志尊淳突然說是最後一本？ 寫真集跑四國拍完就喊final！

街頭被盯上好多次才終於點頭入行

老實說，志尊淳的入圈故事聽起來就挺隨緣的～😏 1995年3月5日生在東京，今年剛滿30歲。從小走在路上就被星探搭訕超多次，他本來都拒絕，直到2011年終於答應，

馬上接了音樂劇《網球王子》出道。真正讓他紅透半邊天的還是2014年的《烈車戰隊トッキュウジャー》，演那個熱血的トッキュウ1號，笑容一亮直接收服一票粉絲！

之後他就一路往上衝，晨間劇《半分、青い。》、《女子的生活》還拿獎，連GUCCI都找他當全球大使，時尚感完全沒話說。

2025年簡直忙到沒空喘氣

今年他根本就是開滿馬力～😆 Netflix的《グラスハート》演鍵盤手坂本一至，跟佐藤健、町田啓太他們組樂團，劇情又虐又帥，很多人看完直接掉進坑裡。

上半年還有《日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった》，演那個溫柔的單親爸爸保育士，暖到讓人想衝進螢幕抱抱。春天跟岸井ゆきの拍《恋は闇》，演狗仔記者，

戀愛懸疑超帶感！年底又跑去主持音樂節目，12月9日最重磅的還是那本睽違7年的寫真集《final》，跑去東京、首爾、米蘭、巴黎拍，

他淡淡說了一句「應該是最後一本了」，粉絲聽完心都碎了。

私底下就是個超會寵粉的暖男

他對粉絲真的沒話說～😉 今年粉絲俱樂部「S.S.J」辦了好幾場見面會，大阪東京跑透透，神木隆之介跟城田優還跑來亂入，

他唱歌、聊天、還原劇中經典台詞，現場氣氛嗨到不行。私下他愛到處玩，前陣子跟竹内涼真去LA，行李整個不見了，他還是笑笑說心情超好，樂觀成這樣誰不愛？

寫真集裡很多自然抓拍，看得出來他就是那種讓人覺得安心又舒服的大哥哥類型。

社群上永遠熱鬧到不行

Instagram @jun_shison0305 已經229萬粉了，隨手po的日常照或私服都好看，笑容一出螢幕就融化～😍 X那邊@jun_shison0305 也快79萬，主要發作品消息，

但留言區永遠被「淳哥太帥」「寫真集直接買十本」「グラスハート救命」刷爆。《グラスハート》一播，新粉舊粉一起淪陷，

很多人哭喊「TENBLANK什麼時候開演唱會」，寫真集預購一開更是直接秒殺，大家還在那邊哀求「別說是最後一本啊」！

Japhub小編有話說

志尊淳這種又帥又暖、還超努力的男人，真的很難不喜歡～他不只長得好看，那種對粉絲的真誠和對工作的認真，才是讓人一直追下去的最大原因吧！😊

你們最愛他的哪個時期？戰隊時的熱血少年？還是現在這成熟又撩人的30歲大叔味？

留言告訴我，下一個想看哪位男藝人也別害羞喊出來喔～繼續一起迷這些日本帥哥啦！🇯🇵💖