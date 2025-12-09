【忙碌港人必備！】獲美國聯邦航空局認可真正「無睡意」過敏藥 保持專注、生活不中斷！

對於生活節奏急速的香港人來說，服用鼻敏感藥後產生的睡意感，往往比鼻水鼻塞更令人困擾！你是否曾因服藥後感到昏昏欲睡，導致駕駛時精神不濟、重要會議上反應遲鈍，甚至影響工作表現？

市面上許多第一代或部分第二代抗組織胺藥物的成份特性，可能影響精神狀態，引起睡意，讓你無法維持原有的生活品質 。然而，有效的過敏紓緩，不應以「犧牲清醒度」為代價！

面對過敏困擾，許多人最害怕的是服藥後帶來的睡意感會令自己反應遲鈍、影響工作效率，甚至寧願忍受過敏的不適都不願使用抗敏感藥物。因此，選擇一種真正不影響警覺性的抗敏感藥物，是保持專業表現和生活品質的關鍵！

佳力天®藥片的主要活性成分為Loratadine，真正『無睡意』的特性，並非只是口號，更獲得了國際權威機構的認可！美國聯邦航空局（USFAA）對影響飛行員警覺性的藥物有嚴格規範。佳力天® 獲USFAA認可為「無睡意」¹ ，突顯了佳力天®的高度安全性，適合需要操作精密儀器或需長時間保持警覺的人士 ！

現時市面上的抗敏藥主要包括第二代抗組織胺成份 Loratadine 或 Cetirizine，而研究顯示^對比起 Cetirizine ，服用 Loratadine 後的眼睏程度更明顯少了一半！證明Loratadine 作為非鎮靜性抗組織胺，配方可以在迅速紓緩症狀的同時，維持高度專注和警覺性！

除了「無睡意」，藥物的「起效速度」也十分關鍵，傳統的抗敏感藥物可能需要等待一段時間才見效，但當敏感發作時，每一分鐘的等待都是煎熬！

佳力天®藥片能迅速紓緩與過敏性鼻炎相關的症狀，例如打噴嚏、流鼻水或鼻癢，以及眼睛灼熱或發癢。研究顯示最快10分鐘起效²，迅速緩解症狀更長效24小時³。每次只需服用一粒，非常方便，更擁有高安全性，藥物與藥物、藥物與食物之間的相互作用極少 。

佳力天®另有有兒童糖漿（Loratadine 5mg/5ml），提子口味，適用於2至12歲的兒童，同樣可以舒緩與過敏性鼻炎相關的症狀，例如打噴嚏、流鼻水或鼻癢，以及眼睛灼熱或發癢。

不要讓鼻敏感或藥物帶來的睡意，成為事業和生活上的障礙！佳力天®獲取權威認可¹的真正「無睡意」保護，隨時保持最佳狀態。

現時佳力天®藥片10片裝 (適用於成人及6歲或體重30公斤以上兒童）已於萬寧、屈臣氏、部分松本清及部分藥房有售，而佳力天®兒童提子味糖漿（適用於2至12歲兒童），已於萬寧藥房、部份屈臣氏、部分松本清及部分藥房有售。

想了解更多佳力天® 全系列產品：https://bit.ly/3xdXWgZ

——————

¹ Loratadine is approved as acceptable by the U.S. Federal Aviation Administration. Allergy – Antihistamine & Immunotherapy. 2022.

² Roman LS, Today’s Therapeutic Trends, 1988: Vol 6(2), 19-27. 成份於成人最快10分鐘見效

³ Loratadine action duration is at least 24 hours. Reference: Barenholtz HA and MCLeod DC. DICP. 1989;23(6):445-450

^ Salmun LM et al. Clin Ther. 2000;22(5):573-582.