德里汽車爆炸釀8死 目擊民眾餘悸猶存

（法新社新德里11日電） 印度刑事鑑識人員今天首都市中心一輛爆炸汽車的殘骸中仔細搜查。這起昨天傍晚發生的爆炸市建造成至少8人喪生。 德里（Delhi）著名地標紅堡（Red Fort）周邊的地鐵站附近，昨晚近7時發生一起汽車爆炸案，截至晚間10時，已知造成8死、24傷。

目擊者向法新社描述現場狀況，指出車輛在車陣中爆炸，許多人被烈焰吞噬，當場陷入火海。

27歲的賈雅（Dharmindra Dhaga）說：「我親眼看到那輛車在行駛中爆炸。」

他補充說：「有人著火了，我們努力想救他們…汽車和人都在燃燒，車內的人也被燒著，」

「我當時一直呼籲大家救人，把人拉出來。但現場的民眾卻忙著拍影片、拍照。」