快閃曼谷優惠｜曼谷來回機票連酒店人均只要$1,288！Qiu Hotel Sukhumvit離BTS站只是3分鐘步程

2025白川鄉合掌村點燈活動，受到全球暖化而導致冬天降雪量減少，以及日落的時間影響，由往年的6場減至4場，2026年亦都一樣只有4場，分別於1月12日、18日、25日及2月1日舉行，時間為5:30pm至7:30pm，準備飛到當地親眼欣賞童話式美景的旅客們，是時候計劃購買門票及機票！今次幫大家比拼3大航空HKexpress、國泰航空及日本航空的名古屋來回機票價格，最平每位只需$1,894起；另香港航空則顯示未有航班提供，Asia Miles則未有放位，不過留意機票及航班安排隨時有變，大家睇清楚先好買啦！

Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前