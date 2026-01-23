必試人氣預付套餐優惠 點心放題/帝王蟹自助晚餐/韓式燒肉/法式套餐

套餐優惠都有人氣王！今次介紹OpenRice現時4款最受歡迎嘅「訂座預付套餐」優惠畀大家，包括3小時點心放題、高質帝王蟹自助晚餐、親民價韓式燒肉同埋浪漫法式套餐，無論一大班人齊齊食或兩個人撐枱腳都合適，想試就撳掣啦～

$188/位點心放題送鮑魚+粉絲蒸生蠔 逸龍軒



逸龍軒午市任食3小時點心放題 - 送原隻鮑魚扣花菇及蒜蓉粉絲蒸生蠔｜1人用，2位起 (成人/長者及小童)

鍾意食點心嘅朋友當然要食放題先夠盡興！呢間酒店中菜廳「午市任食3小時點心放題」，即製各式點心同經典中菜，例如外皮酥脆嘅蒜香蝦春卷、大大粒嘅蜆芥鯪魚球魚肉、香濃嘅名醬金錢肚、即炒逸龍一品炒飯，自助區仲有是日糕點、湯品等，選擇好豐富～另外每位再送原隻鮑魚扣花菇同埋蒜蓉粉絲蒸生蠔，午餐都可以食得又抵又豪氣！

96折起「阿拉斯加帝王蟹松露花膠」自助晚餐 The Market

「阿拉斯加帝王蟹松露花膠」自助晚餐｜1位用 (成人/小童)

蟹宴自助餐將唔同嘅蟹製成東南亞、西式同日式風味菜餚，選擇多元化，最正係以啖啖肉嘅阿拉斯加帝王蟹做主角，其中即燒蟹腳係必食推介！另外冰鎮加拿大長腳蟹、阿拉斯加蟹肉雜果沙律、惹味薑蔥炒蟹、黃金炒蟹等冷熱盤，款款都帶出蟹嘅鮮味。仲有即煮花膠花菇配黑松露、花膠燉鮮奶都落足料，滋補養顏，女士一定要食呀～

$168起/位任食韓燒套餐 平昌

平昌經典套餐 - 120分鐘任食韓燒套餐｜1位用，2位起 (成人/小童/長者) (圖：Winnie Lam Lam)

韓燒一直以嚟都受大家歡迎，仲好啱一大班人聚餐。呢間走親民價路線嘅韓燒店，供應各式肉類同海鮮，好似光陽烤牛肉、薄切牛舌、辣味薄切五花腩片、半殼扇貝、虎蝦等都有，選擇幾多。加埋海鮮蔥餅、炒粉絲、辣海鮮豆腐湯、石鍋拌飯等韓國小食，一定食到捧住個肚走。

法式五道菜套餐+無限任食生蠔豪華盛宴｜1位用，2位起

由專業法國菜團隊炮製嘅法式五道菜，配上12cm蠔王放題，輕奢感同浪漫感兼備！主菜有招牌龍蝦帶子薏米飯、傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果、黑啤極黑安格斯牛肋骨、香煎比目魚扒等款式可以揀，總有一款啱你口味。甜品方面可以升級轉配蘋果酥、原隻海膽雪糕，打卡一流～

文：Cathy