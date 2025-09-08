快運抵港航班降落撞草坪｜牛仔褲熱潮 Levi’s 股價飆三成｜葉蒨文曬素顏照回應整容質疑｜9 月 8 日・Yahoo 晚報

晚安！今日係 9 月 8 日星期一。天文台預測本港今晚大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎 26 至 30 度，吹偏南風，部分時間風勢較強。明日部分地區雨勢較大，不過隨後天色會逐步好轉，本週中後期至下週初天氣普遍晴朗及酷熱。記得留意紫外線指數，高達 7，屬於偏高水平。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】熱帶氣旋「塔巴」襲港期間，香港快運由北京大興飛往香港的 UO235 航班今早（8 日）在八號風球下降落時，偏離跑道撞向草坪，起落架一度冒煙。機上 137 名乘客與機組人員均安全疏散，無人受傷。民航處指事件發生於早上約 10 時 34 分，並已通報民航意外調查機構調查原因。涉事航班一度懷疑撞到跑道指示牌，北跑道經檢查後於中午重開。

香港快運（非涉事航班）

【Yahoo 新聞】政府於 2023 年推出「香港夜繽紛」以振興夜市經濟，活動曾於灣仔、堅尼地城及觀塘海濱舉行，吸引市民夜間消費。不過，《Yahoo 新聞》近日發現相關官方網站已無法瀏覽。翻查資料顯示，網站最後更新的活動為 2024 年 2 月的元宵綵燈會。由於《施政報告》將於 9 月 17 日公布，外界關注政府會否再推「夜經濟」項目。

【Yahoo 新聞】政府今日宣布，本年度流感疫苗接種計劃將於 9 月 25 日展開，合資格人士擴展至 18 至 49 歲長期病患者。科興四價流感疫苗已抵港並納入供應。不過翻查資料，該疫苗缺乏孕婦及哺乳期婦女的臨床試驗數據。有醫生建議政府應選用適合孕婦接種的疫苗，以確保公共健康。

科興周二（26日）公布，四價流感病毒裂解疫苗周一（25日）已運抵香港。（科興網頁圖片）

【今日重點財經新聞】

【Yahoo 財經】牛仔褲熱潮席捲美國，American Eagle、Gap 與 Kohl’s 等零售商業績均錄得牛仔褲銷情強勁。Levi’s 股價今年已飆升超過 30%。反觀 Lululemon 需求轉弱，股價跌至六年低位。分析指市場潮流正推動牛仔服飾成為消費焦點，明星代言廣告亦帶動年輕顧客群增長。

【鉅亨網】美國政治不穩與美元強勢，打擊國際旅客到訪意欲。世界旅遊與觀光理事會預測，今年美國旅遊業或損失約 300 億美元（約 2,340 億港元）收入，全年國際旅客消費或降至 1,690 億美元（約 1.32 兆港元）。加拿大與拉丁美洲則成為主要受惠地區，加拿大國內旅遊更創下 2019 年以來最高入住率。

【彭博】潮玩公司泡泡瑪特（9992.HK）今日股價一度急跌近 9%，創五個月最大跌幅。分析指市場對旗下 Labubu 系列需求前景存疑，二手市場價格已連日下跌，加上其新納入恒生指數與國企指數後出現獲利回吐壓力，觸發大幅賣盤。上周該股賣空成交量更創新高，顯示市場看淡情緒濃厚。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】因參演戀愛真人騷《女神配對計劃》人氣急升的葉蒨文，近日被網民翻出港姐初選舊照，質疑曾整容。她隨即上載 18 歲素顏照反擊，強調五官未有大變，並直言黑粉「太誇張」。她亦安慰粉絲不必介意惡意評論，認為「多啲輿論都係一種宣傳」。

葉蒨文

【Yahoo 娛樂圈】2013 年港姐冠軍陳凱琳近年轉型為 KOL，被封為「最吸金 KOL」。她近日接受訪問時回應朱古力產品被狠批，認為部分食評只是「搏流量」。她表示並不介意批評，但強調食品研發過程有試味，問題主要出於製作環節，並笑言「唔鍾意最吸金 KOL」的稱號，因為不應以金錢定義個人價值。

【Yahoo 娛樂圈】三屆視帝郭晉安近日拍片自曝在街頭派傳單，卻無人認出，甚至遭路人拒收。他坦言不在意別人目光，反而寄語觀眾要專注自己、活得開心，「做人最緊要開心」。影片播出後，不少網民大讚其態度幽默親民。