資談判陷入僵局
《彭博》引述消息人士報道，新世界(0017.HK)大股東鄭氏家族與潛在投資者之間就注資問題的談判陷入僵局，僵局是由於雙方在鄭氏家族願意為獲得資金而放棄多少控制權。AASTOCKS ・ 9 小時前
巴菲特最後告白暗嗆馬斯克？「兆元薪酬」成CEO界貪婪雪球
巴菲特在感恩節致股東信指出，他觀察到一股「雪球式膨脹」的趨勢——企業執行長之間互相盯著對方不斷攀升的薪酬方案，導致高層薪資越滾越高。 這是巴菲特卸任波克夏 (BR鉅亨網 ・ 1 天前
京東「雙11」成交額創新高 中國的通縮看來不足為慮
【彭博】-- 中國一家大型電子商務平台表示，在一年一度的中國大型網絡購物節期間，其成交額再創新高。這證明人們對持續通縮抑制世界第二大經濟體消費者消費意願的擔憂是多餘了。京東集團在微信公眾號發布聲明表示，今年「雙11」購物節期間訂單量激增近60%，但並未披露交易金額。京東還報告稱，下單用戶數成長40%；相比之下，去年成長逾20%。多年來，投資者一直密切關注「雙11」購物節期間的商業活動，這是一個個規模遠超「網絡星期一」和「黑色星期五」的線上購物狂歡節，從中尋找有關中國經濟和國內消費水平的線索。更大的競爭對手阿里巴巴尚未公佈任何相關數據。去年中國這兩大電商平台均未披露商品交易總額。「京東是中國線上銷售‘3C產品’，即計算機、通訊設備和消費電子產品，無可爭議的領導者，而這正是享受政府消費補貼的主要類別。」紐約Evercore ISI首席中國宏觀分析師Neo Wang表示，「消費者可能都在趕在補貼結束前出手，因為補貼將於12月31日到期。」京東的美國存託憑證周二上漲0.6%，結束了此前連續三個交易日的下跌。阿里巴巴的股票在美國交易中下跌3.Bloomberg ・ 10 小時前
《大行》小米(01810.HK)投資評級及目標價(表)
小米-W(01810.HK)將於下周二(18日)公布今年第三季業績，業績可能受到智能手機及AIoT銷售放緩影響，因中國及印度出貨量下降，根據IDC數據，小米第三季全球智能手機出貨量達4,530萬部按季增長2%，中國市場出貨量為1,000萬部。市場預期小米第三季電動車交付量逾10萬輛，對業績有所帶動。本網綜合14間券商預測，小米2025年第三季非國際財務報告準則計量經調整淨利潤介乎95.1億元人民幣(下同)至105.57億元，較上年同期的62.52億元，按年上升52.1%至68.9%，中位數100.51億元，按年升60.8%。 綜合8間券商預測，小米今年第三季利潤介乎89.39億元至109.41億元，較上年同期的53.4億元，按年增長67.4%至104.9%，中位數101.83億元，按年升90.7%。小米手機主要集中在新興市場，較低的平均售價或拖累季度收入增長，加上DRAM及NANDFlash等組件成本趨升，投資者將關注小米管理層對手機產品成本及毛利率、未來數季出貨量指引、汽車業務盈利能力、產能擴張、毛利率交付的計劃。 下表列出17間券商對小米-W(01810.HK)投資評級及目標價：AASTOCKS ・ 1 天前
市監總局發布「合規提示」 阿里巴巴仍挫2%
市監總局發布「合規提示」，規範內地電商平台雙十一購物節期間的促銷、價格等行為。今年內地電商平台的雙十一購物節活動期延長至約一個月，阿里巴巴(09988)旗下淘寶天貓及京東(09618)的雙十一購物節促銷日子分別有31日及36日，兩者均會在本月14日結束。阿里巴巴及京東受壓，各挫2.2%至159.8元，及挫1.365%至122.8元。另外，外賣平台股美團(03690)跌1.936%至101.3元，(SY)infocast ・ 1 天前
新世界發展與外部投資者的談判據悉陷入僵局 控制權出讓問題成卡點
【彭博】— 億萬富豪鄭氏家族與新世界發展潛在投資者之間的談判陷入僵局，凸顯了這家負債累累的公司尋求獲得急需資金的難度。Bloomberg ・ 9 小時前
港發百億數碼綠債 全球最大 四幣種共獲1300億認購 超額12倍
港府昨日公布，發行第三批數碼綠色債券，金額達100億港元，發行總額創新高，4個幣種的債券總認購金額超過1300億元，意味超購約12倍，並為目前全球最大的數碼債券發行。與第二批一樣，今批數碼綠色債券同樣涵蓋港元、人民幣、美元及歐羅，但規模由第二批的60億港元，顯著擴大至100億港元，增幅近70%，而發行年期亦由2年，延長至最多5年。信報財經新聞 ・ 15 小時前
Tesla 正式公布 Elon Musk 的新薪酬方案
在近期的報導中，有關 Elon Musk 的薪酬包裹引起了廣泛的關注。許多媒體似乎誤解了這一情況，認為公司和股 […]TechRitual ・ 17 小時前
看圖論市：越跌越買 南向資金對小米集團持股比升至6月來高位
【彭博】-- 隨著過去一個多月小米集團股價的不斷走弱，內地南向資金正成為一股抄底的關鍵力量。根據開源證券提供的數據，截至11月11日，港股通於中央結算系統的持股量占到小米集團已發行股份的15.53%，升至今年6月以來的高位。小米此前因電動汽車車禍等消息，股價一度較9月末的高點回落近三成，公司預計將於11月18日公佈業績。\--聯合報導 April Ma.Bloomberg ・ 7 小時前
美國上市｜港產獨角獸曾考慮香港 上市首九個月轉虧為盈賺628萬 Klook申美國上市
港產獨角獸公司、著名旅遊體驗預訂平台Klook Technology Limited宣佈啟動赴美上市，早前已經向美國證券交易委員會（SEC）提交了F-1表格註冊聲明，擬進行美國存託股票（ADS）的首次公開募股（「IPO」），早前曾經考慮赴港上市。BossMind ・ 1 天前
巴菲特將不再寫股東信 不再出席股東會 剩1500億美元待捐
巴郡董事長巴菲特 (Warren Buffett) 週一 (10 日) 宣布，他未來將不再撰寫年度股東信與出席年度股東會，在即將退休前，他已向四個家族基金會捐出約 14 億美元，並計畫在未來將其近 1,500 億美元的全部財富用於慈善事業。鉅亨網 ・ 1 天前
政府成功發售100億元數碼綠色債券
香港特區政府宣布,在政府可持續債券計劃下成功定價約100億港元等值的數碼綠色債券,涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。是次發行規模較去年的60億港元增加近七成。經過11月3日至7日的網上路演後,這批數碼綠色債券在昨日定價,25億港元的二年期債券為2.5%;25億人民幣的五年期債券為1.9%;3億美元的三年期債券為3.633%;3億歐羅的四年期債券為2.512%。財政司司長陳茂波表示,特區政府這次發行的第三批數碼綠色債券,發行總額創新高達100億港元,認購熱烈,反映市場對相關代幣化產品的支持;同時,也應用了多項創新技術,進一步推動以金融科技賦能債券以及綠色和可持續金融市場發展。特區政府會通過恒常化發行代幣化債券,助力市場建立更全面的基準,擴大數字金融的更廣泛應用,鼓勵產品和服務創新。財經事務及庫務局局長許正宇指出,這是政府發行的第三批代幣化債券,也是《香港數字資產發展政策宣言2.0》公布將發行代幣化政府債券常規化後首次。香港的獨特優勢讓其在推動傳統金融邁進數字資產時代方面盡佔先機。這次發行結合香港既有的金融服務優勢,將進一步鞏固香港作為領先綠色及可持續金融中心的地位。金管局總裁余偉文表示,是次infocast ・ 21 小時前
繼星巴克減持後 Burger King華業務83%股權售予CPE
根據《華爾街日報》周一報導，漢堡王母公司 Restaurant Brands 與中國私募基金 CPE 達成合資協議，CPE 將投資 3.5 億美元並取得漢堡王中國 83% 股權。這是繼星巴克後又一速食巨頭引進中國本土夥伴的案例。鉅亨網 ・ 1 天前
聯交所譴責合景泰富(01813.HK)主席等六名現任董事及前公司秘書
聯交所發紀律行動聲明，譴責合景泰富(01813.HK)執行董事、主席及前授權代表孔健岷、執行董事及行政總裁孔健濤、執行董事孔健楠、執行董事蔡風佳、獨立非執行董事及審核委員會主席譚振輝、獨立非執行董事及審核委員會成員羅耀榮、前公司秘書及授權代表陳健威。 聯交所進一步指令相關董事及陳健威各人在90天內完成18小時有關監管和法律議題以及《上市規則》合規事宜的培訓。 個案有關該公司遲遲未有就兩項主要交易發送資料通函，以及一直未有在規定的期限內回覆聯交所的查詢。相關董事在履行董事職責上並未以應有的技能、謹慎和勤勉行事，亦未有盡力促使該公司遵守《上市規則》。 孔健岷及陳健威生作為該公司當時的授權代表，未有擔當該公司與聯交所之間的主要溝通渠道，確保董事會知悉聯交所的來函及查詢。陳健威作為公司秘書亦未有就該公司遵守《上市規則》的事宜，為董事會提供適當的意見及協助。他的作為及不作為導致該公司違反《上市規則》。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
部分中資銀行虛增貸款需求 經濟復甦緩慢下業績達標不易
Jerry Hu在中國沿海省份浙江經營一家生產汽車零部件的公司。上個月，他接到了一個來自中國最大銀行之一的信貸經理的請求，希望他借款500萬元人民幣（約70萬美元），先存入指定的銀行賬戶，下個月初再還款。銀行表示自行負責利息支出。Bloomberg ・ 8 小時前
為求達標｜據報部份內銀為達借貸目標 請求客戶借錢 兼由銀行代付利息
彭博報道指，部份內銀為借貸達標，紛紛請求客戶申請貸款，並提出由支付貸款利息。報道引述多名業內人士稱，銀行面臨前...BossMind ・ 2 小時前
至中分析｜樓市何時能全面復甦？｜蔡志忠
2025年新樓巿場成交熾熱，截至10月份一手樓銷售量約為1.71萬伙，打破了去年全年的約1.58萬伙銷量，增幅...BossMind ・ 21 小時前
AI投資風險藏不住了！多項指標警告：美國GDP恐因AI崩2.9%
多項最新指標顯示，目前 AI 投資已滑向極端水位，市場風險正加速累積。從機構持股到家庭資產配置，從選擇權市場情緒到信貸風險，一系列數據發出警告，這場由 AI 驅動的投資熱潮，恐已逼近臨界點。 大型成長股與科技股的持股已經重返數季以來新高。根據德意志銀行數據，資金正以罕見速度湧入鉅亨網 ・ 1 天前