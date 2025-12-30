德黑蘭店家示威 伊朗總統：傾聽正當訴求

（法新社德黑蘭30日電） 在德黑蘭的店家因經濟困境而連日示威後，伊朗國營媒體今天報導，總統裴澤斯基安敦促政府傾聽抗議者的「正當訴求」。伊朗貨幣近日大幅貶值，政府已宣布將撤換中央銀行總裁。

脆弱的伊朗貨幣在非官方市場再創新低後，德黑蘭市內店家昨天連續第2天歇業。

根據匯價監測網站資料，美元兌伊朗里亞爾（rial）匯價28日約為142萬里亞爾，一年前則為82萬里亞爾，而兌歐元匯價則接近170萬里亞爾。

根據國營伊朗通訊社（IRNA）報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示：「我已要求內政部長與抗議代表進行對話，傾聽他們的正當訴求，讓政府可以盡全力解決問題，負責任行事。」

廣告 廣告

親勞工的伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）昨天報導，抗議群眾「要求政府即刻介入，抑制匯率波動並提出明確的經濟策略」。

價格波動導致部分進口商品銷售陷入停滯，無論賣方或買方都傾向等到情勢明朗後再進行交易。伊朗勞工新聞通訊社引述抗議者說：「在這種情況下維持營運已經變得不可能。」

保守傾向的法斯通訊社（Fars News Agency）發布的影像顯示，民眾占據德黑蘭市中心一條要道進行示威。另有照片顯示，現場疑似施放催淚瓦斯驅散抗議群眾。

政府已經宣布將撤換中央銀行總裁。

總統府新聞官塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabaei）在X平台發文稱：「依總統決定，將任命赫瑪提（Abdolnasser Hemmati）為中央銀行總裁。」曾任經濟和財政部長的赫瑪提3月因里亞爾大貶而遭國會解職。

裴澤斯基安28日向國會提交下一年度預算案，承諾對抗通膨和生活成本高漲。

根據官方統計，12月通膨年增率達52%。但尤其民生必需品在內的許多商品實際漲幅遠高於此。

伊朗經濟數十年來因為西方制裁而蒙受重創，聯合國9月底恢復本已於10年前解除的核計畫相關國際制裁後，情勢雪上加霜。