德朗邨拒查飆車撞傷2警 司機涉狂亂駕駛等兩罪落網

【on.cc東網專訊】昨午(17日)1時許，警員巡經啟德德朗邨德瓏樓對開停車位，發現一輛私家車形迹可疑，於是上前檢查該名姓施(29歲)男司機的駕駛執照及身份證。當警員進一步要求司機落車接受檢查時，他突然開車飆逃，一名軍裝及一名便裝男警被撞傷，私家車逃去無蹤。兩名受傷警員分別頭、手及腳部受傷，由救護車送院治理。 據悉，其後警員在港鐵紅磡站多層停車場尋獲涉事私家車。

經初步調查，人員其後於荃灣荃華街3號一酒店拘捕施男，涉嫌「狂亂駕駛」及「妨礙警務人員」執行職務，他現正被扣留調查。

