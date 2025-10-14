不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
快閃曼谷優惠｜曼谷來回機票連酒店人均只要$1,288！Qiu Hotel Sukhumvit離BTS站只是3分鐘步程
快閃旅行，大家都會想起曼谷！飛曼谷有多個航班時間選擇，當地美食選擇又多，加上消費水平低，實是最佳快閃旅遊目的地之一～Yahoo購物專員留意到Trip.com推出曼谷來回機票連酒店一口價優惠，搭香港快運到泰國曼谷，再入住曼谷邱素坤逸酒店（Qiu Hotel Sukhumvit），每人都只要$1,288，十分划算，即睇詳情。
$1,288快閃曼谷！一口價全包機票＋酒店
Trip.com今日（13日）起推出8周年優惠，當中包括3日2夜曼谷來回機票連酒店優惠，連稅人均只要$1,288！Yahoo購物專員幫大家睇過，優惠套票安排大家乘搭香港快運航空及入住曼谷邱素坤逸酒店，用相同航空公司及酒店作搜尋，以2025年11月25日至11月27日的旅遊日期為例，人均最平都要$1,653，變相平了$365、等於77折優惠～此機票酒店套票優惠將於10月15日9pm在Trip.com APP推出，數量有限，記得校定鬧鐘搶購！
3日2夜曼谷來回機票連酒店優惠
價錢：人均$1,288
乘搭香港快運航空、入住曼谷邱素坤逸酒店
酒店離BTS On Nut站只是3分鐘步程
曼谷邱素坤逸酒店（Qiu Hotel Sukhumvit）位於曼谷BTS On Nut站附近，只是2-3分鐘步程，要遊走在路面交通經常繁忙的曼谷，靠近BTS站是相當重要。加上，酒店旁邊就有BIG C、7-Eleven便利店、按摩店，有齊旅客最基本需要的配套。酒店簡約樸實，比較適合只需要簡單住宿的旅客。
曼谷邱素坤逸酒店Qiu Hotel Sukhumvit
價錢：$284起，人均$142起
曼谷邱素坤逸酒店Qiu Hotel Sukhumvit
地址：9 Sukhumvit 79 Alley, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok（地圖按此）
交通：曼谷地鐵站BTS On Nut站步行3分鐘
