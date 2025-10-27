尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
必去！天山天池旅遊全攻略，交通、門票、景點一次過睇晒！
講到去新疆玩，第一時間諗到嘅一定係「天山天池」啦！呢個地方真係靚到唔似現實，海拔成 1,910 米高，四面都係雪山包圍，湖水又藍又靜，好似一塊放咗喺山入面嘅藍寶石。無論春夏秋冬去都唔會失望，每個季節都有唔同風景，真係點影都靚。如果你打算去新疆旅行，呢個地方真係一定要排入行程，Trip.com 幫你一次過整好攻略：有交通、最佳季節、必去位同注意事項，輕鬆 plan 行程！
最抵價錢安排機票、酒店、當地體驗 💐
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
🔥App內search【TripHK2025】, 新會員訂酒店可享高達20%優惠
烏魯木齊機票優惠
想去天山天池，首先要由香港飛往烏魯木齊天山國際機場（URC）。香港出發有國泰航空（CX）、中國南方航空（CZ）、烏魯木齊航空（UQ）提供直航，大約 5 個半鐘到。如果搵唔到直航，經其他城市轉機都好方便。
航班推薦
航線
航空公司
價格
類型
香港飛烏魯木齊
廈門航空
低至HK$1,175(47% Off)
單程
香港飛烏魯木齊
廈門航空
低至HK$1,753(43% Off)
來回
*(2025年10月更新)
天山天池簡介
天山天池喺新疆昌吉州阜康市，離烏魯木齊市中心大概 110 公里，其實唔算遠，開車兩個幾鐘就到，沿途仲可以睇到好多草原同雪山風景。天池海拔有成 1,900 米高，四周圍都係天山山脈包住，成個畫面超震撼。湖水係由天山上面啲冰川雪水慢慢融化流落嚟形成嘅，真係乾淨到不得了，近睇清澈見底，遠睇就好似一塊藍寶石咁閃閃發光。天氣好嗰日，湖面平靜得嚇人，藍天白雲、雪山倒影一齊映落去，望一眼真係會忍唔住「嘩」出聲！如果你有 drone，呢度一定係最靚航拍位，無死角嘅仙景。
最特別嘅係，天山天池仲有啲關於「西王母」嘅古老傳說。相傳古時呢度係「西王母娘娘」開蟠桃宴請仙女嘅地方，所以又叫「瑤池」。成個氛圍真係幾有仙氣，特別係早上啲薄霧未散嗰陣，白茫茫一片，好似整個世界都被雲包住咁，行喺湖邊真係好夢幻。除咗主湖之外，周邊仲有好多值得行嘅地方，例如「石門一線」，係兩座懸崖之間嘅狹窄山口，你企入去嗰刻會覺得自己好渺小，但風景又靚到唔捨得走；「定海神針」就係一棵超有歷史嘅古榆樹，傳說係西王母用金簪變成，無論風幾大、雨幾大都屹立唔倒，好似象徵緣份長久咁；仲有「西小天池」，人少啲，環境靜啲，湖水顏色仲深藍啲，好啱影打卡照或者慢慢行。
如果你體力夠，建議行上山頂觀景台，成個天池一覽無遺。嗰種「天空貼住雪山、雪山連住湖面」嘅感覺真係會令你覺得自己去咗天堂咁。夏天仲可以見到草地上有好多小花開晒，一路行一路聞到花香，心情真係會好到爆。
天山天池門票
天山天池門票
天山天池門票 + 區間車
成人票
HK$112.33
天山天池最佳遊覽季節
天山天池最佳遊覽季節
活動賣點
春季（3 月 - 5 月）
到咗春天，雪慢慢開始溶，四圍啲草都變返綠色，仲有好多花開晒，影相真係靚到爆，點影都出片。
夏季（6 月 - 8 月）
呢段時間天氣最舒服，清涼又唔焗熱，好啱行山、露營，或者想避下暑都一流。白天陽光靚，夜晚仲可以睇星星。
秋季（9 月 - 11 月）
秋天真係天山天池最靚嘅時候，滿山金黃色樹葉，再加埋藍藍嘅湖水，成個畫面好似明信片咁，影相唔洗濾鏡都咁靚。
冬季（12 月 - 2 月）
一入冬，成個地方變晒做白雪世界，超夢幻。可以滑雪、玩雪地摩托，又或者簡單咁行下都好有氣氛，啱晒鐘意冬日 feel 嘅人。
天山天池交通
天山天池交通 | #1 租車自駕
想喺新疆玩得盡興啲，自駕去天山天池真係最方便、最彈性嘅方式。經 Trip.com 租車仲有著數！而家即日起租車有 8% 優惠，只要喺付款時輸入優惠碼 TRIPCAR8，就可以慳返筆旅費，開心又抵玩。
如果你係同屋企人、老人家或者小朋友一齊去，唔想舟車勞頓，又唔想趕時間，租車真係最啱。透過 Trip.com 租車去天山天池，唔單止可以免信用卡手續費，仲有取車前 48 小時免費取消嘅彈性安排。成個流程又方便又穩陣，真係冇得輸。Trip.com 仲有 24 小時客服支援，無論你係計劃中、出發前，定係喺新疆途中有乜問題，都有人幫你解決，出門玩都可以玩得更安心。
天山天池交通 | #2 巴士
唔想自駕都冇問題，喺烏魯木齊客運站每日都有直達天山天池嘅巴士，多班班次揀，車程大約 2 個半鐘頭。上車瞓陣覺，一覺醒嚟就到仙境，夠晒輕鬆。
天山天池必看景點
天山天池必看景點 | #1 天池
嚟到天山天池，主湖區一定係最震撼嘅地方！湖水清到見底，藍得好似顆巨型藍寶石嵌喺群山中間。湖邊圍住茂密嘅雲杉林，仲倒映住雪山最高峰「博格達峯」，真係一幅會令人呆咗嘅風景畫。四季都各有特色：春天啲花開晒、夏天清涼又舒服、秋天滿山金黃、冬天就白雪鋪滿成個湖區，好似行入童話世界咁。
你可以喺湖邊散步打卡、影相、或者坐船遊湖，慢慢感受天池嘅靜謐同壯闊，真係一種放空到極致嘅感覺。
天山天池必看景點 | #2 西王母祖廟
喺天山天池畔，有一座古色古香嘅道教廟宇——西王母祖廟。傳說話，呢度就係西王母娘娘嘅居所，成個地方都充滿咗神秘氣息。大殿入面供奉住西王母神像，東邊係觀音菩薩，西邊就有呂洞賓同濟公活佛。香火鼎盛之餘，仲多咗份莊嚴感，好多人都會上去參拜一下，求個平安。
天山天池必看景點 | #3 定海神針
「定海神針」呢個景點其實就係一棵古老嘅榆樹。相傳西王母娘娘以前用金簪制服惡龍，之後金簪化成咗呢棵樹。無論湖水點漲，樹根都永遠唔會被淹，象徵住天山天池嘅穩定與不滅。
所以啲人都叫佢「定海神針」，代表天池永遠平靜、安穩。影相打卡一定唔可以錯過。
天山天池一日遊
如果你唔想煩行程安排，最方便就係直接報個 天山天池一日遊團。Trip.com 上面有唔同團可揀，有導遊、有接送，慳時間又冇煩惱。
精選推介👇：
新疆烏魯木齊天山大峽谷+天山天池一日遊
⏰ 集合時間：08:00
📍 集合地點：烏魯木齊市區外環線內免費接送
行程亮點
天山大峽谷係喺天山天池附近，由河流侵蝕形成嘅天然奇景。山勢險峻、層巒疊翠，春夏綠意滿谷，秋天金黃一片，冬天又變成雪白世界。
除咗睇景影相，仲可以體驗騎馬，深入認識哈薩克族牧民文化，感受真正嘅新疆風情，絕對係行程中最值得期待嘅一部分！
注意事項
溫差大
天山天池位處高原，氣候變化好快，早晚溫差特別大。即使夏天中午熱到出汗，夜晚都會有啲涼，記得帶件薄外套或者風褸，以防感冒。
紫外線強
呢度海拔高，太陽超猛烈！一定要記得搽防曬、戴太陽眼鏡同帽，唔好以為冇曬到就安全，紫外線真係會「毒」到皮膚紅晒。
高山反應
有啲人第一次上嚟可能會有啲輕微高山反應，好似頭暈或者唔夠氣。建議出發前休息好，唔好太趕行程，慢慢嚟會舒服啲。
延伸閱讀（Trip.com 精選）
【烏魯木齊美食】2025烏魯木齊美食餐廳盤點！附當地景點推薦
其他人也在看
Fendi手袋突發低至55折？FARFETCH限時Pre-Owned手袋額外減價！Baguette折後平近$5,000
如果一直想入手一個經典及復古款的名牌手袋，FARFETCH的Pre-Owned區是一個不錯的尋寶之地！最近FARFETCH突發推出Fendi二手手袋限時低至65折優惠，而且更加碼推出指定款式額外85折，折上折後最平55折就買到，簡直不可思議！Yahoo購物專員率先望過，FARFETCH入面不少Fendi手袋的品質及款式都幾吸引，經典款如Baguette、Peekaboo、水桶袋等都有，非常難得。想輕鬆以半價入手夢寐以求的Fendi手袋的話，不容錯過今次FARFETCH Pre-Owned減價！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
新疆手信 | 原來有咁多選擇，葡萄乾、紅棗、核桃一應俱全
Trip.com 為您精選八大新疆手信推薦，還有熱門購買新疆手信地點等實用旅遊資訊，讓您輕鬆安排完美新疆之旅！Trip.com ・ 7 小時前
日本男客羅馬萬神殿外墮下亡 疑突感不適失足從 7 米高牆墮下 當地近年涉多宗遊客意外︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名來自日本的 69 歲男遊客在羅馬萬神殿（Pantheon）外墮下身亡。事件發生於 10 月 24 日晚上，男子當時坐在萬神殿外圍的牆上，突然身體不適，失去平衡後從約 7 米高的外牆墮入護城壕，當場死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
星二代遲上機累全機乘客苦等 親解「耍大牌」真相
【on.cc東網專訊】台灣綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒，近日自爆搭飛機曾經遲上機，導致航班延誤，全機乘客等她一個，相當「大牌」！其實事情是發生在她赴美留學時，當時她從美國某城市飛往另一城市，中途在某機場短暫停留，她以為已經到埗，竟然自行落機兼等行李，苦等多時後向地勤東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
衞生署錄得本港首宗基孔肯雅熱本地個案
【Now新聞台】本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。衞生防護中心指，本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案。據了解，個案涉及一名80歲的女患者，她居住於鑽石山鳳德邨，經常會到鳳鑽苑及區內的街市。中心將於下午3時30分公布個案詳情及政府的跟進工作。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
聯合航空開通每日往返香港與曼谷及胡志明市航線
聯合航空宣布，正式開通每日往返香港與曼谷及胡志明市的兩條全新航線。新航線將與聯合航空來往洛杉磯及三藩市的航班無縫銜接，為旅客提供更便捷的飛行選擇。聯合航空亦成為唯一提供香港直飛曼谷及胡志明市航班的美國航空公司。新增航班UA820將於每日早上9:20從香港出發，並於當地時間11:25到達曼谷。UA152則於每日晚上9:15從香港出發，於當地時間10:55到達胡志明市。兩條新航線將由波音787-9客機營運，機艙共設有257個座位 ，包括48個United Polaris?商務艙座位。 為慶祝香港全新航線的首航航班，聯合航空於重新開幕的 United Club 舉辨了切燒豬儀式，並於登機閘口舉行剪綵儀式。聯合航空國際航線網絡的高級副總裁帕特里克奎爾(Patrick Quayle)表示：「聯合航空致力於帶領旅客前往他們喜愛的目的地，並持續拓展航空網絡。全新開通的曼谷與胡志明市航線，體現了我們的承諾。作為東南亞最重要的商務及休閒目的地之一，曼谷與胡志明市的加入，進一步鞏固了聯合航空作為跨太平洋地區的領先航空公司的地位。」聯合航空持續拓展香港航線服務，以及本月初重新開幕的聯合航空貴賓室 (Unitinfocast ・ 1 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 18 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 小時前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 5 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 11 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 9 小時前
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90% 炒家欲哭無淚
從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。Yahoo財經 ・ 8 小時前
武指火星再爆成龍剋扣武師薪酬 西片替身1200美元扣剩200美元 嘲：我諗你都忘記咗
著名武術指導、前成家班成員火星（蔣榮發）早前接受傳媒訪問時，大爆成龍昔日在薪酬上刻薄為他賣力的兄弟，成龍至今未有回應。火星昨日（10月26日）到亞視廠房出席活動時接受媒體訪問，再爆出當年成龍到外國拍西片，疑似扣起成家班成員的薪酬，包括零用錢和替身費，全部被剋扣了大部份金額，當中有替身原應獲得1,200美元（約9,360港元），但結果只得200美元（約1,560港元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV
新首相高市早苗剛上任，日圓持續貶值，今周兌港元匯率跌穿「5.1算」，對於賺港元的港人來說，去日本旅遊吃喝玩樂消費更好使，不少人索性到日本入手奢侈品牌精品，匯率價差加上10%免稅額，差價分分鐘慳了一張機票錢！今次Yahoo購物專員以日本官網及香港官網的價錢作比較，整理了日本必買五大品牌，以「5.1算」來計優惠高達73折，計劃去日本掃貨的旅客不妨參考下！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
新垣結衣廣瀨鈴接棒Soflan！ 星野源6年厭倦夫妻隱居計畫！
不止Meltykiss，新垣結衣的代言檔一波接一波鬆動。獅王Soflan Aroma Rich，她連推6年，靠那股持久香味圈粉無數，最近卻由廣瀨鈴接手，廣告主題還是「さよならダメージ」，但鈴木的青春活力一上場，就把結衣的溫柔路線蓋過去了。Japhub日本集合 ・ 3 小時前