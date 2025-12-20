蝦頭自揭「I到爆」 黃智雯曾與老公多磨擦
快過 Apple，Samsung 宣布推出首款 2nm 製程處理器 Exynos 2600
加入新的「HPB」散熱方案，令高負載情況下仍可維持高效能。
外界普遍預期 Apple 會於明年使用 2nm（2奈米）製程製造 A 系及 M 系處理器，為新 iPhone 及新 Mac 注入更強效能。另一邊箱 Android 陣營又怎會落後於人，不過先發的不是 Qualcomm 而是 Samsung。稍早前 Samsung 宣布推出全球首款 2nm 製程處理器 Exynos 2600，有機會於下年初推出的旗艦新機 Galaxy S26 系列中使用。
Exynos 2600運用了 2nm GAA（Gate-All-Around，環繞式閘極）製程製造，採用 Arm 最新的 C1-Ultra 及 C1-Pro 核心，換上「大核 + 中核」架構並支援全新指令集，提升處理速度與裝置端的 AI 運算能力。Samsung 表示 Exynos 2600 的 CPU 效能最高可提升 39%， NPU 效能更可提升達 113%，大幅提升生成式 AI 的運算效率。Samsung 更於 Exynos 2600 中引入了一種名為 Heat Path Block（HPB）的全新散熱方案。使用高介電常數（High-k）的 EMC材料來改善散熱效果，經過改善的熱流動可將熱阻最多降低 16%，使熱能更快速向外傳導，令處理器在長時間高負載情況下，可保持高效能表現。此時宣布新處理器，令人聯想預計會將於下月初推出的旗艦新機 Galaxy S26 系列中使用，但究竟會否像 Galaxy S24 系列般，在部份地區的版本上才會採用，就要到新機發布時才可了解。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
Apple 最怕事發生了！日本新法玩真，iOS 開放第三方應用商店
Apple 又要讓步！日本《行動軟體競爭法》今日正式生效，迫使科技巨頭調整在日本的系統運作方式，包括開放第三方應用商店、非官方支付渠道，以及新增瀏覽器、搜尋引擎預設選擇功能。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
聖誕禮物2025｜AirPods Pro 3 新品再降，HK$1,550 入手 Apple 最強降噪耳塞
聖誕節前夕，Apple 最新的真無線耳機旗艦 AirPods Pro 3 再次出現幅度可觀的折扣，刷新歷史低價。它目前僅售 US$199，約合 HK$1,550，比本地購買平 300 蚊。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
詐騙集團｜Google提告中國網絡詐騙集團 假供「YouTube免費方案」釣魚 竊取近90萬張信用卡號碼
近年網絡詐騙猖獗，緊記便宜莫貪。Google母公司Alphabet昨（17日）向一個涉嫌網路犯罪的中國集團提告...BossMind ・ 1 天前
豆包生影片功能升級 可同步生成聲音和畫面
近日，豆包App影片生成能力升級，支持Seedance1.5 Pro模型，可一鍵生成聲音和畫面相匹配的有聲影片。打開豆包App對話框，選擇「照片動起來」，上傳圖片並輸入提示詞，選擇「1.5 Pro」模型，即可體驗。 據字節跳動Seed官網介紹，Seedance 1.5 Pro是其新一代影音創作模型，依託原生影音聯合架構與精細化後訓練，Seedance 1.5 pro 較好地實現了對多模態指令的遵循。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
ChatGPT 開 App Store！OpenAI 推「應用程式目錄」 AI 對話即變行動
OpenAI 宣布為 ChatGPT 推出全新「應用程式目錄」（app directory），讓使用者可直接在平台內連接第三方應用，例如 Spotify、Dropbox、Booking.com 及 Apple Music 等。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
蘋果在日本調整iOS系統 以遵守當地更加嚴格的監管新規
【彭博】-- 蘋果公司調整日本iOS軟件，以遵守當地促進競爭的新法律，這是蘋果為適應世界各地法規而做出的更廣泛努力的一部分。蘋果周三宣布了一項針對日本《移動軟件競爭法》（MSCA）的合規計畫。該法律於去年通過，本周生效。此次調整將影響作業系統的支付選項、替代應用市場和瀏覽器選擇。蘋果表示，公司與日本監管機構密切合作完成了這些更新，目前這些更新已包含在iOS 26.Bloomberg ・ 1 天前
Yahoo Best Brand Awards 2025 最佳品牌大獎｜網上行奪「最佳家居寬頻服務獎」 從56K撥號到50000M光纖 見證香港黃金30年
隨著智能家居普、AI 應用及與4K/8K串流需求大增，家居寬頻的穩定性成為用戶焦點。網上行 Netvigator 憑藉廣泛覆蓋及寬頻技術升級，榮獲「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025：最佳家居寬頻服務大獎」（電訊及科技組別）。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤於亞博舉行《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，得知有大埔宏福苑受災的歌迷入場，特別致意：「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
前港姐亞軍陸詩韻轉行從商單身多年 45歲慶生相疑爆新戀情
2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）於TVB發展數年星運平平，2009年決定轉行從商，曾經營內衣、餐飲及美容生意，更榮升「2025年大灣區香港女企業家總會」副主席。雖然事業得意，但感情生活卻荊棘滿途，曾被爆出因被前男友連累，而身負340萬巨債，自此便一直單身。喺今個月29日就係佢嘅45歲生日，近日佢就出席慶生飯局，並喺社交網站上載多張照片，當中包括於一名中年男士嘅照片，疑似有新戀情？！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
大寶冰室業主收割 賣舖叫價1300萬
「肉餅經濟」旗手大寶冰室，近日忙到要破天荒星期一例休，但無阻顧客排隊熱情。冰室生意好呀，隨之而來係加租危機，想不到業主更進一步，索性推進賣舖套現。Yahoo 地產 ・ 1 天前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 21 小時前
薛凱琪44歲保養美如18歲，連劉嘉玲都羡慕！6大私藏凍齡大揭秘：每天1杯牛蒡汁、每晚必抹油？
薛凱琪愈活愈年輕，總忍不住讓人感嘆她似乎永遠停留在少女階段，在她的臉上完全找不到歲月痕跡。薛凱琪的凍齡秘訣既不是天價護膚品，也不是嚴苛的飲食習慣，而是藏在日常生活中的小習慣。究竟是甚麼讓薛凱琪在44歲依舊散發少女光芒？以下即為大家揭曉她的6大獨門凍齡保養秘方！Yahoo Style HK ・ 1 天前
笑到最後｜港股世一後 下站「堅離地球」（高明）
近期新聞指出隨時有中國已可以製造極紫外光光刻機，變相以上市中國版ASML（ASML），估計港交所可爭取其上市。只要港股集齊AI、晶片、光刻機、機械人、太空經濟股五大當炒股，堅離地球並冇專利，所以香港真係一塊福地。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
內地網民小紅書分享塔門露營BBQ 或屬違法
近日有內地網民在小紅書分享，自己與友人在西貢塔門島露營，以及展示自製燒烤爐，炮製「潮汕烤魷魚」等。引起網民關注，並提醒在香港非指定地點生火或燒烤，或已違反相關法例。 事主在小紅書以《沒有野豬的塔門島露營》為題，片段所見，一行人在草地上搭營後，準備燒烤，燒烤爐以石頭及鐵絲網搭建，並燃點木塊生火燒烤，亦自備燃氣罐及露am730 ・ 17 小時前
Coldplay Kiss Cam 揭婚外情︱科技公司前女高層嘆職業生涯告終 長期承受滋擾影響子女︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國搖滾天團 Coldplay 今年 7 月全球巡演期間，在美國波士頓站的 Kiss Cam 環節中，意外揭露一樁科技公司高層婚外情，涉及美國科技公司 Astronomer 前人力資源主管卡博特（Kristin Cabot）與時任行政總裁拜倫（Andy Byron）。卡博特首次公開談及事件對生活帶來的衝擊，形容自己長期承受網絡辱罵、恐嚇，並因事件難以再找到工作。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 首發宣傳片｜ 陳自瑤陳楨怡大Show長腿勁吸睛 傅嘉莉喊出「感動年華」
無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》將於明年1月4日（星期日）假澳門上葡京綜合度假村—上葡京綜藝館隆重舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
張堅庭榮升做外父 二女斟茶流露不捨心情 超巨型龍鳳鈪勁搶Fo
資深電影人張堅庭與太太楊諾思係圈中模範夫妻之一，二人婚後育有兩子一女，一家人樂也融融。喺2013年大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚後，日前佢哋又有喜訊啦，就係二女張一諾（Jasmine）與圈外男友結婚，流露出不捨又滿滿祝福嘅心情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台北車站斬人案︱27 歲疑犯擲煙霧彈後隨機斬人 疑畏罪墜樓後不治 釀至少四死多傷｜Yahoo
台北捷運台北車站今（19 日）傍晚有人投擲煙霧彈，造成一人重傷、一人吸入煙霧不適。疑犯其後逃往中山站附近的誠品南西店隨機傷人，造成多人受傷，疑犯其後從約 6 樓高處墜下。台北市長蔣萬安表示，疑犯極可能是畏罪墜樓。連同疑犯，本案已有 4 人死亡。Yahoo新聞 ・ 15 小時前