渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
快打旋風6以及闇影詩章WB、特戰英豪等作品獲獎！日本電競大獎2025「電競主辦單位獎項」頒獎典禮報導！
表揚日本國內電競界貢獻的年度盛事「日本電競大獎2025(JAPAN eSPORTS AWARDS 2025)」於2026年1月12日(一)在橫濱太平洋會展中心北館盛大舉行！
「電競主辦單位獎項」中，頒發了電競賽事獎、電競遊戲獎、電競隊伍獎以及評審團特別獎。
日本電競大獎2025「電競主辦單位部門」頒獎典禮
日本電競大獎2025中，經由粉絲投票與評審委員會評選的「電競主辦單位獎項」頒獎典禮已圓滿舉行。
得獎者以及得獎作品、得獎大賽如下。
Apex 英雄全球系列賽
CAPCOM CUP 11
特戰英豪日本挑戰賽/特戰英豪冠軍巡迴賽
League The k4sen
快打旋風 6
特戰英豪
闇影詩章：凌越世界
RIDDLE ORDER
REJECT
ZETA DIVISION
野々宮 ミカ(NONOMIYA MIKA)
電競大賽獎項
「電競大賽獎項」是頒發給當年吸引眾多觀眾、具備穩定大會營運能力，並透過高品質轉播為觀眾帶來感動與興奮的日本國內電競大賽之獎項。
Apex Legends Global Series
今日Apex英雄中能夠榮獲如此殊榮，我由衷感到無比榮幸。
此外，對於平日支持我們的日本粉絲與玩家們，謹致上由衷的感謝。
去年在日本舉辦的ALGS(Apex 英雄全球系列賽)共吸引超過3萬4000人次入場，創下ALGS史上最大規模紀錄。
藉此機會，謹向營運團隊及所有合作夥伴致上由衷的謝意。
令人驚喜的是，2026年1月15日(四)起第二屆札幌冠軍賽即將揭開序幕。
誠摯邀請您一同為Apex英雄增添熱鬧氣氛。
再次謝謝。
CAPCOM CUP 11
此次承蒙選拔CAPCOM CUP 11為電競大賽獎項，謹此致上誠摯謝意。
自2013年首度舉辦以來，CAPCOM CUP已連續十年於美國舉行。本次不僅首度移師日本舉辦，更作為快打旋風系列賽事，睽違約三十年再度於日本兩國國技館舉行。
此外，在決定CAPCOM CUP晉級資格的全球24個地區舉辦的World Warrior賽事及頂級賽事中，玩家們的參與熱度更遠超首個賽季。
CAPCOM CUP 11的成功，是承蒙全球各地玩家、粉絲以及相關合作夥伴們鼎力支持與協助的成果。
CAPCOM eSports今後也將持續推動各項支援措施，致力促進快打旋風賽事競技領域的發展與擴展。
同時也將持續為電競產業整體的發展貢獻心力。
在此再次向各位表達誠摯的謝意。
VALORANT CHALLENGERS JAPAN/VALORANT Champions Tour
今日承蒙獲選此項殊榮，謹致上由衷感謝。
自 2025 年起，VALORANT Esports Japan 已依照新的組織架構成立，並與日本電視台、博報堂和 JCG 合作。
維持每年近180天的播出規模，持續營運五年並以相同品質打造電競賽事，絕不是一件容易的事。
現場工作人員一人一人的巧思不斷累積，懷抱著讓VALORANT Esports與螢幕另一端、以及親臨會場的觀眾們能獲得更多樂趣的信念，在反覆斟酌判斷下精心打造而成。
今日，我衷心感謝一直以來支持我們的全體工作人員，以及始終為VALORANT Esports加油打氣的各位粉絲。
謝謝大家。
League The k4sen
此次在眾多精彩賽事中，承蒙賜予如此殊榮，衷心感謝。
這場賽事的誕生，源於我們渴望在英雄聯盟尚未被視為主流賽區的日本，打造出獨一無二的賽事盛典。
承蒙各贊助商、所有演出者、經紀公司及活動營運團隊等各方相關人士的鼎力支持，才得以成就這場精彩絕倫的盛會。
將我的構想化為現實的The k4sen團隊各位，真的非常感謝大家！
衷心希望這個獎項與掌聲，能獻給在現場全力以赴的The k4sen團隊成員們。
雖然我只是個直播主，但希望能為推動電競發展盡一份心力。
再次承蒙賜獎，謹此致謝。
電競遊戲獎項
「電競遊戲獎項」頒發給那些為許多戰隊和選手提供穩定競技環境，並透過高品質直播吸引眾多觀眾的電競比賽項目。
STREET FIGHTER 6
本次能連續三年獲得獎項，在此向各位玩家致上由衷的感謝。
快打旋風 6每年都有大量新玩家加入，不僅在日本，亞洲地區也呈現增長趨勢。
開發團隊正全力投入新角色亞歷克斯與英格麗特的製作，敬請期待。
去年無論是CAPCOM CUP或其他活動，想必讓大家感到不安的時刻不少。開發團隊已決定加強與電競領域的合作，今後我們將以更緊密的一體感持續推進各項計畫。
我們將持續開發快打旋風 6，為各位帶來更多遊戲樂趣，今後也請多多指教。
特戰英豪
今天能獲得如此殊榮，我深感榮幸。
之所以能有今天的成就，要感謝每一位每天參與遊戲的玩家。
真的謝謝大家。
特戰英豪一直致力於將最佳競技體驗與長期穩定的遊戲體驗結合。
我們不僅持續進化新角色、地圖與競技系統，更始終重視每位玩家的獨特體驗。
我們將更新遊戲體驗，重點放在武器庫和戰鬥上，同時還將推出一些獨特的舉措，不僅包含電競賽事，更準備了能讓日本玩家們欣喜的獨特企劃，敬請期待特戰英豪未來的發展。
謝謝。
Shadowverse: Worlds Beyond
此次能榮獲如此殊榮之獎項，謹此致上由衷的感謝。
闇影詩章：凌越世界於2025年6月正式推出，承蒙眾多選手、戰隊、實況主，以及參與賽事營運製作的相關人員鼎力支持，方能成就今日之盛況。
由於是首屆賽事，在大會營運方面難免存在不足之處，想必也讓參賽選手們承擔了不少負擔。然而這半年來，所有參與闇影詩章：凌越世界相關事務的人士，都給予了我們強大的支持。
闇影詩章將於2026年迎來IP誕生十週年這個重要里程碑。
值此值得紀念的年份，我們期盼能從電競領域創造出相應的熱潮，更希望與各位攜手打造出持續孕育挑戰的競技舞台，讓闇影詩章永遠被譽為充滿夢想的舞台。
我們將比去年更加奮力前行，今後也請繼續支持闇影詩章：凌越世界。
電競隊伍獎項
「電競隊伍獎項」頒發給當年表現最出色、人氣最高的電競戰隊。
REJECT
此次能榮獲如此殊榮之獎項，謹此致上由衷的感謝。
能獲得這樣的獎項，我認為是每日努力的選手、充滿魅力的直播主，以及每位工作人員共同努力的結晶。
此外，承蒙各位粉絲長期以來的支持，以及贊助商們始終如一地支持著各項挑戰，才能成就今日。
在此致上由衷的謝意。
2026年，REJECT將持續作為引領電競的頂尖團隊之一，全力邁進。
我們將持續努力，讓每位電競相關從業人員的明日都能更加美好，懇請各位繼續給予支持與鼓勵。
ZETA DIVISION
承蒙賜予如此殊榮的獎項，我們深感欣喜萬分。
這全仰仗於合作企業及相關各方人士的支持，更感謝平日給予我們支持的粉絲們所給予的鼓勵。
2026年我們將繼續團結一心，全力以赴為各位帶來更多熱血沸騰的激情、令人屏息的興奮與動人心弦的感動，懇請各位持續給予支持與鼓勵。
再次感謝大家。
評審團特別獎項
「評審團特別獎項」是頒發給長期貢獻於電子競技發展，以及透過電子競技致力解決社會課題的個人或團體之獎項。
(NONOMIYA MIKA)
此次能榮獲如此殊榮，我深感榮幸之餘，內心也充滿喜悅之情。
喜歡遊戲是最大的前提，而我真心喜愛電競，更敬佩那些日復一日努力精進的選手們。
承蒙社群各位成員、以及給予支持的各位協助，我始終盡己所能、一步一步地履行著應盡的責任。
今後若能為電競產業的蓬勃發展盡一份微薄之力，我將深感榮幸。
我將持續精進，力求能活用中文與英語能力，成為能在海外活躍的人才。
今天真的非常感謝。
今後還請多多指教！
©︎JAPAN eSPORTS AWARDS
其他人也在看
香港農曆新年好去處｜水怪HANGYODON和風新年造型登陸馬鞍山！4大開運打卡位／互動玩樂區贏開運禮品／期間限定店
近年來人氣持續攀升的Sanrio人氣角色水怪HANGYODON，不時擔正做商場活動主角，今個農曆新年將換上和風新春造型，首度登陸MOSTown新港城中心舉行主題活動 「風生『水』起花庭園」，特設4大開運主題打卡區、2大互動玩樂區以及新春期間限定店，集齊打卡、玩樂及購物於一身，粉絲們衝呀！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
旅發局邀周深拍宣傳片《深聲漫遊》 推介港產片及文化地標等
旅發局邀周深拍宣傳片《深聲漫遊》 推介港產片及文化地標等am730 ・ 3 小時前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光
呂慧儀於2006年參選港姐奪得季軍後入行，及後憑《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。縱然拍攝劇集時間長，呂慧儀早前亦藉空閒時間修畢牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）Executive Leadership 課程，不論於家裡、高鐵、公司，還是等接放學都會默默打開功課及做筆記，最後絕大多數課程嘅成績都喺80分（百分制）以上。日前，呂慧儀到母校香港科技大學出席校友頒獎禮，表示冇諗過過畢業後仲有機會返嚟，於社交平台寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！
對許多人來說，減肥往往意味著嚴格節食、痛苦運動，甚至必須長期忍耐飢餓與疲勞，因此常常半途而廢。不過日本有一位35歲的作家 Micunosin 分享自己的減肥經驗，他沒有刻意挨餓，也沒有進行高強度訓練，女人我最大 ・ 5 小時前
內地中醫小紅書晒「攞綜援 2 年半上公屋」 租金減至 500 蚊｜網絡神探查到上樓原因？
一名自稱本港註冊中醫、1995年出生、原籍廣東梅州梅縣、並在港完成大學課程，並自稱在老家擁有獨住房的內地人，近日在小紅書分享個人「上樓」經歷，聲稱「2 年半拿到公屋」，並指公屋月租在政府資助下減至約 500元。帖文其後被人轉載到 Threads，引起本地網民熱議，不少人質疑其資格及審批機制，有人直言「香港人交稅就係養佢哋」，亦有人表示「我都想拎綜援了」。28Hse.com ・ 1 天前
55歲宣萱拒做醫美「怕上癮」！用最自然方法對抗老化：每天花3小時保養
近日，55歲香港女演員宣萱在受訪時談到自己拒絕醫美的原因，引發熱議。她直言，看過不少人一開始做微調，後來卻越動越多，擔心「會上癮」，因此選擇用較費時的方式保養，也不避諱談到劇組修圖的現實狀況，相關發言在網路上掀起討論。姊妹淘 ・ 7 小時前
UNIQLO羽絨外套最強王者誕生！日媒實測Top 3排名大公開 第1名被封「北海道級別」保暖神器
作為日本最具代表性的全球服裝品牌之一，UNIQLO每年推出的冬季單品多不勝數，究竟哪一款才是真正的禦寒神器？日本男性時尚雜誌UOMO近期便特別針對UNIQLO多款羽絨外套進行實測，並評選出「最強羽絨排行榜」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎
現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
古天樂、黎明顏值巔峰期片段被瘋傳 網民驚嘆：遲30年出道可擊敗韓國男團
《尋秦記》電影版熱潮令古天樂受到網民熱烈關注，其年輕時俊俏樣貌不斷被「考古」翻出，連帶90年代香港歌手藝人亦被回帶，其中有網民上載古天樂與黎明年輕時期合作拍攝的電視劇《阿Sir早晨》，以及各自主演的影視作品片段，留言指兩人「遲30年出道的話，可以擊敗成個韓國男團樂壇」。帖文勁吸逾萬網民認同讚好，更有逾三千個轉載。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
日本搭飛機新規定！「這類物品」禁止託運、手提帶上機，違者恐挨罰20萬
近期日本國土交通省修訂「登機危險物清單」，針對無線電捲棒、有線離子夾等美髮用品訂定新規定，明確指出若電捲棒內含不可拆卸式鋰電池，將禁止託運及隨身攜帶上機。根據日本《航空法》規定，違規攜帶危險物品者，最食尚玩家 ・ 1 天前
蔡卓妍阿Sa生日會緋聞男友企C位 首度認愛健身教練：可以刪除緋聞兩隻字
久未在香港合體出席活動的Twins，昨日現身尖沙咀出席茶飲店活動，吸引逾千粉絲通宵排隊等候。在接受傳媒訪問時，阿Sa被問到緋聞男友在她的生日會上企C位是否奠定地位時，阿Sa即甜笑回應：「都可以刪咗緋聞兩隻字嘅。」簡而精承認戀情。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
北海道酒吧藏屍案︱28 歲護士疑遭店主勒斃封牆 疑犯伴屍營業 以多部空氣清新機掩味︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本北海道日高町早前發生餐廳牆壁藏屍案，當地警方昨日（13 日）確認死者身分，遇害者為 28 歲護士工藤日菜野，遺體於早前在 49 歲酒吧老闆松倉俊彥經營的店舖牆壁內發現。工藤因勒頸窒息致死，警方正以殺人罪名對松倉俊彥展開調查。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
姜麗文美國求生1年 星二代光環盡失堅持爭取試鏡
【on.cc東網專訊】資深藝人秦沛愛女、歌手姜麗文（Lesley）移居美國1年，經常透過社交網向粉絲及友人分享近況，踏入2026年望有新開始的她，昨日上載兩輯靚相，表情冷酷十足天橋上的模特兒，當中白色Deep V及高衩裙更挑戰性感極限，胸前「南北半球」大放送，還東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
路透：中國海關通知英偉達H200晶片不得入境 幾乎等同暫時禁止
路透引述的三名知情人士透露，中國海關部門本周告知報關人員，英偉達 (NVDA) 的 H200 人工智慧 (AI) 晶片不得進入中國。鉅亨網 ・ 3 小時前
伊朗血腥鎮壓 死亡人數恐破萬 停屍間數百遺體堆積 當地醫生：安全部隊故意射頭及眼｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】伊朗全國反政府示威持續，當局上周四（8 日）開始實施大規模網絡封鎖，至周二（13 日）開始有境內電話線開通，哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）引述當地消息指，當地因示威死亡的人數恐超過 1,2000 人，甚至高達二萬人。有網上片斷顯示，德黑蘭郊區一個停屍間有至少四百具遺體堆積如山，《衛報》引述當地醫生指，急症室擠滿傷者，大部分槍傷集中眼睛和頭部。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
大埔民政專員換人 食環署助理署長鍾慧婷明起接替 陳巧敏上月路祭衣着惹議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府今（13 日）公布，食物環境衞生署助理署長（街市發展）鍾慧婷明（14 日）接替陳巧敏，出任大埔民政事務專員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至22/01）
優品360旗下FoodVille推新年優惠，有不少產品減價，如Kit Kat特濃抹茶朱古力(日版)$34/2件、RITZ芝士夾心餅$28/2件、維他檸檬茶$21/4件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Laughing Cow原味/車打芝士片$45/2件、會員限定優惠有太古黃糖/黑糖(韓版)$13-18，Pastourelle de CLERC MILON波爾多五級副牌紅酒每枝$239起，買定新年拜年食！YAHOO著數 ・ 1 天前
出國要提早多久到機場？過來人揭「最佳時間點」，這國家３小時也不夠
近年來國際旅遊市場復甦，不少民眾規畫出國旅遊，「提早多久到機場」也因此成為旅客關注的焦點。近日一名網友在網路上分享，他認為不需要提前３小時抵達機場，只要提早１個半小時即可完成掛行李、安檢等程序。然而，食尚玩家 ・ 6 小時前