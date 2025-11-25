心理測驗｜「戀愛三原色」韓國爆紅！憑直覺選3色，揭開你的「戀愛性格」

韓國爆紅「戀愛三原色」心理測驗席捲全網，10秒就能看穿你的愛情真面目！只要憑第一眼直覺，從10個顏色中依序選出最吸引你的3個顏色：第一色是你想讓另一半看到的「戀愛人設」，第二色是連自己都沒發現的「真實面目」，第三色則是你死都不會妥協的「愛情底線」。現在深呼吸、別想太多，第一眼看到什麼就選什麼，你的戀愛性格性，馬上揭曉！

從10色中，憑第一眼直覺依序選3色！

第一色：你想在戀愛中展現給對方的形象

第二色：連你自己都沒發現的真實面目

第三色：你死都不會妥協的戀愛底線

白色

想展現純淨正義的理想形象，像白紙般乾淨，強調公平與道德高地。真實的你卻極度嚴格自省，偶爾小自私也用「為了大局」說服自己，常因現實不完美而內心掙扎。你的另一半必須完美正直、絕無謊言與道德瑕疵，任何不公都會讓你瞬間抽身，寧缺勿濫，只願交付給真正純粹的愛。

紅色

根展現冷靜坦率的領袖形象，主動帶領關係，像紅色般充滿能量又穩重。真實的你卻是熱血冒險家，信念強烈、慾望滿滿，常不自覺加速愛情節奏。你的另一半必須穩定誠實，絕不能忽冷忽熱、玩曖昧或隱瞞，一旦感覺不穩，你會果斷離場，只想把熱情交給能長燃的對的人。

橙色

想展現人間小太陽形象，超外向、炒熱氣氛，走到哪笑聲就到哪。真實的你卻極度怕孤單，用幽默掩蓋脆弱，獨處時會突然空虛。你的另一半必須同樣愛社交、會帶動情緒，絕不能宅或負能量，否則你會瞬間覺得「跟他在一起好無聊」，直接熄火。

黃色

根展現無拘無束的好奇寶寶，明亮創意、永遠有新點子，約會超好玩。真實的你卻怕被綁住，用創意逃避壓力，內心其實飄忽不定。另一半必須一起冒險、給你絕對自由，任何限制或規律生活都會讓你瞬間想跑，只根跟同樣愛玩的人飛一輩子。

綠色

根展現溫柔「和事佬」形象，永遠先低頭、包容一切，讓愛情超平靜。真實的你卻極度怕吵，壓抑情緒到爆，內心默默累積怨氣。另一半必須同樣溫柔、願意退讓，絕不能好鬥或只顧自己，不然你會心累到崩潰，只根跟會互相體諒的人慢慢長大。

淺藍色

想展現細膩精緻的獨特形象，總在細節用心，只為了被誇「好特別」。真實的你競爭心超強，用完美外表掩蓋自卑，極度依賴讚美活下去。你的另一半必須不斷欣賞你的努力與獨一無二，忽略或批評一次，你就會慢慢冷掉，只想被懂的人寵成公主。

深藍色

想展現理性冷靜的知性形象，永遠用邏輯解決問題，超可靠。真實的你用理性包裝情感，內心其實怕失控，變成愛情裡的「問題解決機」。你希望另一半必須冷靜有邏輯、知性匹配，情緒化或哭鬧一秒都受不了，只想跟能腦力激盪的人談一輩子戀愛。

粉紅色

想展現可愛黏人小公主形象，愛撒嬌、愛放閃，每天都要甜甜互動。真實的你極度缺愛，怕孤單，用關懷綁定對方，卻常被當工具人。另一半必須平等付出、絕對專一，任何不回報或第三者都會讓你崩潰，只想被寵成全世界第一。

紫色

根展現優雅神秘的創意女王形象，約會永遠藝術感滿滿，高冷又有魅力。其實的你超獨立，用個性篩人，內心是個追求美的藝術家，卻不自覺把普通人隔遠。你的另一半必須有深度、有靈感，絕不能俗氣無聊，一秒沒火花你就想跑，只想跟同頻的人玩一輩子。

黑色

想展現酷酷獨立形象，低調強勢、保持距離卻超有磁性。真實的你極度抗拒控制，內心其實是叛逆小野貓，表面冷只是保護殼。另一半必須尊重空間，絕不能黏人或管太多，一旦被入侵就直接跑，只想跟同樣獨立的人平等相愛。

