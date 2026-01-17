心理測驗｜網民大說準的愛情顏色心測！你是「戀愛腦」還是「人間清醒」？從10款顏色測出你的「戀愛模樣」

你的「戀愛模樣」是怎樣？近期在網上發現一個網民大說「準！」的心理測驗，一張圖有10款顏色，從裡面選3款就測出你在愛情裡的形象是怎樣。想知你在愛情裡是怎麼樣嗎？是個戀愛腦還是人間清醒？來測測吧！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

關於愛情，好多人都會想知多點對象或者自己在戀愛時的模樣與想法，近期在網上有個超火紅的愛情心理測驗，以一張圖，10款顏色，在裡面順序選3款，就來測出你的「戀愛模樣」，很多網民測了都說「準！」、「好準！」。到底有多準呢？來玩一下吧！

廣告 廣告

請在這圖10款顏色裡面，順序選3款，記住順序，就來看所選顏色所對應的戀愛模樣。

第1款所選的顏色代表：你在愛情中，期望展示的形象。

第2款所選的顏色代表：你在愛情中，無意識情況下表現出來的形象。

第3款所選的顏色代表：你在愛情中，不可動搖的條件。

心理測驗｜韓國超火紅戀愛心測！4款顏色氣球，測出你的愛情觀、理想型

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

心理測驗｜網上超火紅動物心測，選3款動物得知「真實個性」、「別人眼中的自己」

心理測驗｜從流淚原因反映你的內在性格！日本火紅心理測驗：會因為傷痛才流淚反映你特別需要人照顧

迪士尼公主MBTI人格配對：Elsa女王勇敢卻容易內耗是INFJ、美女界代表睡公主是INFP，那白雪會是什麼？