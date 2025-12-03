快閃台灣攻略 | Trip.com 酒店低至4折！機票+酒店套票仲有得再平！

係咪又心思思想飛去台北、高雄、台南食盡好西、浸返個靚溫泉呢？台灣，絕對係我哋香港人最愛嘅快閃目的地！想用最少嘅時間同Budget，玩出最精彩嘅旅程？Trip.com 呢個「台灣快閃優惠全攻略」 就係為你度身訂造㗎啦！記住，優惠券係限時㗎，要搶就快手啦！





台灣酒店4折起

機票+酒店套票 減價激到你！

Plan台灣快閃遊，最方便一定係訂埋套票！Trip.com 已經幫你「執好」晒最抵嘅機票同酒店組合：

台北

套票低至57折！ 你無聽錯！多地出發嘅 機票+酒店套票 ，隨時有機會俾你搶到 低至57折 嘅震撼價！無論你想去 台北跨年 、去 高雄駁二 、定係去 台東花蓮 感受大自然，多個熱門城市都有得揀，慳咗一大筆！

航空公司任你選： 優惠涵蓋咗國泰、長榮、星宇等多間人氣航空公司，保證你可以揀到最啱時間、最舒服嘅航班。

酒店四折起！想住靚溫泉/跨年酒店都無問題！

Trip.com 嘅酒店優惠，今次真係殺到見血，折扣超大手筆！

精選酒店低至4折！ 專頁入面有大量精選酒店，隨時俾你搶到 低至4折 嘅價格！用半價多啲嘅價錢住到靚酒店，真係勁抵！

主題住宿： 想去北投浸溫泉？想Book 間可以睇到跨年煙花嘅酒店？ Trip.com 專區幫你分類好晒，仲有特別嘅集團酒店優惠，等你可以輕鬆享受高品質住宿。

12月限定！全月集團酒店優惠：住靚Brand 勁抵價！

話明係「快閃攻略」，梗係要有啲專屬著數！踏入十二月，Trip.com 更加碼推出 「全月集團酒店限定優惠」，俾大家有個藉口去台灣過一個暖笠笠、高質素嘅假期！好多時訂酒店，我哋都想搵啲有品牌、有質素保證嘅集團，住得安心又舒服。呢個十二月限定優惠，就係針對呢啲大Brand嚟做：

雀客國際酒店 (Check Inn)

潮人必住！呢個集團旗下嘅酒店設計型格、位置方便，最啱想去市區深度探索、打卡嘅你！

12月酒店限時優惠

捷絲旅 & 晶泉丰旅 (Just Sleep & Wellspring Resort)

想追求服務同度假享受？捷絲旅出名服務好、地點靚，而晶泉丰旅更加係頂級溫泉住宿嘅選擇！





12月酒店限時優惠

玩樂交通 一站式搞掂晒！

去到台灣，唔使再周圍搵！Trip.com 係你嘅旅遊軍師：

人氣門票/體驗： 想去動物園、主題樂園，定係想預約 浸溫泉 ？門票同體驗都有優惠，幫你鎖定行程！

交通更方便： 唔單止有高鐵、火車票優惠，連機場接送服務都有得Book！想自駕遊？仲有租車優惠券俾你拎，拎埋SIM卡優惠，落機即刻上網！





時間唔等人！呢個「台灣快閃優惠全攻略」入面，有好多限時優惠券等緊你拎，包括酒店連住優惠、Mastercard租車折扣等等。想慳錢又想玩得盡興？快啲撳入 Trip.com 專頁，即刻領取優惠券，Book定你下個台灣快閃之旅啦！

