不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
快手食譜│生薑豬肉燒 啲薑咁磨最方便
日式的生薑豬肉燒好下飯又快手易做，是不少人在外面吃飯時的心水選擇，即睇Yahoo食譜：
日式的生薑豬肉燒好下飯又快手易做，是不少人在外面吃飯時的心水選擇，這個菜式也適合只做一兩人的定食份量，方便收工回家做快手晚餐或飯盒菜式。豬肉可以買火鍋用的薄肉片或腩片，節省切肉時間，全個菜式最花時間就是磨薑茸。把錫紙鋪在磨茸器上再磨，可以比較易取出薑汁和薑茸而且清洗更容易，即睇如何製作生薑豬肉燒：
生薑豬肉燒（1人份量）
烹煮時間：20分鐘
材料：
豬肉片120克
西蘭花半個
乾葱1粒
薑50克
芝麻少許
醃料：
薑汁1茶匙
鹽少許
胡椒粉少許
糖少許
粟粉1茶匙
水2茶匙
醬汁：
醬油1.5湯匙
味醂1湯匙
水1湯匙
糖2茶匙
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
