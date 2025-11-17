德財長訪華將談稀土 今舉行高級別財金對話

【on.cc東網專訊】德國副總理兼財長克林拜爾周日（16日）啟程訪問中國，成為新聯合政府首位訪華內閣官員，周一（17日）出席第4次中德高級別財金對話。他透露，中國稀土出口政策將是此行的重要主題，感覺中國希望與德國合作。德媒預計，他還將談及中國在俄烏戰爭中的角色等國際議題。

克林拜爾周一在北京與中共中央政治局委員、國務院副總理、中德高級別財金對話中方牽頭人何立峰，共同主持中德高級別財金對話，為兩國政府就宏觀經濟形勢和多邊合作進行磋商提供契機，並於周三（19日）轉到上海訪問。克林拜爾計劃此行重點討論基於規則的貿易、大宗商品和烏克蘭問題，目標之一是向中方傳達德國的利益訴求，他贊同在各種政治問題上坦誠直言和不試圖掩蓋分歧。

美媒另報道指，德國聯邦議會近日批准一項新法案，將賦予內政部新工具，禁止包括華企的特定供應商參與德國關鍵基礎建設，以防範網絡安全風險，適用範圍比歐洲國家在電訊領域採取的同類措施更廣，涵蓋能源、運輸等多個行業。

