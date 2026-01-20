心血管監測再升級！HUAWEI Watch Ultimate 2 新增心衰竭風險預警功能

華為近期為旗艦級智慧手錶 Watch Ultimate 2 推送 HarmonyOS 6.0.0.209 版本更新。這次更新的核心亮點在於健康監測能力的全面升級，正式導入了心力衰竭與冠心病風險篩查功能。

用戶若要啟用冠心病風險評估，需先在搭載 HarmonyOS 5 或以上版本的智慧型手機中，將「華為創新研究」App 更新至 1.1.10.320 以上版本並加入相關研究計畫。手錶會隨後開始收集用戶在不同時段的生理數據，經過連續配戴三至四天後，系統便能產出初步的風險評估結果。

在運動模式方面，新韌體特別加入了「輪椅模式」，為行動不便的用戶提供個人化的運動體驗。同時，針對單車愛好者，戶外騎行模式新增了即時模擬踏頻支持、3D 距離補償提醒以及自行車類型選擇，讓騎行數據的記錄更加專業精準。此外，更新也優化了跨裝置連動，部分 Android 手機用戶現在可以透過手錶進行遠端遙控拍照。

回顧 Watch Ultimate 2 的硬體配置，這款於 Mate 80 系列發表會亮相的頂級手錶，首發搭載了海豚音納米級定位技術並支援 AI 語音助手。外型採用雙色納米微晶陶瓷錶圈，搭配波浪紋氟橡膠錶帶，錶殼則選用鋯基液態金屬材質與藍寶石玻璃鏡面。

該錶款同樣繼承了華為指標性的 X-TAP 技術，用戶僅需輕敲手指即可快速掌握關鍵健康數據。在續航表現上，Watch Ultimate 2 在常規使用下可維持約 4.5 天的電力，若切換至長續航模式，使用時間則可延長至 11 天，滿足專業戶外與健康管理的需求。