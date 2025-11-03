低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，有空姐更一度疑似被撞跌。最後女子和男子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。
香港快運回覆《Yahoo 新聞》，表示兩名乘搭由峴港前往香港 UO559 航班的乘客，昨日（2 日）登機時發生爭執。機艙服務員按既定程序處理事件，之後安排二人下機，航班最終延誤約 1 小時 25 分鐘，並於香港時間晚上 10 時 50 分安全抵達。快運表示，乘客及機組人員的安全一直是公司首要考慮，機組人員均接受嚴格訓練，能夠冷靜及專業地處理各類突發情況，「我們衷心感謝機組人員在事件中的專業表現」，就今次事件對乘客造成不便深表歉意，並感謝乘客的耐心與體諒。
女子聲稱男方召妓兼遭對方「打 40 拳」
網民「tommytcwtang」昨晚 10 時許上載片段，片長約兩分半鐘。片段前半部顯示機場候機室情況，見到一名男子坐在候機室座位上，並嘗試出手阻擋跟他對質的女子。期間女子向他人大喊：「佢叫雞呀，佢叫雞呀」，並指有拍下證據。女子之後再向他人表示，「佢有打我 40 拳呀，我喺醫院有紀錄㗎，係佢打我先」，「條片擺上網係你損失」，男子在片中並無進一步回應。
白衣機組人員跌倒後續處理事件
到了片段中段，畫面轉到香港快運客機上，見到上述女子背對鏡頭，被一位深藍色衣服機組人員雙手環抱。未幾，一名白色衣服機組人員疑似被女子撞跌，不過她在跌倒後很快再起來繼續處理事件。深藍色機組人員之後向吵鬧女子指示，她必須離開機艙，不過女子稱「係佢（同行男子）做錯嘢先」，白衣機組人員亦勸女子冷靜，並拜託其他同事「Call captain（通知機長）」。
女子質問機組人員：「係咪妳都唔幫我？」
及後，女子質問機組人員，「依家係咪我冷靜你就畀我坐呀？」機組人員表示否定後，女子再次吵鬧，並嘗試跟同行男子接觸，期間哽咽向機組人員問道：「係咪妳都唔幫我？依家係佢做錯嘢，你哋係咪蝦我呀？」機組人員亦回應：「唔係，我哋唔係蝦妳。」期間片段傳出聲音，有人稱「男人係咁㗎喇」，之後該名男子就回應指，「你聽佢講？我有？我有我仆街死呀！」白衣機組人員隨即勸男子不要說話，而藍衣機組人員亦再勸導女子往機艙前方。根據「tommytcwtang」在帖文指，事件中男女最終一同被機組人員請離機艙，飛機才能起飛。
《Yahoo 新聞》翻查峴港國際機場官網資料，香港快運 UO559 航班原定於當地時間下午 6 時 30 分出發，最後出發時間改為 7 時 05 分；香港機管局資料則顯示，UO559 航班昨晚由峴港到香港，預定時間下午 9 時 25 分抵達，機管局紀錄客機在下午 10 時 50 分抵達閘口。
