「快打旋風聯盟：Pro-JP 2025」總決賽優勝由 REJECT 奪下！並取得世界大賽參賽資格

2026 年 1 月 31 日（六）舉辦的「快打旋風聯盟：Pro-JP 2025（以下簡稱 SFL）」總決賽中，「REJECT」奪得優勝！

藉此，REJECT 確定取得 2026 年 3 月舉辦的世界大賽「Street Fighter League: World Championship 2025」的參賽資格，並將販售優勝紀念周邊商品。

SFL 總決賽優勝隊伍為「REJECT」

廣告 廣告

2026 年 1 月 31 日（六）舉辦的「SFL 總決賽」中，「REJECT」榮獲優勝！

成功取得 2026 年 3 月舉辦的世界大賽「Street Fighter League: World Championship 2025」參賽資格。

「REJECT」在例行賽以「Division F」第 1 名成績晉級，並一路闖過季後賽，成功挺進總決賽。

在總決賽舞台上，與代表「Division S」的 Crazy Raccoon 對戰，在國內頂尖技術與意志正面交鋒的總力戰中，以「100-20」的比分取得勝利。

登上了這場激烈競爭的最頂點。

世界大賽中，選手們千錘百鍊的精彩表現也令人期待！

REJECT SFL 出場選手

REJECT SFL 優勝紀念商品確定販售！

為紀念本次聯盟奪冠，「REJECT SFL 優勝紀念商品」確定販售！

商品陣容收錄了承載選手激戰回憶與對粉絲感謝之情的特別單品。

販售期間為 2026 年 1 月 31 日（六）至 2026 年 2 月 5 日（四） 。

可於 REJECT 官方線上商店購買。

REJECT 2025 JAPAN Champions TEE





價格：4,500 日圓（含稅）

種類：共 2 種（WHITE、BLACK）

尺寸：M、L、XL

材質：本體（棉 100%）、羅紋（棉 95%、聚氨酯 5%）

REJECT 2025 JAPAN Champions CAP





價格：4,800 日圓（含稅）

尺寸：頭圍（55～60 cm）、前片高度（15 cm）

材質：棉 100%、斜紋布

REJECT 2025 JAPAN Champions KEY HOLDER





價格：2,500 日圓（含稅）)

尺寸：造型部分（直徑 50 mm）

材質：合成皮革



