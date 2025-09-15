快速步行有益健康 港大研究發現快步者肺癌風險下降 53%︱Yahoo

【Yahoo健康】港大醫學院今日（15 日）發表最新研究，發現步行速度與癌症風險有顯著關聯。研究指出，步行較快人士的整體癌症風險明顯較低，對肺癌的保護作用尤其突出。結果顯示，快速步行者的肺癌風險下降幅度高達 53%，步速或可成為評估癌症風險的簡易健康指標。

綜合外媒報道，研究團隊分析英國生物庫超過 43 萬名參與者的數據，並在香港群組中驗證。英國參加者透過自行報告步速，結果顯示快步者整體癌症風險降低 13%；而香港參加者經 6 米計時步行測試，快步者的癌症風險則下降 45%。當中，肺癌風險減幅最大，顯示快速步行有助保護呼吸系統，降低癌症風險。

研究追蹤時間長，英國組中位追蹤 10.9 年，香港組則為 6.9 年，研究結果在不同地區族群中均一致，為步行速度作為健康指標提供了有力科學依據。

港大醫學院發現快速步行可降低患肺癌風險達五成，顯示此舉有助保護呼吸系統，從而減低患 癌症風險。

倡港府鼓勵「有目的、有活力地步行」

研究亦發現，約四分之一的保護效果與快步者體內炎症標記物（如 C 反應蛋白、白細胞）及脂質代謝參數（如總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇）水平較低有關。

港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍表示，步行速度是一個簡單又可靠的身體功能評估方式，能幫助醫護人員識別癌症高風險人士。他指出，研究顯示步行的健康效益不僅取決於運動量，速度同樣關鍵，並建議公共衞生政策應鼓勵市民「有目的、有活力地步行」，以納入綜合癌症預防策略。

張教授補充，步行速度或可成為癌症風險的重要生理韌性指標，未來有望發展為癌症患者康復及降低患病風險的新方向。