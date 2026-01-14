快打旋風6以及闇影詩章WB、特戰英豪等作品獲獎！日本電競大獎2025「電競主辦單位獎項」頒獎典禮報導！

表揚日本國內電競界貢獻的年度盛事「日本電競大獎2025(JAPAN eSPORTS AWARDS 2025)」於2026年1月12日(一)在橫濱太平洋會展中心北館盛大舉行！

「電競主辦單位獎項」中，頒發了電競賽事獎、電競遊戲獎、電競隊伍獎以及評審團特別獎。

日本電競大獎2025「電競主辦單位部門」頒獎典禮

日本電競大獎2025中，經由粉絲投票與評審委員會評選的「電競主辦單位獎項」頒獎典禮已圓滿舉行。

得獎者以及得獎作品、得獎大賽如下。

Apex 英雄全球系列賽

CAPCOM CUP 11

特戰英豪日本挑戰賽/特戰英豪冠軍巡迴賽

League The k4sen

快打旋風 6

特戰英豪

闇影詩章：凌越世界

RIDDLE ORDER

REJECT

ZETA DIVISION

野々宮 ミカ(NONOMIYA MIKA)

電競大賽獎項

「電競大賽獎項」是頒發給當年吸引眾多觀眾、具備穩定大會營運能力，並透過高品質轉播為觀眾帶來感動與興奮的日本國內電競大賽之獎項。

Apex Legends Global Series

Electronic Arts Japan General Manager: 野口SHAUN

Electronic Arts Japan General Manager: 野口SHAUN

今日Apex英雄中能夠榮獲如此殊榮，我由衷感到無比榮幸。

此外，對於平日支持我們的日本粉絲與玩家們，謹致上由衷的感謝。

去年在日本舉辦的ALGS(Apex 英雄全球系列賽)共吸引超過3萬4000人次入場，創下ALGS史上最大規模紀錄。

藉此機會，謹向營運團隊及所有合作夥伴致上由衷的謝意。

令人驚喜的是，2026年1月15日(四)起第二屆札幌冠軍賽即將揭開序幕。

誠摯邀請您一同為Apex英雄增添熱鬧氣氛。

再次謝謝。

CAPCOM CUP 11

卡普空公司 E角色授權事業統括 全球電競事業部 副統括部長: 田淵哲也

卡普空公司 E角色授權事業統括 全球電競事業部 副統括部長: 田淵哲也

此次承蒙選拔CAPCOM CUP 11為電競大賽獎項，謹此致上誠摯謝意。

自2013年首度舉辦以來，CAPCOM CUP已連續十年於美國舉行。本次不僅首度移師日本舉辦，更作為快打旋風系列賽事，睽違約三十年再度於日本兩國國技館舉行。

此外，在決定CAPCOM CUP晉級資格的全球24個地區舉辦的World Warrior賽事及頂級賽事中，玩家們的參與熱度更遠超首個賽季。

CAPCOM CUP 11的成功，是承蒙全球各地玩家、粉絲以及相關合作夥伴們鼎力支持與協助的成果。

CAPCOM eSports今後也將持續推動各項支援措施，致力促進快打旋風賽事競技領域的發展與擴展。

同時也將持續為電競產業整體的發展貢獻心力。

在此再次向各位表達誠摯的謝意。

VALORANT CHALLENGERS JAPAN/VALORANT Champions Tour

拳頭遊戲公司 VALORANT Esports Japan Producer: 泉航平

拳頭遊戲公司 VALORANT Esports Japan Producer: 泉航平

今日承蒙獲選此項殊榮，謹致上由衷感謝。

自 2025 年起，VALORANT Esports Japan 已依照新的組織架構成立，並與日本電視台、博報堂和 JCG 合作。

維持每年近180天的播出規模，持續營運五年並以相同品質打造電競賽事，絕不是一件容易的事。

現場工作人員一人一人的巧思不斷累積，懷抱著讓VALORANT Esports與螢幕另一端、以及親臨會場的觀眾們能獲得更多樂趣的信念，在反覆斟酌判斷下精心打造而成。

今日，我衷心感謝一直以來支持我們的全體工作人員，以及始終為VALORANT Esports加油打氣的各位粉絲。

謝謝大家。

League The k4sen

GANYMEDE株式會社 執行董事 製作部部長: 岩田遼太郎

k4sen

此次在眾多精彩賽事中，承蒙賜予如此殊榮，衷心感謝。

這場賽事的誕生，源於我們渴望在英雄聯盟尚未被視為主流賽區的日本，打造出獨一無二的賽事盛典。

承蒙各贊助商、所有演出者、經紀公司及活動營運團隊等各方相關人士的鼎力支持，才得以成就這場精彩絕倫的盛會。

將我的構想化為現實的The k4sen團隊各位，真的非常感謝大家！

衷心希望這個獎項與掌聲，能獻給在現場全力以赴的The k4sen團隊成員們。

雖然我只是個直播主，但希望能為推動電競發展盡一份心力。

再次承蒙賜獎，謹此致謝。

電競遊戲獎項

「電競遊戲獎項」頒發給那些為許多戰隊和選手提供穩定競技環境，並透過高品質直播吸引眾多觀眾的電競比賽項目。

STREET FIGHTER 6

卡普空公司「快打旋風6」製作人: 松本脩平

普空公司「快打旋風6」製作人: 松本脩平

本次能連續三年獲得獎項，在此向各位玩家致上由衷的感謝。

快打旋風 6每年都有大量新玩家加入，不僅在日本，亞洲地區也呈現增長趨勢。

開發團隊正全力投入新角色亞歷克斯與英格麗特的製作，敬請期待。

去年無論是CAPCOM CUP或其他活動，想必讓大家感到不安的時刻不少。開發團隊已決定加強與電競領域的合作，今後我們將以更緊密的一體感持續推進各項計畫。

我們將持續開發快打旋風 6，為各位帶來更多遊戲樂趣，今後也請多多指教。

特戰英豪

拳頭遊戲公司 VALORANT Brand Manage: 佐藤翔太

拳頭遊戲公司 VALORANT Brand Manage: 佐藤翔太

今天能獲得如此殊榮，我深感榮幸。

之所以能有今天的成就，要感謝每一位每天參與遊戲的玩家。

真的謝謝大家。

特戰英豪一直致力於將最佳競技體驗與長期穩定的遊戲體驗結合。

我們不僅持續進化新角色、地圖與競技系統，更始終重視每位玩家的獨特體驗。

我們將更新遊戲體驗，重點放在武器庫和戰鬥上，同時還將推出一些獨特的舉措，不僅包含電競賽事，更準備了能讓日本玩家們欣喜的獨特企劃，敬請期待特戰英豪未來的發展。

謝謝。

Shadowverse: Worlds Beyond

株式會社Cygames 市場行銷本部 副本部長: 川上尚樹

株式會社Cygames 市場行銷本部 副本部長： 川上尚樹

此次能榮獲如此殊榮之獎項，謹此致上由衷的感謝。

闇影詩章：凌越世界於2025年6月正式推出，承蒙眾多選手、戰隊、實況主，以及參與賽事營運製作的相關人員鼎力支持，方能成就今日之盛況。

由於是首屆賽事，在大會營運方面難免存在不足之處，想必也讓參賽選手們承擔了不少負擔。然而這半年來，所有參與闇影詩章：凌越世界相關事務的人士，都給予了我們強大的支持。

闇影詩章將於2026年迎來IP誕生十週年這個重要里程碑。

值此值得紀念的年份，我們期盼能從電競領域創造出相應的熱潮，更希望與各位攜手打造出持續孕育挑戰的競技舞台，讓闇影詩章永遠被譽為充滿夢想的舞台。

我們將比去年更加奮力前行，今後也請繼續支持闇影詩章：凌越世界。

電競隊伍獎項

「電競隊伍獎項」頒發給當年表現最出色、人氣最高的電競戰隊。

REJECT

式會社REJECT 管理事業部部長: 宮崎裕行

式會社REJECT 管理事業部部長: 宮崎裕行

此次能榮獲如此殊榮之獎項，謹此致上由衷的感謝。

能獲得這樣的獎項，我認為是每日努力的選手、充滿魅力的直播主，以及每位工作人員共同努力的結晶。

此外，承蒙各位粉絲長期以來的支持，以及贊助商們始終如一地支持著各項挑戰，才能成就今日。

在此致上由衷的謝意。

2026年，REJECT將持續作為引領電競的頂尖團隊之一，全力邁進。

我們將持續努力，讓每位電競相關從業人員的明日都能更加美好，懇請各位繼續給予支持與鼓勵。

ZETA DIVISION

GANYMEDE株式會社 執行董事 事業開發部部長: 千葉哲郎

GANYMEDE株式會社 執行董事 事業開發部部長: 千葉哲郎

承蒙賜予如此殊榮的獎項，我們深感欣喜萬分。

這全仰仗於合作企業及相關各方人士的支持，更感謝平日給予我們支持的粉絲們所給予的鼓勵。

2026年我們將繼續團結一心，全力以赴為各位帶來更多熱血沸騰的激情、令人屏息的興奮與動人心弦的感動，懇請各位持續給予支持與鼓勵。

再次感謝大家。

評審團特別獎項

「評審團特別獎項」是頒發給長期貢獻於電子競技發展，以及透過電子競技致力解決社會課題的個人或團體之獎項。

(NONOMIYA MIKA)

(NONOMIYA MIKA)

此次能榮獲如此殊榮，我深感榮幸之餘，內心也充滿喜悅之情。

喜歡遊戲是最大的前提，而我真心喜愛電競，更敬佩那些日復一日努力精進的選手們。

承蒙社群各位成員、以及給予支持的各位協助，我始終盡己所能、一步一步地履行著應盡的責任。

今後若能為電競產業的蓬勃發展盡一份微薄之力，我將深感榮幸。

我將持續精進，力求能活用中文與英語能力，成為能在海外活躍的人才。

今天真的非常感謝。

今後還請多多指教！