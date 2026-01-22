立即投選年度十大消費新聞
「快打6」Year 3 新增角色「艾力克斯」的實機示範影片首次公開！將於3月17日上線！
2025年3月17日(二)將加入「快打旋風6(以下簡稱快打6)」Year3新增角色「艾力克斯」的實機示範影片已公開。
在預告片中，可以看到艾力克斯利用他強壯的肌肉，用各種投技來壓制對手。
「艾力克斯」將加入「快打6」的戰鬥！
「快打旋風 III: New Generation」的主角「艾力克斯」即將於「快打6」中登場。
參加過無數次街頭鬥毆的艾力克斯。
他目前正努力成為一名職業摔角手，並且一直在尋找打鬥機會。
艾力克斯的角色介紹
憑藉豐富的經驗和刻苦的訓練，艾力克斯掌握了各種引人入勝的技巧，包括令人畏懼的新姿勢、10 多種投技以及各種可以銜接其他技巧的攻擊路線。
此外，本作中的艾力克斯不是一個「蓄力角色」，因此他的操作方式與以往略有不同。
艾力克斯的招式介紹
首先，介紹另人炫目的「Flash Axe」與「Flash Chop」。
「Flash Axe」は是一種可以透過輸入波動拳指令並配合輕拳或中拳來施展的技巧。
弱版本非常適合用來終結連招，即使被格擋也不會被反擊，中型版本允許你在受到攻擊時轉移到「破防姿態」。
「Flash Chop」是一種可以透過輸入波動拳指令並配合強力一擊來施展的技巧。
如果擊中地面，會破壞對手的平衡，造成背部重擊，使你可以接上「強力炸彈摔」或「斜向踩踏」造成巨大傷害。
此外，「Flash Chop」即使在被格擋的情況下也能讓你在對手之前移動，因此當 OD 版本命中時，它可以用來擴展為「破防姿態」。
使用者跳起來用膝蓋將對手猛擊到地面，強力的對空招式「空中膝擊」
弱型和中等型攻擊無法擊中倒地的對手，但啟動速度很快。
一方面，強力版對空中攻擊效果不佳，但可以擊中地面對手，並且可以融入連擊中。
OD 版本出現得很快，如果擊中目標，就能迫使對手倒地，從而更容易在有利的情況下繼續攻擊。
這是一種可以根據情況施加不同壓力的進攻技巧。
「強力炸彈摔」是艾力克斯的招牌必殺技。
近距離作戰時，這種方法能有效突破防守。
按鈕的力道對傷害沒有影響，但啟動速度和投擲距離會發生變化，弱版本投擲距離最遠，強版本啟動速度最快，中等版本則比較均衡。
「強力炸彈」的一個獨特之處在於，如果你用「Flash Chop」之類的招式從背後抓住對手，該招式就會變成「Power Drop」。
大在造成傷害的同時，你可以與對手交換位置。
此外，在 OD 版本中，如果你從背後抓住對手並繼續輸入前進方向，你可以轉移到「超級炸彈」，允許你將對手扔向任何方向。
用艾力克斯強力的投擲技巧驚艷你的敵人吧。
值得一提的是，艾力克斯在本作中新增了攻擊招式「破防姿態」。
他原地蹲下，擺出架勢，迫使對手提高警覺。
艾力克斯無法在這一招中進行防禦，但這是一種極具攻擊性的戰鬥風格，可以銜接 11 種不同的後續招式。
以下是一些衍生招式的介紹。
從「破防姿態」輸入強力一擊，即可發動可靠的招式「Heavy Lariat」。
即使敵人進行防禦，你仍然可以獲得優勢，按住按鈕可以為你提供護甲。
還具有反擊時造成背擊的能力。
輸入輕踢將使出快速跳躍「Tactical Hop」。
然後就可以發動任何空中攻擊。
輸入中等踢擊將啟動「Air Stampede」。
跳躍後俯衝而下進行踐踏攻擊。
此外，如果從「破防姿態」使用懲罰反擊使出「Sweep Combination (Target Combo)」「過肩摔(摔技)」或是「危險接近(摔技)」，將分別變成「飛身抱摔」「死亡谷炸彈」以及「螺旋DDT」。
掌握「破防姿態」來戲耍你的敵人吧。
艾力克斯的級超必殺技介紹
1級超必殺技「狂怒之矛」可以從蹲姿使出強力衝撞。
這個招式啟動後，可以讓對手的攻擊與投擲免疫，因此在連招中也能發揮很好的作用。
2級超必殺技「大鎚」是可在向前移動的同時，用強力套索式重擊對手。
這個招式作為對抗飛行道具的手段非常有效，能夠將空中的對手擊飛到牆上。
此外，艾力克斯還有另一項 2 級超必殺技。
如果OD版「Power Drop」成功，它將衍生出「歐梅加翼爆破者」！
居然是職業摔角巨星肯尼・歐梅加透過動作捕捉來實現艾力克斯部分動作的豪華規格。
3級超必殺技「Final Capture」會用閃電劈擊暈對手，然後用一系列不可思議的擒拿動作將其勒死。
將其融入近距離互動中效果顯著，是能激發觀眾熱情的好娛樂形式。
艾力克斯的Outfit 2
艾力克斯的Outfit 2採用了「快打旋風 III」標誌性的綠色背帶褲與紅色頭巾。
在世界巡迴賽期間，你可以將與艾力克斯的羈絆加深到極致，或者使用鬥士幣從商店購買。
玩家可以使用鬥士幣獲得艾力克斯，如果擁有「Year 3角色通行證」，或是「Year 3終極通行證」則可以在上線後立即使用。
有關艾力克斯的詳細資訊，請上快打6官方網站確認。
快打6與人氣組合「JAM Project」確定聯名！
代表「動漫歌曲界」的人氣組合「JAM Project」將與快打6聯名。
由「JAM Project」所打造的艾力克斯主題曲「GO！ALEX！～希望的誕生～」完整版即將公開。
聆聽這首也出現在遊戲預告片中的歌曲，準備迎接艾力克斯的參戰吧。
