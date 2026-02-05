忙拍劇唔得閒教仔？篠原涼子17歲大仔又爆醜聞

【on.cc東網專訊】52歲日本女星篠原涼子，近日忙於趕拍與男團SixTONES成員Jesse合演的新劇《失控的她-距離越獄還有xx天》，似乎沒有時間管教兒子。她與77歲前夫市村正親所生的17歲市村優汰又闖禍，在網上流出疑未成年吸煙及飲酒的相片，引來網民熱議！

相中，疑身在居酒屋的優汰，枱前除放滿食物外，更被發現擺放了燒酒、香煙、火機及煙灰缸。由於日本法律規定，未滿20歲的年青人禁止吸煙飲酒，惹來網民質疑優汰已觸犯法例，同時亦痛斥他不識自愛，自毁星途。

2021年，篠原涼子因鬧出不倫醜聞與市村正親離婚，並放棄兩子撫養權。老來得子的市村對兒子錫到燶，優汰於13歲便以星二代身分，跟父親演出舞台劇出道，近年卻愈學愈壞，前年萬聖節更鬧出非禮風波，涉嫌鹹豬手胸襲一名外籍女性受查，並被事務所踢入雪櫃。無所事事的他，近年便與弟弟轉做網紅，不時社交平台上載短片。

