快過 Apple，Samsung 宣布推出首款 2nm 製程處理器 Exynos 2600

Samsung

外界普遍預期 Apple 會於明年使用 2nm（2奈米）製程製造 A 系及 M 系處理器，為新 iPhone 及新 Mac 注入更強效能。另一邊箱 Android 陣營又怎會落後於人，不過先發的不是 Qualcomm 而是 Samsung。稍早前 Samsung 宣布推出全球首款 2nm 製程處理器 Exynos 2600，有機會於下年初推出的旗艦新機 Galaxy S26 系列中使用。

Exynos 2600運用了 2nm GAA（Gate-All-Around，環繞式閘極）製程製造，採用 Arm 最新的 C1-Ultra 及 C1-Pro 核心，換上「大核 + 中核」架構並支援全新指令集，提升處理速度與裝置端的 AI 運算能力。Samsung 表示 Exynos 2600 的 CPU 效能最高可提升 39%， NPU 效能更可提升達 113%，大幅提升生成式 AI 的運算效率。Samsung 更於 Exynos 2600 中引入了一種名為 Heat Path Block（HPB）的全新散熱方案。使用高介電常數（High-k）的 EMC材料來改善散熱效果，經過改善的熱流動可將熱阻最多降低 16%，使熱能更快速向外傳導，令處理器在長時間高負載情況下，可保持高效能表現。此時宣布新處理器，令人聯想預計會將於下月初推出的旗艦新機 Galaxy S26 系列中使用，但究竟會否像 Galaxy S24 系列般，在部份地區的版本上才會採用，就要到新機發布時才可了解。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告 廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk