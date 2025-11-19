四大飲食平台網購優惠碼大放送！
德法攜手推動歐洲數位主權 盼擺脫對美科技巨頭依賴
（法新社柏林18日電） 德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天矢言將協助歐洲在人工智慧（AI）競賽中迎頭趕上，並擺脫歐洲對美國科技巨頭的嚴重依賴。
在柏林一場區域科技公司與投資人參與的高峰會上，這兩位歐洲最大經濟體的領導人也支持歐洲聯盟（EU）預計將撤回數位法規的做法。許多企業抱怨這些法規阻礙他們的發展。
梅爾茨表示，歐洲企業在這場活動中承諾對數位領域投資超過120億歐元（約新台幣4406億元），因為歐洲大陸正尋求在AI競賽中趕上美國和中國。
馬克宏說：「歐洲不想成為美國或中國那些大企業或大型解決方案的客戶，我們顯然想打造自己的解決方案。」他補充說，這種立場代表「拒絕成為附庸」。
梅爾茨呼籲歐洲「攜手合作，開創自己的數位道路，而這條道路必須通往數位主權」。
梅爾茨說：「數位主權需要付出代價，但數位依賴的代價更高。」
在川普的「美國優先」政府執政下，歐洲與華府的關係日益緊張，在各界對美國科技主導地位的擔憂升高之際，歐洲正在回應開闢自身數位道路的呼聲。
儘管美歐關係緊張，法國總統府一名高階官員稍早表示，這場峰會並不是為了與美國或甚至中國「對抗」，而是著眼於保護「我們的核心主權」。
根據柏林在峰會後發布的聲明，面對繁瑣法規拖慢歐洲科技公司的疑慮，法國與德國表示，正在推動「簡單、有利於創新且具競爭力的歐盟監管架構」。
聲明指出，他們特別呼籲讓部分歐盟人工智慧法延後12個月實施，並簡化歐盟重要的資料保護規範。
其他人也在看
27歲LVMH四公子Jean Arnault，是痴情大學霸？名牌帝國筍盤，從麻省理工到掌舵LV腕錶事業
Jean Arnault，LVMH名牌帝國中最年輕的一位繼承者人選。他自小生長在全球最具影響力的奢侈品家族之中，卻沒有選擇高調炫富，而是踏實地從銷售基層做起，並以學霸的背景與專業的態度，默默耕耘於Louis Vuitton的腕錶事業中。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
日圓跌破重要心理關口155 日本財務大臣加強口頭警告
日圓兌美元匯率跌破155關口之際，日本財務大臣片山皋月加強對日圓貶值的警告力度。此前有報導稱日本政府將推出規模超預期的經濟刺激方案，這加劇了市場對首相高市早苗主張刺激的立場可能延緩日本央行加息步伐的擔憂。Bloomberg ・ 1 天前
世盃附點玩法？ 意大利丹麥列頭號種子 16隊爭最後4席
世界盃外圍賽歐洲區附加賽點玩法？16隊會點分組？睇完便會知道。Yahoo 體育 ・ 4 小時前
黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot 實名制難全面推行｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】當政府力推盛事經濟，黃牛黨和假飛黨亦伺機而動。售票平台 Cityline（購票通）表示，已在門票加入更多防偽特徵，亦派人主動在網絡搜尋可疑門票，轉交警方跟進。總經理林永存表示，公司會在熱門演出開售日設立「心戰室」，由團隊實時攔截不尋常的搶飛電腦程式，打擊黃牛黨，惟惡意程式不斷演進，形容為一場持久戰。他續指，公司樂意為所有演出推行實名購票，但受限於主辦方決策及場地條件，故未能全面實行。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
美國制裁給中國AI天才帶去230億美元財富
【彭博】— 2019年的時候，陳天石距離躋身世界頂級富豪行列還非常遙遠。Bloomberg ・ 1 天前
坐Emirates空中巴士A380平飛歐洲！淨票價$2,922起包飛機餐、25KG寄艙行李限額｜歐洲機票優惠2025
阿聯酋航空是中東最具代表性的航空品牌，其豪華商務艙及頂級娛樂系統一向受到高度評價，在今年「航空界奧斯卡」SKYTRAX World Airline Awards「全球百大最佳航空公司」排行榜中，排行第4，亦奪得多個艙等獎項，維持一貫高水平。阿聯酋航空擁有全球最大A380機隊，要一試世界上最大型客機之一的雙層寬體客機空中巴士，不用花費太多，今次Yahoo購物專員為大家搜羅到3大長途航線的Emirates抵玩機票，無論今年聖誕檔期、下年農曆新年以及復活節及清明節假期都有選擇，坐A380飛巴黎最平只需$2,922起，立即睇睇票價。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
全運會｜黃澤林勇闖網球男單四強 至少鎖定銅牌 明早爭入決賽
第15屆全運會周二賽事，港將黃澤林(Coleman)早上出戰男子網球單打8強賽事，直落兩盤7:5、6:0擊敗北京球手崔杰，率先拿到4強席位。由於男單賽事不設季軍戰，因此無論Coleman下仗贏波與否，都可以最少為港隊摘走一面銅牌。Yahoo 體育 ・ 23 小時前
諾獎得主揭AI搶飯碗癥結 科技增生產力 需求疲弱是失業主因
特首政策組昨天在港舉行「中國經濟運行與政策」國際論壇2025，諾貝爾經濟學獎得主Michael Spence及國務院發展研究中心原副主任劉世錦均有出席，二人分別在會後的傳媒交流環節上談論到現時炙手可熱的人工智能（AI）。信報財經新聞 ・ 8 小時前
30秒造一個App！螞蟻「靈光」槓上Gemini 3.0 搶先進入生成湧現時代
正當全球科技界聚焦於 Google 下一代 AI 模型 Gemini 3.0 的重磅發佈之際，中國螞蟻集團 (688688-CN) 的 AI 助手「靈光」搶先進入以「一鉅亨網 ・ 20 小時前
美國成中國放貸最大受惠國 資金流向高科技及基礎設施
研究指出，美國已成為中國在全球放貸最多的國家，同時顯示中國的借貸策略正從以往以開發中國家為主，轉向支持高收入及中高收入國家。鉅亨網 ・ 19 小時前
亞洲盃外圍賽︱破紀錄 4.7 萬球迷入場打氣 啟德紅海聲浪淹沒全場 港足雖敗猶榮︱多圖︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 亞洲盃外圍賽第三圈的關鍵一戰，香港今晚（18日）在啟德主場館迎戰新加坡，在多達 47,762 名球迷入場支持下，雖憑隊長安永佳先開紀錄，但下半場被對手在 5 分鐘內連入兩球反超。港足最終以 1：2 不敵新加坡，確定無緣晉級 2027 年亞洲盃決賽周。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
阿仙奴傷兵一換一 添巴鬥熱刺成疑
【Now Sports】阿仙奴在今個國際賽期可謂最受影響，除了巴西中堅加比爾，以及意大利閘衛卡拉費奧利受傷，荷蘭的尤利安添巴經過周一對立陶宛比賽後，同樣列入十字軍。尤利安添巴（Jurrien Timber）在這場對立陶宛一役，上半場被對手踢傷，據悉是被對手球靴𠝹傷，之後仍比賽30分鐘，便告退下火線，相信要待添巴回到阿仙奴大軍後，檢查傷勢情況。對兵工廠領隊阿迪達的好消息，是卡拉費奧利有機會趕及下周日主場對熱刺的英超比賽，令到傷兵一出一入。目前，阿仙奴隊中已有奧迪哥特、約基利斯、馬天尼利、哈伐斯及馬度亞基列入傷兵名單。阿仙奴下周日迎戰熱刺外，下周三在歐洲聯賽冠軍盃聯賽階段，主場大戰拜仁慕尼黑。now.com 體育 ・ 13 小時前
話題 ｜不是美斯C朗尼馬 全球最有錢足球員另有其人 身家200億鎊
最近有一項為全球足球員身家排行榜公布，榜內有多名球星當然是熟口熟面，但榜首卻令人相當意外，而且身家遠遠拋離多位足球巨星。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
中國單日採購美國大豆量創兩年新高 特朗普稱希望北京提速
【彭博】— 中國大幅加快美國大豆採購，結束了此前的短暫停滯，這似乎表明北京仍致力於履行與華盛頓達成的貿易休戰協議。Bloomberg ・ 7 小時前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
官方喊停赴日｜逾49萬張赴日機票取消 專家指相對日本同行 對中國航空業衝突更大
因日本首相高市早苗近日的「台灣有事」論，令中日關係急速惡化，中國外交部上周五（14日）呼籲公民「近期暫勿前往日本」。《南華早報》報道指，自上周六（15日）以來，中國的航空公司已記錄約有49.1萬張前往日本的機票遭取消。不過，有分析認為，中日航空市場由中國的航空公司主導，因此事件對中國航空公司的打擊，可能較日本的航空公司更大。BossMind ・ 23 小時前