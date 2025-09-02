心碎綜合症︱摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 研究揭運動及心理治療或可修復︱Yahoo

「心碎綜合症」患者的心臟會突然變形和無力，出現與心肌梗塞極相似的症狀，甚至可能導致心衰竭。

【Yahoo健康】失去摯愛、承受沉重壓力，真的會令心臟「碎裂」？這並非純粹的比喻。醫學上確實存在一種名為 「心碎綜合症」（Takotsubo syndrome，又稱「章魚壺心肌病」）的疾病，患者的心臟會突然變形和無力，出現與心肌梗塞極相似的症狀，甚至可能導致心衰竭。

一直以來，這種疾病都沒有有效治療方法。但最新發表於歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）年會的研究，便提到 12 星期的運動計劃或認知行為治療，能明顯改善心臟功能與體能表現，為患者帶來希望

大部分病人為中老年女性，往往在遭遇重大人生打擊後發病。

「心碎綜合症」最早於 90 年代在日本被發現，因患者的左心室收縮後形狀酷似捕捉章魚的「章魚壺」而得名。主要特徵是在遭遇強烈情緒或身體壓力後，心臟肌肉會突然變弱，導致左心室功能異常。大部分病人為中老年女性，往往在遭遇重大人生打擊後發病。

常見症狀包括胸痛、呼吸困難、心悸等，這些症狀都與心肌梗塞極為相似，因此患者往往會被送院急診。

雖然大部分患者能逐漸恢復，但研究顯示，他們未來發生心臟衰竭或早逝的風險，比一般人高出一倍。這種疾病在過去，並沒有針對性的治療方法，只能依靠支援性治療來減輕症狀。

全球首個隨機對照試驗

來自英國阿伯丁大學的研究團隊，首次針對「心碎綜合症」開展隨機對照臨床試驗。共招募 76 名患者（平均年齡 66 歲，91% 為女性），並隨機分配至三個組別：

認知行為治療組：接受 12 次一對一心理治療，每星期一次，並提供日常支援。治療內容專為「心碎綜合症」患者調整

運動康復組：接受為期 12 星期的心臟復康訓練，包括單車、跑步機、有氧操及游泳等，循序漸進增加強度

標準護理組：接受心臟科醫生建議的常規治療，但不包括額外的心理或運動介入

所有患者均會接受心臟影像學檢查，以分析心臟能量的產生與使用情況。結果發現，心理治療與運動組患者的心臟能量供應明顯增加，標準護理組則沒有相同效果。兩個介入組別患者的步行距離，以及最大攝氧量均有增加，當中運動組的進步更為明顯。

研究團隊指出，這些指標反映患者的體能和心臟功能正在恢復，長遠有望降低症狀與死亡風險。

為何心理治療也有效？

研究同時揭示了 「腦 ── 心」（brain-heart axis）的關聯性。主導研究的心臟科醫生 David Gamble 解釋，心碎綜合症並非單純的心臟問題，「心理壓力與神經機制亦會深深影響心臟功能。這項試驗證明了，不論是心理治療還是運動訓練，都能幫助患者走向康復。」

英國心臟基金會臨床總監 Dr. Sonya Babu-Narayan 亦認為，研究結果引導了未來的治療方向，「我們或許不會驚訝於運動能改善心臟功能，但這項研究首次顯示，認知行為治療也能直接改善心臟功能與患者體能。這提示我們，心理干預可能是未來治療的重要一環。」

