環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
心理測驗｜直覺選3隻動物，分析你的「社交魅力」！日本超火紅人格、社交及愛情魅力測驗
席捲日本的「社交魅力心理測驗」，憑直覺從8種動物中挑選3隻並排序，即刻揭開你的社交人格：你想呈現的風采、他人的真實印象，以及深藏的真我本質。深入洞悉你的社交DNA，揭示你與他人的互動秘密。快來試試，探索你的魅力指數！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
第1選擇：你希望給別人的印象
第2選擇：別人對你的看法
第3選擇：你真實的樣子
選擇1. 狗
選擇狗的你，散發忠誠可靠的魅力！
若狗是你第一選擇，你渴望被視為值得信賴的夥伴，總是全心投入友情與愛情，願為他人付出一切。
他人眼中的你（第二選擇）是溫暖的傾聽者，總能帶來安全感，但偶爾顯得防備不足，需小心被利用。
真實的你（第三選擇）是重情重義的靈魂，內心柔軟，對朋友與戀人無私奉獻，卻可能因過於在乎而忽略自我。在愛情中，你是默默守護的類型，不擅表白卻深情難抑，一旦愛上便全心投入。建議你多關注自身需求，平衡付出與接受，才能讓魅力更持久！
選擇2. 貓
選貓的你，散發優雅獨立的氣場！
若貓排第一，你希望展現神秘與自信，拒絕隨波逐流，喜歡以真我示人。
他人眼中的你（第二選擇）是高冷卻迷人的存在，只對親近者敞開心扉，讓人想一探你的內心世界。
真實的你（第三選擇）擁有驚人專注力，目標明確，內心藏著不妥協的堅持。無論事業或愛情，你都有高標準，寧缺毋濫，追求完美的同時保持獨立姿態。你的社交魅力在於那份「只對值得的人熱情」的反差萌，但偶爾過於疏離可能讓人誤解。試著偶爾放下防備，展現溫暖一面，會讓人更親近！
選擇3. 獅子
獅子是你？天生領袖氣場無人能敵！
若選第一，你渴望被視為耀眼焦點，自信滿滿，總能吸引目光。
他人眼中的你（第二選擇）是團體中的定海神針，公正且具號召力，常扮演調解者角色，讓人信服。
真實的你（第三選擇）卻對失敗敏感，內心渴望勝利，競爭意識強烈，偶爾因好勝而壓力山大。在社交中，你的正義感與領導力讓你成為朋友圈核心，但也可能因過於強勢顯得疏遠。愛情中，你追求平等與尊重，渴望被崇拜的同時也願保護對方。建議適時展現脆弱一面，更能拉近距離！
選擇4. 綿羊
選綿羊的你，溫柔如春風，內心堅韌！
若排第一，你希望被視為隨和可親的暖心人，總是優先考慮他人感受。
他人眼中的你（第二選擇）是義氣十足的夥伴，願為朋友兩肋插刀，但不擅處理衝奕，常選擇忍讓。
真實的你（第三選擇）有條不可觸碰的底線，一旦被挑戰，會展現罕見的堅定與勇氣。你的社交魅力在於無私與真誠，但過於退讓可能讓人忽視你的光芒。在愛情中，你重情重義，願為對方犧牲，但需學會表達需求。試著勇敢說出心聲，你的溫柔會更具力量！
選擇5. 兔子
兔子溫柔外表藏著堅定內心！
若選第一，你希望展現優雅與親和力，給人如沐春風的感覺。
他人眼中的你（第二選擇）常被誤解為害羞或軟弱，但其實你是感知敏銳的靈魂，細膩觀察周遭。
真實的你（第三選擇）擁有豐富創造力與夢想，內心充滿幻想，卻對家人與愛人無比忠誠，是值得託付終身的伴侶。你的社交魅力在於溫和卻不失原則，總在關鍵時刻展現驚人韌性。愛情中，你渴望穩定與安全感，願為對方打造溫暖港灣。建議多展現創意，讓人看見你的多面光芒！
選擇6. 企鵝
選企鵝的你，低調卻暗藏光芒！
若排第一，你希望被視為可靠穩重的存在，默默支持身邊人。
他人眼中的你（第二選擇）是團體中的最佳隊友，擅長傾聽與合作，總能穩定大局。
真實的你（第三選擇）卻常自我懷疑，表面自信背後藏著反思心聲，追求完美讓你壓力不小。你的社交魅力在於謹慎與真誠，適時的幽默與溫暖總能讓人安心。在愛情中，你是可靠的支柱，但偶爾過於內斂可能讓對方難以靠近。試著敞開心扉，展現你的閃光點！
選擇7. 長頸鹿
長頸鹿高雅冷靜，注定成為焦點！
若選第一，你渴望被視為氣質出眾的領袖，享受掌聲與矚目。
他人眼中的你（第二選擇）是可靠的智囊，視野開闊，朋友常依賴你的建議。
真實的你（第三選擇）卻有些溫吞，內心猶豫，壓力常來自過高的自我期待。你的社交魅力在於從容與智慧，但偶爾被誤解為高傲。愛情中，你渴望被理解與尊重，願為對方提供安全感，但需學會放下包袱，展現真我。建議多分享內心想法，讓人更親近你的溫暖！
選擇8. 大象
選大象的你，坦率外向如陽光般耀眼！
若排第一，你希望被視為直爽有力的領袖，帶領眾人前進。
他人眼中的你（第二選擇）是真性情代表，熟人愛你的豪邁，陌生人卻可能覺得壓迫感強。
真實的你（第三選擇）情緒起伏大，領導力一流卻偶因衝動誤判，內心渴望被理解。你的社交魅力在於無畏與果斷，總能帶動氣氛，但過於直白可能無意傷人。在愛情中，你熱情奔放，願為對方赴湯蹈火，但需學會柔化表達，增添親和力。建議在衝動前深呼吸，讓你的光芒更易親近！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
心理測驗：
心理測驗｜選兩隻動物，透露你的擇偶內心想法！你的「戀愛理想型」與「地雷型」是什麼？
心理測驗｜手機電量剩多少時你才會去充電？看似簡單日常習慣，顯露你的隱藏性格特質
其他人也在看
聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！Diptyque/Jo Malone/Charlotte Tilbury搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）
聖誕節2025逐漸來臨，不少品牌都已經在推出聖誕倒數月曆Advent Calendar！聖誕禮物重點之一的「聖誕倒數月曆2025」有不同種類，包括香水、護膚品、化妝品等，就讓Yahoo網購專員率先為大家整合最具話題的Advent Calendar 2025，這裡更會定時更新優惠及情報，大家記得Book Mark文章，仔細研究下，等到合適時機預訂心水聖誕禮物也不遲！Yahoo Style HK ・ 25 分鐘前
2025星座運勢｜12星座運勢總覽！3次水逆時間表、最強桃花、財運、事業、貴人運星座
2025來臨，各位準備好迎接挑戰了嗎？2025年會是充滿創新、改革的一年，特別在科技發展、網路世界、太空工業等領域，都會有劃時代的改變。想知自己的星座運勢，為你整合2025年12星座運勢懶人包，祝各位2025年事事順利，心想事成！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Gen Z「腦洞大開」的3個減壓法：學會「原地躺平」不心累，隨時療癒自己
減壓就是最重要的日常課題！Gen Z 熱愛養生，喜愛生活平衡，最近更興起讓人「腦洞大開」的新奇減壓法，任何地方亦隨性地「原地躺平」，享受一個人的療癒時光～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
「猿人頭」熱潮回歸？Moussy × A Bathing Ape聯名，千禧年超火紅迷彩元素亮相
還記得千禧年間風靡街頭的BAPE迷彩與猿人頭嗎？這次Moussy x A Bathing Ape攜手推出全新聯名，將經典街頭元素融入女裝設計，帶大家瞬間回到那個充滿活力的年代！系列將於9月19日正式開賣，馬上來看有哪些必收單品！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
日本人的有薪假使用率全球最低？！但日本人卻不覺得累的原因大公開
旅遊預訂網站Expedia在全球11個地區，進行了「國際有薪假比較調查」。結果發現，在全球11個地區中，日本的有薪假使用率是最低的，不過日本人卻不覺得自己缺乏休假？是因為日本人太熱愛工作嗎？還是背後有什麼祕密？馬上揭曉原因報你知！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 1 小時前
據報Medline最快於十月底申請美國IPO
外媒報道，醫療用品製造商Medline考慮最快在十月底申請在美國首次公開募股(IPO)，可能籌集50億美元。 消息透露，高盛和摩根士丹利是其上市的牽頭銀行。此外，Medline的估值可能高達500億美元。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
暴風雨來襲！防風防水外套推薦9款 最平只需$299買到/4折起入手lululemon、The North Face
颱風樺加沙殺到！面對颱風帶來的涼意與突如其來的暴風雨，一件兼具防風防水功能的外套絕對是這個季節的必備單品。Yahoo購物專員接下來為大家推介的9款防風防水外套，不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感。從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防風防水外套，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，幫助大家找到最適合的選擇，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 22 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 2 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 2 天前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 19 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 19 小時前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 1 天前