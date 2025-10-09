恒生私有化：一文睇有何好處？股東仍可收息？
德銀天下與永青集團簽訂海外園區數智化物流戰略合作協議
智慧物聯網業務持續突破 加快技術「出海」步伐
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 德銀天下股份有限公司（「德銀天下」，連同其附屬公司：「本集團」；股票編號：2418.HK）欣然宣佈，與永青集團有限公司（「永青集團」）簽署戰略合作協議，攜手於印尼中蘇拉威西省的莫羅瓦利工業園區（「IMIP園區」）共同拓展海外園區數智化物流領域，並將展開深度合作，聚焦數智化運力管理，共建新一代海外智慧園區，助力德銀天下技術加速「出海」，進一步推動集團全球業務版圖擴展。
根據戰略合作協議，集團將為永青集團負責運營管理的IMIP園區，提供高效、安全、穩定的數智化運力服務管理解決方案。截至2025 年 6 月 30 日，集團旗下重卡「車聯網」平台累計接入120萬輛重型商用車，為內地目前規模最大的同類平台之一。憑藉在車聯網領域的豐富經驗和成熟解決方案，集團將運用車聯網、物聯網及無人駕駛等先進信息化技術，賦能IMIP園區進行數碼化轉型，全面提升園區物流管理的智慧化水平，協助園區企業提升營運效率及降低運營成本。
董事會認為，是次與永青集團就IMIP園區展開戰略合作，標誌著集團海外市場拓展的重要里程碑，彰顯集團向智慧物聯網領域持續升級，相關業務規模及盈利不斷增強，進一步鞏固集團核心競爭力，相信該板塊將成為集團未來增長的重要引擎之一。
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於德銀天下股份有限公司
德銀天下是中國商用車服務行業的主要參與者，致力為商用車全產業鏈的參與者提供多種增值服務。憑藉「物流及供應鏈服務」、「供應鏈金融服務」、「車聯網及數據服務」等三大業務板塊，集團實現對商用車全產業鏈之「物流」、「資金流」和「信息流」的全方位覆蓋，當中涵蓋零配件供應商、商用車製造商、商用車經銷商、個人車主、物流車隊與企業、貨源企業、政府監管機構等產業鏈主要參與者，全面滿足客戶在營運過程中的各項服務需求。
關於青山控股集團、永青集團及IMIP園區
青山控股集團（「青山控股」）作為全球知名不銹鋼和新能源材料製造商，自2019年起連續多年躋身《財富》世界500強企業，且排名節節上升，展現強大國際競爭力。永青集團作為青山控股旗下實體型企業管理集團之一，負責運營管理青山控股海外各項目，包括IMIP園區。
該園區擁有印尼約50%鎳資源，佔地超過2,000公頃，目前鎳鐵年產能達200萬噸、不銹鋼冶煉、熱軋年產能300萬噸，與印度、日本等國並列全球第二。隨著園區持續開發，基礎設施日益完善，現已配備多個逾萬噸級吞吐量碼頭及自有機場，項目建設亦得到中國施工企業大力支持，帶動中國機電設備出口近54.21億美元。園區業務發展迅速，其中2019年已實現銷售收入近98億美元，為當地貢獻稅收2.3億美元；截至2021年2月，IMIP入園企業已達24家，總投資超過95億美元。
新聞稿由客戶提供
