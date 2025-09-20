心痛開罵政府！李興文妻遇詐慘失眠又高血壓
[NOWnews今日新聞] 資深男星李興文昨（19）日晚間突然在FB發文，表示愛妻被詐騙集團騙了，怒批詐騙集團會壯大，是政府的失能政策，語氣充滿憤怒與無奈，今（20）日在電訪中透露，愛妻帳戶的生活費全數被騙走，因此高血壓到失眠，讓他痛心直呼：「政府追稅追到天涯海角，詐騙的錢卻追不回來」，引發大批網友關注與同情。
詐騙手法不斷更新 被騙事件層出不窮
李興文今日接受電話訪問時，進一步透露，妻子負責管理家庭生活費，平時謹慎小心，卻仍不敵詐騙集團不斷更新的手法，從一個「看似無害的認證」一步步被引導，最終帳戶資金遭清空。他心疼的說：「妻子因為這次打擊整夜失眠、血壓飆高，讓我看了非常不捨」，表示：「妻子很聰明，不料這次卻栽了，真的很難過」，至於確切損失多少金額他不願透露，但強調不是全部資產，只是妻子管理的生活費戶頭。
詐騙集團太氾濫 李興文直言是國安問題
談到當前社會的詐騙氾濫，李興文語氣激動，直言：「這已經不只是社會問題，而是國安問題」。他痛批政府打擊詐騙的力道不足：「為什麼追稅可以追到天涯海角，詐騙的錢卻永遠追不回來？難道真的沒有方法？」他呼籲政府必須採取更有力的措施，不要讓人民一次又一次陷入同樣的陷阱。
憂資金流境外追不回 呼籲政府要有作為
最後李興文表示，雖然目前已報案，但警方只能要他們「耐心等待」，讓他更加憂心詐騙資金流入境外後難以追回。他沉痛地說，這樣的制度失能，等同於放任詐騙集團坐大，直言：「詐騙氾濫不應該發生，政府一定要有所作為」。
