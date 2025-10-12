必和必拓妥協 接受中國央企鐵礦石人民幣結算

【on.cc東網專訊】早前傳出中國央企中國礦產資源集團因價格談判沒有進展，已通知中國主要鋼鐵製造商和貿易商暫停採購澳洲礦業公司必和必拓（BHP）的海運鐵礦石。內地傳媒上周四（9日）披露，必和必拓已接受中國礦產資源集團的鐵礦石貿易人民幣結算要求，涵蓋其對華現貨貿易的30%，調整自2025年第四季起正式實施。

報道指，這項人民幣結算協議涉及數十億美元交易，是人民幣首次在核心大宗商品領域突破美元結算體系。

在此前的談判，必和必拓堅持以美元計價，今次願意妥協的主因是中方供應來源較以往多元化，新增巴西和非洲的鐵礦石供應。今次中方奪得鐵礦石定價權，標誌着人民幣在大宗商品結算領域的突破性進展，同時可降低對美元依賴，提升中國經濟安全，加速人民幣國際化。

