龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
快改 IG 密碼！據報約有 1,750 萬名 Instagram 用戶的敏感個人資料遭外洩
最快儘快更換密碼以及開啟雙重驗證功能。
有用 Instagram 的朋友，最近有沒有收到進行密碼重設的請求 Email？如有的話，代表你的帳戶資訊已被洩漏了。根據防毒軟件公司 Malwarebytes 證實，約有 1,750 萬名 Instagram 用戶的使用者名稱、部份實體地址、電話號碼、電子郵件地址等遭外洩。
據 Malwarebytes 的報告指，他們於例行暗網掃瞄中發現這批遭外洩的資料，內容涵蓋使用者名稱、真實姓名、電郵地址、電話號碼、部分實體地址及其他聯絡方式，而這次資料外洩是與 2024 年一項潛在的 Instagram API 漏洞事件有關。黑客可利用這些資料進行攻擊，例如進行網路釣魚或透過密碼重設請求進行帳號盜用。目前 Meta 尚未就此發出聲明，而為了保護自己的 Instagram 帳戶免遭殃，最好就更改密碼與開啟雙重驗證（2FA）功能，而且最好登入Meta 帳戶中心檢查是否有不明裝置登入了 Instagram 帳號。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
KK園電騙末日？ 日本NTT成功開發AI偵測詐騙來電 準確率95%
日前有「電騙之王」之稱、重大跨境賭詐犯罪集團頭目、太子集團創始人陳志遭由柬埔寨遣返北京，案件正在進一步偵辦。不過要堵截「KK園」式電騙，可能最終還是得靠技術革新，在詐騙電話同樣嚴重的日本，據報NNT Docomo已開發出新AI系統，能夠封鎖疑似詐騙電話號碼，目前已進入內部測試階段Yahoo財經 ・ 8 小時前
Lenovo優惠｜新年升級筆電減近半價，萬元 ThinkPad 約六千買到
新一年想幫自己換部夠穩、夠快、夠專業的工作神器，卻一想到商務筆動隨時花費過萬就馬上打退堂鼓？今次 Lenovo 的新年優惠，真的是換新筆電的好時機，是次多款精選產品皆以超強折扣登場，其中ThinkPad E16 AMD G2 減價近半，原價過萬的裝置現在只需 HK$6,198 就能帶回家。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
國家網信辦起草新規禁止 APP 偷聽偷拍
國家互聯網信息辦公室就《互聯網應用程序個人信息收集使用規定(徵求意見稿）》向社會徵求意見，2月9日截止。徵求意見稿提出，互聯網應用程序應當只在用戶主動選擇使用拍照、發送語音、錄音錄像等功能時調用相機、麥克風權限，不得在用戶停止使用相關功能或者無關場景調用相機、麥克風權限。infocast ・ 11 小時前
【大家樂】PayMe送$40減$4優惠 即睇指定日子
大家樂同 PayMe 攜手送上超值優惠，今個1月逢星期一，只要喺PayMe App搶券即可享大家樂美食$40減$4優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前
Grok涉不雅內容惹眾怒 限制影像生成功能僅供付費用戶
（法新社華盛頓9日電） 美國富豪馬斯克旗下人工智慧（AI）聊天機器人Grok近日遭人用於產出女性及兒童不雅深偽影像，並因此受到多國抨擊後，Grok在社群媒體X平台限制未付費用戶的影像生成功能。Grok今天在X平台回覆用戶提問時指出：「自今天（2026年1月9日）起，xAI已限制X平台上的Grok影像生成及編輯功能，僅供付費的X訂閱用戶使用。」法新社 ・ 1 天前
中國擬加強對互聯網個人信息收集使用活動的監管
【彭博】-- 中國發布關於互聯網應用程式個人信息收集使用規定的徵求意見稿，這是該國為保障互聯網用戶權益並提升透明度所做的努力之一。國家互聯網信息辦公室周六發布聲明稱，互聯網應用程式收集使用個人信息應當充分告知收集使用規則，並取得個人信息主體同意，遵循合法、正當、必要和誠信原則。公眾對該徵求意見稿提供意見反饋的截止時間為2月9日。規定草案稱，互聯網應用程式、軟件開發工具包運營者分別對所運營的互聯網應用程式、軟件開發工具包個人信息收集使用活動及安全保護承擔主體責任。關鍵要求包括提供精細化授權模式選項、禁止非必要或未經授權的數據收集，以及嚴格落實未成年人個人信息和生物識別信息的保護要求。根據草案，互聯網應用程式應當僅在用戶主動選擇使用拍照、發送語音、錄音錄像等功能時調用相機、麥克風權限，不得在用戶停止使用相關功能或者無關場景調用相機、麥克風權限。原文標題China Tightens Oversight of Personal Data Gathering on InternetMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
〈CES 2026〉搶攻Wi-Fi 8！聯發科、博通、高通、英特爾推動次世代無線技術
在 CES 2026，聯發科、博通、華碩、高通與英特爾展示 Wi-Fi 8 解決方案，提前布局晶片、終端與工業應用。Wi-Fi 8 聚焦高可靠性、低延遲與高密度連線，為 AR/VR、雲遊戲與智慧工廠提供新一代無線通訊保障。鉅亨網 ・ 6 小時前
61歲倪震近況曝光！罕現身「無字頭」拍檔飯聚 太太周慧敏留言：掛住你哋
商業電台90年代經典早晨節目《無字頭七八九》、《無字頭八九十》當年極受歡迎節目，全因主持人陣容強勁，包括黃子華...Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
1樓爆屎渠、防火層滲水、高層逃生難？網民拆解大廈「黃金樓層」
1樓爆屎渠、防火層滲水、高層逃生難？網民熱議香港住宅樓層安全，分析防火層、低層及高層風險，拆解「黃金樓層」。Yahoo 地產 ・ 7 小時前
陳詩欣與蔡嘉欣等好友慶生 嫁有米老公生活幾級跳 曾大曬名牌收藏被封「拜金KOL」
前TVB小花陳詩欣（Eunice）於去年7月為有米老公誕下兒子，並分享生B前後嘅過程及BB誕生一刻。陳詩欣產後極速修身，於3個月成功減掉15磅，好快就回復生產前狀態。日前，陳詩欣與好友何依婷、蔡嘉欣和譚嘉儀到餐廳食飯慶祝33歲生日，眾人為陳詩欣送上生日蛋糕及飛吻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
爆一爆｜「楚撚記」老闆 引導投資者晋身發展商 慘！（Louise）
近日報章報導樂風集團（Lofter Group）老闆周佩賢（Carol）被一眾投資者「插」。 呢班專業投資者爆seed都算爆得遲了。地產市場上嘅波仔、倫仔、File湯、以至受哥及岳少早已被磚頭砸到抖唔到氣，何況樂風旗下地產項目係靠呢班持份者集資呢？Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
華漢西澳潛水捕龍蝦失蹤 疑遇鯊襲頭顱沖上沙灘
【on.cc東網專訊】內媒周五（9日）報道，一名中國男子上周四（1日）元旦在澳洲西澳省一個海灘潛水捕撈小龍蝦時失蹤，數日後頭顱被沖上另一海灘。警方排除刑事案件，懷疑他遭鯊魚襲擊。on.cc 東網 ・ 1 天前
網上熱話｜銅鑼灣酒店「無主孤魂」神主牌遭內地網紅偷走 網民：唔怕有報應？
著名香港靈異節目主持潘紹聰，周五（9日）去到銅鑼灣一間酒店後樓梯的著名靈異地點，發現被稱為「無主孤魂」的神主牌被盜。懷疑是在內地抖音平台，早前一名自稱「靈探」的男子，將神主牌檢走。am730 ・ 1 天前
武裝民兵路障搜捕美國人 美政府促在委公民即刻離境
（法新社華盛頓10日電） 美國國務院今天呼籲在委內瑞拉的美國人「立即」離境，並指出武裝民兵於路障處攔查車輛，搜尋美國公民，構成安全風險。美國國務院表示：「隨著國際航班已恢復運作，在委內瑞拉的美國公民應立即離境。」法新社 ・ 12 小時前
赴英21歲女攜胡椒噴霧香港機場被截獲 連日已有多宗同類案
一名打算前往英國的21歲女子，其手提行李在接受機場保安人員為出境旅客進行的安全檢查期間，被發現藏有違禁品。機場警區人員接報到場，初步調查後女子因涉嫌在其手提行李藏有一枝懷疑胡椒噴霧，涉嫌違反《火器及彈藥條例》被捕，現正獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 8 小時前
格陵蘭5政黨發聯合聲明 不願受美國統治
（法新社格陵蘭首府努克9日電） 格陵蘭議會中5個政黨的領袖今晚發布聯合聲明，表示「我們不想要當美國人」。不過，格陵蘭政黨領袖在聯合聲明中說：「我們不要當美國人，我們不要當丹麥人，我們要當格陵蘭人。法新社 ・ 1 天前
川普突襲式用兵成常態？美國對委內瑞拉動武釋放戰略訊號、日本陷外交兩難
美國對委內瑞拉發動軍事行動，被視為川普第二任期突襲式用兵的重要指標。《華爾街日報》指出，美國頻繁海外動武恐加重五角大樓負擔，也讓亞太關鍵盟友日本在日美同盟與國際立場間陷入進退失據的困境。鉅亨網 ・ 4 小時前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
美撤銷以國安為由 限制中國製無人機進口
【on.cc東網專訊】美國聯邦通訊委員會（FCC）上月以國家安全和間諜活動憂慮為由，宣布禁止進口外國製造的無人機，沉重打擊中國無人機製造商大疆創新（DJI）。美國商務部周五（9日）突然表示，已撤銷一項為解決國家安全問題而限制中國製無人機進口的計劃。on.cc 東網 ・ 1 天前