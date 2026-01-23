專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
必試人氣預付套餐優惠 點心放題/帝王蟹自助晚餐/韓式燒肉/法式套餐
套餐優惠都有人氣王！今次介紹OpenRice現時4款最受歡迎嘅「訂座預付套餐」優惠畀大家，包括3小時點心放題、高質帝王蟹自助晚餐、親民價韓式燒肉同埋浪漫法式套餐，無論一大班人齊齊食或兩個人撐枱腳都合適，想試就撳掣啦～
$188/位點心放題送鮑魚+粉絲蒸生蠔 逸龍軒
鍾意食點心嘅朋友當然要食放題先夠盡興！呢間酒店中菜廳「午市任食3小時點心放題」，即製各式點心同經典中菜，例如外皮酥脆嘅蒜香蝦春卷、大大粒嘅蜆芥鯪魚球魚肉、香濃嘅名醬金錢肚、即炒逸龍一品炒飯，自助區仲有是日糕點、湯品等，選擇好豐富～另外每位再送原隻鮑魚扣花菇同埋蒜蓉粉絲蒸生蠔，午餐都可以食得又抵又豪氣！
96折起「阿拉斯加帝王蟹松露花膠」自助晚餐 The Market
蟹宴自助餐將唔同嘅蟹製成東南亞、西式同日式風味菜餚，選擇多元化，最正係以啖啖肉嘅阿拉斯加帝王蟹做主角，其中即燒蟹腳係必食推介！另外冰鎮加拿大長腳蟹、阿拉斯加蟹肉雜果沙律、惹味薑蔥炒蟹、黃金炒蟹等冷熱盤，款款都帶出蟹嘅鮮味。仲有即煮花膠花菇配黑松露、花膠燉鮮奶都落足料，滋補養顏，女士一定要食呀～
$168起/位任食韓燒套餐 平昌
韓燒一直以嚟都受大家歡迎，仲好啱一大班人聚餐。呢間走親民價路線嘅韓燒店，供應各式肉類同海鮮，好似光陽烤牛肉、薄切牛舌、辣味薄切五花腩片、半殼扇貝、虎蝦等都有，選擇幾多。加埋海鮮蔥餅、炒粉絲、辣海鮮豆腐湯、石鍋拌飯等韓國小食，一定食到捧住個肚走。
46折法式五道菜套餐+任食生蠔 L'AMOUR
由專業法國菜團隊炮製嘅法式五道菜，配上12cm蠔王放題，輕奢感同浪漫感兼備！主菜有招牌龍蝦帶子薏米飯、傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果、黑啤極黑安格斯牛肋骨、香煎比目魚扒等款式可以揀，總有一款啱你口味。甜品方面可以升級轉配蘋果酥、原隻海膽雪糕，打卡一流～
文：Cathy
其他人也在看
灣仔自助山「食臘味」自助餐低至88折！人均$251起於360°旋轉餐廳嘆即切臘味糯米飯/懷舊臘腸卷/蒸臘味蘿蔔糕
想像一下，坐在緩緩旋轉的餐廳裡，腳下是繁華的景色，位於灣仔合和中心62樓的「自助山」能為你帶來的獨特用餐體驗。作為全港唯一的360°旋轉餐廳，讓大家飽覽城市天際線，更以「即席烹調」的概念打破傳統自助餐模式，最近推出聯乘香港百年老字號「金菊園臘味」，「秋風起，食臘味」自助餐9折優惠，而生日更有88折優惠，人均最平只需$254起，即可享用一系列限定臘味特色菜單，立即上Klook入手優惠！Yahoo Food ・ 6 小時前
帝苑酒店自助餐限時65折！人均$344起食翡翠蠔皇鮑魚花膠、鴨肝多士、玫瑰草莓馬卡龍
尖東帝苑酒店雅苑座由即日起推出極罕65折驚喜優惠，自助午餐折後人均只需$344起，自助晚餐人均亦只需$569起。今次酒店不僅在冷熱盤上下足功夫，更誠意為每位賓客送上豪華驚喜—翡翠蠔皇鮑魚花膠一份！加上現場音樂表演及鋼琴伴奏，氛圍感十足，性價比超高！另外，酒店亦於情人節當日推出自助晚餐，亦送每位「心心相印：燒大蝦併蜜餞西班牙黑毛豬柳」一份，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 6 小時前
菠蘿食譜｜鳳梨餡
自家製鳳梨餡 每次都要講呢句 又係我部多功能料理機出動的時候 今次出動埋另一個好幫手，佢就係慢磨榨汁機，無意中係網上見到有人分享，用慢磨榨汁機將菠蘿渣和菠蘿汁分離，大大縮減左炒餡的時間，睇到咁好的分享，當然要試下喇！！ 而且用慢磨榨汁機榨出黎的菠蘿渣，仍然保留到菠蘿一絲絲的纖維，無損鳳梨餡一絲一絲的纖維口感?? 呢個咁好的方法，我一定要將佢發陽光大先得?? 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=459711975960766&id=100057659010929 Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
專訪｜車婉婉《中年好聲音》真心付出愛獲主持獎 母親離世傷心到爛聲成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
資深歌手、演員車婉婉，近年又多了個讓人印象深刻的崗位：節目主持。這年度她憑《中年好聲音》獲最佳女主持獎，台上情緒激動，全因得來不易：「每一次開工我都係諗住，曾生（曾志偉）對我咁好Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
2026新店精選｜1月嘆韓式雪花冰/可可酒館/摩登歐洲菜
要為約會同聚餐加分，點少得發掘新餐廳，牽起令人興奮又期待嘅心情呢？！開飯仔每個月會搜羅各區特色新餐廳，同大家齊齊緊貼潮流打卡嘆美食，即睇邊間啱你心水～OpenRice開飯喇 ・ 8 小時前
炸醬麵食譜│炸醬麵做法超簡單！五花腩切丁有一個簡易秘訣？
京式炸醬麵跟港式雲吞麵舖的炸醬是不同風味的肉醬，傳統北京做法以濕黃醬作醬料主打，但香港較難買黃醬，可以用磨豉醬來代替，也可以有接近的效果。炸醬主要材料是五花肉丁，但不能切太大塊，吃起來會油膩，但如果肉太軟又很難切細丁，可以先放入冰箱雪至稍硬身，便可以解決這問題，即睇如何製作炸醬麵：Yahoo Food ・ 8 小時前
團年飯餐廳2026｜18間高質酒店中菜/米芝蓮推介！片皮鴨套餐/酒店優惠/送紅白酒
新年除了要準備賀年糕點跟新年禮盒，怎少得揀選團年飯餐廳！今次集結一系列酒店高質中茶、優惠、特色的團年飯推介餐廳供大家選擇，酒店中菜更低至$438起一位，一定可以揀到適合的餐廳與親朋好友團年加開個好年！Yahoo Food ・ 8 小時前
Grok 僅 11 日便生成 300 萬性化影像，涉及兒童影像約 2.3 萬張，Apple、Google 仲未下架？
英國非牟利組織反數字仇恨中心抽樣 2 萬張推算 X 內 Grok 性化影像氾濫，估算平均每分鐘生成 190 張性化影像、每 41 秒出現 1 張疑似兒童性化影像。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
袁彩雲晒50歲慶生照完美示範「優雅地老去」 去年曾自爆已離婚？
袁彩雲1996年透過參加香港小姐競選勇奪季軍而入行，及後，被安排加入處境劇《真情》及經典劇《封神榜》。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
赴日旅遊注意！日本超商公告「禁止外國人說這句」，網友傻眼：台灣人常說
近日，來自日本超商１則禁止外國顧客說「這個」（これ／Kore）的公告在台灣Dcard引起熱議。該公告要求外國顧客以「我想要點肉包」（肉まんください／Nikuman kudasai）的方式點餐，並畫了一食尚玩家 ・ 3 小時前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 23 小時前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 8 小時前
李嘉誠大宅外傳異味 驚動警方消防到場 ! 真相係……
今日（22日）早上11時許，長和系創辦人李嘉誠深水灣大宅外傳出異味，大宅保安員一度懷疑有氣體洩漏，於是報案。28Hse.com ・ 23 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 1 天前
私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板 下層天花穿窿可對望 屋宇署：要求即時停工
日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。am730 ・ 1 天前
趙露思夜市擺攤賣蛋烘糕！一個只賣7元還附小禮物 客人激動讚：毫無明星架子
1月20日晚間，大陸女星趙露思被目擊出現在海南某夜市擺攤，販售四川常見的小吃「蛋烘糕」，每個售價只要人民幣7元（約台幣32元）。她親自動手製作，並親切與顧客互動，畫面曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 2 小時前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
名媛望族劇情再引爆全城熱話 江美儀英文對白爆紅 與網民幽默互動：I go to school by bus
TVB劇集《名媛望族》於深夜時份重播，當年呢套劇集有唔少經典場景引起迴響，包括劉松仁與楊茜堯咬唇激戰、王浩信被劉松仁連環掌摑，以及江美儀以黑絲及性感內衣挑逗劉松仁等等。近日劇集重播，再次引爆全城熱話。其中一幕江美儀與劉松仁嘅爆發戲份於網絡上洗板，引起廣泛討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
到日本吃什麼最失望？一票網友點名「１食物」，當地人也認證
日本美食豐富多元，向來深受台灣旅客喜愛，成為許多人赴日旅遊的重要目的之一。然而，即便是美食王國，也難免有令人失望的餐點。近日，一名網友在網路上發問，詢問赴日旅遊時有哪些食物不建議嘗試，引發熱烈討論。網食尚玩家 ・ 2 小時前
荃灣工人集體毆鬥 停車場打到出馬路4人被捕(有片)
荃灣有多人打架，今日(23日)早上9時06分，警方接獲報案，指有約20名男工人在荃灣馬角街18號停車場對開集體打鬥。警員到場控制場面，至少拘捕4人涉在公眾地方打鬥，暫未確定有否人受傷。am730 ・ 4 小時前