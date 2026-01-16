「快打旋風6」賽事冠軍入選日本代表陣容！將於ASIA esports EXPO 2026上選出

一般社團法人日本電競協會(以下簡稱、JeSU)宣布，將於「ASIA esports EXPO 2026」舉辦的「快打旋風6」賽事中，優勝選手將獲推薦為第20屆亞洲運動會電競項目・對戰格鬥團體賽之日本代表選手。

ASIA esports EXPO 2026賽事概要

快打旋風6 Years 1-2 格鬥家版

「ASIA esports EXPO 2026」是一項綜合性活動，旨在將愛知、名古屋打造為電競的國際樞紐，以促進電子競技的發展。

將在該處舉辦的「快打旋風6」大賽優勝選手，將被推薦至JeSU，作為第20屆亞洲運動會電競項目・對戰格鬥團體賽的日本代表選手。

「ASIA esports EXPO 2026」將於2026年3月21日(六)至22日(日)2天舉行。

詳細資訊請上ASIA esports EXPO官方網站確認。

「ASIA esports EXPO」的參賽選手選拔標準

本賽事之優勝選手，將作為電競、對戰格鬥團體戰項目的日本代表選手推薦給JeSU。

「ASIA esports EXPO」的參賽資格，將從下列賽事中取得優異成績的四名選手中選出。

CAPCOM Pro Tour 2025 世界勇士日本錦標賽 #1〜#5

舉辦期間: 2025年9月7日(日)〜2026年1月11日(日)(線上舉行、共5次)

選拔方式：從全部5場賽事積分最高的選手中選出1名

CAPCOM Pro Tour 2025 頂級賽事「Kuaishou FightClub Championship VI · Chengdu」

舉辦期間: 2025年10月31日(五)〜11月2日(日)(舉辦地點: 中國・成都)

選拔方式: 從賽事成績名次最高的選手中選出1名

CAPCOM CUP 12

舉辦期間: 2026年3月11日(三)〜3月15日(日)(舉辦地點: 日本・兩國國技館)

選拔方式: 從賽事成績名次最高的選手中選出2名

活動概要 ASIA esports EXPO 2026 2026年3月21日(六)、22日(日) 10:00-20:00(預計) 愛知縣國際展覽中心D展廳 愛知・名古屋電競振興推動委員會(中日新聞社、CBC電視台、中部電信、愛知電競聯盟)、日本電競協會