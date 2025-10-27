必去！天山天池旅遊全攻略，交通、門票、景點一次過睇晒！

天山天池

講到去新疆玩，第一時間諗到嘅一定係「天山天池」啦！呢個地方真係靚到唔似現實，海拔成 1,910 米高，四面都係雪山包圍，湖水又藍又靜，好似一塊放咗喺山入面嘅藍寶石。無論春夏秋冬去都唔會失望，每個季節都有唔同風景，真係點影都靚。如果你打算去新疆旅行，呢個地方真係一定要排入行程，Trip.com 幫你一次過整好攻略：有交通、最佳季節、必去位同注意事項，輕鬆 plan 行程！

烏魯木齊機票優惠

想去天山天池，首先要由香港飛往烏魯木齊天山國際機場（URC）。香港出發有國泰航空（CX）、中國南方航空（CZ）、烏魯木齊航空（UQ）提供直航，大約 5 個半鐘到。如果搵唔到直航，經其他城市轉機都好方便。

航班推薦

航線 航空公司 價格 類型 香港飛烏魯木齊 廈門航空 低至HK$1,175(47% Off) 單程 香港飛烏魯木齊 廈門航空 低至HK$1,753(43% Off) 來回

*(2025年10月更新)

香港飛往烏魯木齊機票優惠

天山天池簡介

天山天池喺新疆昌吉州阜康市，離烏魯木齊市中心大概 110 公里，其實唔算遠，開車兩個幾鐘就到，沿途仲可以睇到好多草原同雪山風景。天池海拔有成 1,900 米高，四周圍都係天山山脈包住，成個畫面超震撼。湖水係由天山上面啲冰川雪水慢慢融化流落嚟形成嘅，真係乾淨到不得了，近睇清澈見底，遠睇就好似一塊藍寶石咁閃閃發光。天氣好嗰日，湖面平靜得嚇人，藍天白雲、雪山倒影一齊映落去，望一眼真係會忍唔住「嘩」出聲！如果你有 drone，呢度一定係最靚航拍位，無死角嘅仙景。

天山天池

最特別嘅係，天山天池仲有啲關於「西王母」嘅古老傳說。相傳古時呢度係「西王母娘娘」開蟠桃宴請仙女嘅地方，所以又叫「瑤池」。成個氛圍真係幾有仙氣，特別係早上啲薄霧未散嗰陣，白茫茫一片，好似整個世界都被雲包住咁，行喺湖邊真係好夢幻。除咗主湖之外，周邊仲有好多值得行嘅地方，例如「石門一線」，係兩座懸崖之間嘅狹窄山口，你企入去嗰刻會覺得自己好渺小，但風景又靚到唔捨得走；「定海神針」就係一棵超有歷史嘅古榆樹，傳說係西王母用金簪變成，無論風幾大、雨幾大都屹立唔倒，好似象徵緣份長久咁；仲有「西小天池」，人少啲，環境靜啲，湖水顏色仲深藍啲，好啱影打卡照或者慢慢行。

如果你體力夠，建議行上山頂觀景台，成個天池一覽無遺。嗰種「天空貼住雪山、雪山連住湖面」嘅感覺真係會令你覺得自己去咗天堂咁。夏天仲可以見到草地上有好多小花開晒，一路行一路聞到花香，心情真係會好到爆。

立即預訂天山天池門票

天山天池門票

天山天池門票 天山天池門票 + 區間車 成人票 HK$112.33

天山天池

立即預訂天山天池門票

天山天池最佳遊覽季節

天山天池最佳遊覽季節 活動賣點 春季（3 月 - 5 月） 到咗春天，雪慢慢開始溶，四圍啲草都變返綠色，仲有好多花開晒，影相真係靚到爆，點影都出片。 夏季（6 月 - 8 月） 呢段時間天氣最舒服，清涼又唔焗熱，好啱行山、露營，或者想避下暑都一流。白天陽光靚，夜晚仲可以睇星星。 秋季（9 月 - 11 月） 秋天真係天山天池最靚嘅時候，滿山金黃色樹葉，再加埋藍藍嘅湖水，成個畫面好似明信片咁，影相唔洗濾鏡都咁靚。 冬季（12 月 - 2 月） 一入冬，成個地方變晒做白雪世界，超夢幻。可以滑雪、玩雪地摩托，又或者簡單咁行下都好有氣氛，啱晒鐘意冬日 feel 嘅人。

天山天池

立即預訂天山天池門票

天山天池交通

天山天池交通 | #1 租車自駕

想喺新疆玩得盡興啲，自駕去天山天池真係最方便、最彈性嘅方式。經 Trip.com 租車仲有著數！而家即日起租車有 8% 優惠，只要喺付款時輸入優惠碼 TRIPCAR8，就可以慳返筆旅費，開心又抵玩。

如果你係同屋企人、老人家或者小朋友一齊去，唔想舟車勞頓，又唔想趕時間，租車真係最啱。透過 Trip.com 租車去天山天池，唔單止可以免信用卡手續費，仲有取車前 48 小時免費取消嘅彈性安排。成個流程又方便又穩陣，真係冇得輸。Trip.com 仲有 24 小時客服支援，無論你係計劃中、出發前，定係喺新疆途中有乜問題，都有人幫你解決，出門玩都可以玩得更安心。

👉 預訂 Trip.com 租車

天山天池交通 | #2 巴士

唔想自駕都冇問題，喺烏魯木齊客運站每日都有直達天山天池嘅巴士，多班班次揀，車程大約 2 個半鐘頭。上車瞓陣覺，一覺醒嚟就到仙境，夠晒輕鬆。

天山天池必看景點

天山天池必看景點 | #1 天池

嚟到天山天池，主湖區一定係最震撼嘅地方！湖水清到見底，藍得好似顆巨型藍寶石嵌喺群山中間。湖邊圍住茂密嘅雲杉林，仲倒映住雪山最高峰「博格達峯」，真係一幅會令人呆咗嘅風景畫。四季都各有特色：春天啲花開晒、夏天清涼又舒服、秋天滿山金黃、冬天就白雪鋪滿成個湖區，好似行入童話世界咁。

你可以喺湖邊散步打卡、影相、或者坐船遊湖，慢慢感受天池嘅靜謐同壯闊，真係一種放空到極致嘅感覺。

天山天池

天山天池必看景點 | #2 西王母祖廟

喺天山天池畔，有一座古色古香嘅道教廟宇——西王母祖廟。傳說話，呢度就係西王母娘娘嘅居所，成個地方都充滿咗神秘氣息。大殿入面供奉住西王母神像，東邊係觀音菩薩，西邊就有呂洞賓同濟公活佛。香火鼎盛之餘，仲多咗份莊嚴感，好多人都會上去參拜一下，求個平安。

天山天池, 西王母祖廟

天山天池必看景點 | #3 定海神針

「定海神針」呢個景點其實就係一棵古老嘅榆樹。相傳西王母娘娘以前用金簪制服惡龍，之後金簪化成咗呢棵樹。無論湖水點漲，樹根都永遠唔會被淹，象徵住天山天池嘅穩定與不滅。

所以啲人都叫佢「定海神針」，代表天池永遠平靜、安穩。影相打卡一定唔可以錯過。

天山天池, 定海神針

立即預訂天山天池門票

天山天池一日遊

如果你唔想煩行程安排，最方便就係直接報個 天山天池一日遊團。Trip.com 上面有唔同團可揀，有導遊、有接送，慳時間又冇煩惱。

精選推介👇：

新疆烏魯木齊天山大峽谷+天山天池一日遊

⏰ 集合時間：08:00

📍 集合地點：烏魯木齊市區外環線內免費接送

行程亮點

天山大峽谷係喺天山天池附近，由河流侵蝕形成嘅天然奇景。山勢險峻、層巒疊翠，春夏綠意滿谷，秋天金黃一片，冬天又變成雪白世界。 除咗睇景影相，仲可以體驗騎馬，深入認識哈薩克族牧民文化，感受真正嘅新疆風情，絕對係行程中最值得期待嘅一部分！



烏魯木齊天山大峽谷

Shop Now

注意事項

溫差大

天山天池位處高原，氣候變化好快，早晚溫差特別大。即使夏天中午熱到出汗，夜晚都會有啲涼，記得帶件薄外套或者風褸，以防感冒。

紫外線強

呢度海拔高，太陽超猛烈！一定要記得搽防曬、戴太陽眼鏡同帽，唔好以為冇曬到就安全，紫外線真係會「毒」到皮膚紅晒。

高山反應

有啲人第一次上嚟可能會有啲輕微高山反應，好似頭暈或者唔夠氣。建議出發前休息好，唔好太趕行程，慢慢嚟會舒服啲。

天山天池

