德法院判決OpenAI未獲授權使用歌詞 違反著作權法

（法新社慕尼黑11日電） 德國法院今天裁定美國人工智慧（AI）公司OpenAI，未取得授權而使用歌曲歌詞訓練其人工智慧模型，違反德國著作權法。

主審法官史瓦格（Elke Schwager）裁定OpenAI必須就使用受版權保護的內容支付損害賠償。

德國音樂著作人保護協會（GEMA）2024年11月指控OpenAI的聊天機器人ChatGPT未經授權即重製受版權保護的德語歌曲歌詞，且其AI訓練資料包括其大約10萬名會員的作品，當中包括暢銷音樂人葛內麥爾（Herbert Gronemeyer）。

OpenAI則稱，該公司並未違法，因為其語言模型並不儲存或複製特定資料，而是透過內部設定反映所學內容。

至於AI聊天機器人的生成結果，OpenAI主張應由使用者負責，因為內容是由使用者所產生。