快閃東京要怎麼玩？週末2天1夜經典旅遊行程推薦
上了五天班好想去旅行放鬆一下？下周有連假想規畫二天一夜的小旅行？假期有限但是又好想出國？何不考慮到東京玩個二天一夜快閃之旅呢！？趁現在有許多廉價航空或是促銷班機的便利性，正好能讓你的二天一夜快閃之旅隨時成行！東京的交通相當方便，治安也好，景點多、美食多、購物地點也多，是個十分完美的旅行選項對吧！ LIVE JAPAN就為大家規畫了幾個東京二天一夜的行程方案，不論是新手還是再訪者都能玩得好盡興，有個難忘的回憶！
●快閃東京之旅的建議住宿地區
首先搭乘紅眼航班的話可能需要在機場過夜或是凌晨時抵達時需等候第一班車發車的時間。不論你是從成田機場進出或是從羽田機場進出，在機場內都有提供適合休憩的地方，可以依喜好選擇機場的膠囊旅館、付費休息室、或是開放的候機室等，讓自己稍作休息養足一下精神才能迎接美好的二日遊行程。
●快閃之旅住宿地點的選擇建議
因為只有寶貴的二天一夜，因此行程安排的重點盡量以縮短景點與景點之間的拉車時間為主，夜宿的選擇最好臨近行程景點的飯店比較好。東京除了高級飯店之外也有商務型飯店、青年旅館、膠囊旅館與網咖..等，若是不知道該如何選擇的話，台灣人熟悉的「APA HOTEL飯店」或是「東橫INN」連鎖商務飯店也是口碑不錯又地理位置相當好的選項。
●快閃之旅行程安排建議
◆新手二天一夜行程 : 遊重點觀光景點兼打卡，還能逛街吃美食
像是築地 / 銀座 / 澀谷 / 原宿 / 晴空塔(墨田區) / 淺草(雷門) / 上野等地都是打卡重點地。
# 快閃之旅第一天第一站: 去築地市場吃份超值又奢侈的美味海鮮丼早餐
機場的第一班車一開，天還未亮就先奔向有東京人的廚房之稱的「築地市場」來享受最鮮美的日式早餐吧！在築地市場可以品嘗到許多職人名店的美食，尤其以每日新鮮漁獲做成的海鮮丼飯及壽司、生魚片等最為推薦品嘗！不計成本般的海鮮丼，魚鮮味美又量多！此外在築地市場還有許多各類小吃美食、料理用具店、日式食材店…等可以逛，絕對能讓你在此停留上不少時間！
雖然自2018年10月，築地已搬遷至豐洲新市場，但因為只有「築地場內市場的店家」們搬遷至豐洲新市場，而觀光客主要聚集的「築地場外市場」的上百間店家們，都仍然在舊址營業著沒有跟著搬遷，所以想要大啖海鮮美食的吃貨們不用猶豫！就坐上機場的第一班車直奔築地市場吧！
★美食店家推薦 : 被多家媒體、報章雜誌狂報導的寶石海鮮丼名店【築地虎杖 魚河岸千両】、能親眼觀賞巨大的鮪魚解體秀的【築地壽司一番】、築地必嘗玉子燒店家【築地 山長】…等。
★觀光景點推薦 : 築地本願寺
# 快閃之旅第一天第二站: 在時尚的銀座街道漫步，感染東京最繁華的都會感
銀座不但是東京最繁華高級的街區，走上街頭就能感受到無數家知名百貨公司、各國精品名店林立、許多品牌也紛紛在此設立旗艦店; 而銀座更是美食的天堂！各式和食、壽司、燒肉、拉麵、丼飯、西餐…等都有，這裡還匯聚了老店職人餐廳、有米其林星級餐廳、米其林推薦餐廳，更有許多平價美食任你選擇，說不定在這裡就能讓你逛到無法自拔了！
★美食店家推薦 : 傳承三代的無敵美味豬排丼老店「銀座 梅林」、創業於明治26年的百年鰻魚飯老店「大和田」、不僅下午茶好吃連午餐都超美味的「文明堂カフェ 銀座店」、幸せのパンケーキ(幸福的鬆餅)銀座店、bills 銀座店、京都抹茶名店「中村藤吉」…等。
★逛街店家推薦 : GINZA SIX、銀座 蔦屋書店、伊東屋、世界旗艦店「無印良品 銀座」、樂天免稅店銀座、博品館TOY PARK、UNIQLO銀座店、LOFT旗艦店
# 快閃之旅第一天第三站: 置身日本流行時尚最前端的澀谷 /表參道 /原宿瘋狂血拚吧！
TK Kurikawa / Shutterstock.com
無論你是初訪東京還是再訪東京想要逛東京最流行、最熱鬧的商圈的話怎能不來聚集日本年輕人最多的澀谷與原宿和表參道呢！從一出車站就能開始大逛特逛，多家百貨購物中心、大小流行品牌店面櫛比鱗次，可以讓你快樂地逛到忘我！而在原宿還有日本參拜人數最多的明治神宮，莊嚴又寧靜的明治神宮可以讓你暫時隔離都會的喧囂並且重新沉澱一下方才瘋狂血拚的心情！最後提醒一下，原宿與表參道還是東京的生活雜貨店與甜點店的激戰區，來到這個地區千萬不要錯過這兩大重點！
★觀光景點推薦 : 澀谷忠犬八公像、澀谷十字路口、原宿明治神宮、原宿竹下通
★美食店家推薦 : 「一蘭拉麵 澀谷店」、炸牛肉排「牛かつ もと村 澀谷本店」、bills表參道、利久牛舌…等。
★逛街店家推薦 : SHIBUYA109、HIKARIE百貨、UNIQLO、GU、LOFT、Flying Tiger Copenhagen 表參道、北歐雜貨「Søstrene Grene」
# 快閃之旅第一天第四站: 東京的璀燦夜景伴你入眠
若是還有精神與體力、還不想太早回飯店休息的話不妨可以去欣賞一下東京的美麗夜景，東京都內有多處提供高處展望東京夜景的付費／免費設施，一個與白天完全不同樣貌的東京絕對能讓你難以忘懷！
# 快閃之旅第二天第一站: 到東京人氣第一的淺草寺求好運
淺草是東京最受外國遊客歡迎的觀光景點，其中淺草寺的雷門是一定要打個到此一遊的卡並拍照上傳到社群分享的！而淺草一帶自古代就是東京人的生活重鎮，因此也是非常有生活氣息的地區。此外，從淺草寺前的仲見世商店間到周邊更是有無數從江戶時代就開業至今的老舖，而淺草的巷弄間還隱藏著許多美食店家、咖啡廳，周邊更有許多的伴手禮店可以買到別緻的紀念品。
鄰近淺草寺的隅田公園可以遠眺東京晴空塔與隅田川岸美景，這裡在春天還是東京非常知名的賞櫻名所，沿著河岸邊種稙了約600棵的櫻花樹，絕對能讓你愛上淺草！
★觀光景點推薦 : 淺草寺雷門、淺草神社、仲見世商店街、隅田公園、淺草文化觀光中心
★美食店家推薦 : 鰻魚飯百年老舖「うなぎ 色川」、知名炸蝦丼「まさる」、豬排丼「すぎ田」、江戶蕎麥麵老店「吾妻橋薮そば」、「元祖木村家」的人形燒、巨大菠蘿麵包「花月堂」、炸肉丸「浅草メンチ(men-chi)」、東京最古老的御飯糰店「おにぎり浅草宿六」…等。
# 快閃之旅第二天第二站: 登上東京晴空塔鳥瞰東京市區全景
東京晴空塔®是和淺草寺雷門齊名的東京代表地標之一，也是各國遊客們遊東京時的必踩景點！ 晴空塔®除了能登上東京最高處的展望台眺望東京市區全景之外，其底下的購物商場東京晴空街道還是一個聚集了300 間店舖以上的大型購物中心，像是日系男女時尚品牌、伴手禮品店、玩具品店、美妝雜貨店應有盡有！ 而日本及各國美食餐廳如「叙々苑」、來自名古屋的鰻魚飯名店「ひつまぶし名古屋 備長 びんちょう」、「牛たん炭焼 利久」、知名的沾麵店「六厘舎 TOKYO」…等; 有些餐廳更位於高樓層處，可以讓你邊享受美食，一邊欣賞著超棒的東京晴空塔周邊美景。
# 快閃之旅第二天第三站: 快閃之旅結束前到上野的阿美橫丁逛街兼採買
上野的交通方便，無論你的班機是要從成田機場或是羽田機場搭乘都有便利的電車路線可以搭乘，若你是要到成田機場的話，上野還有可快速坐達成田機場的京成電鐵Skyliner，不但可以縮短乘車時間且又經濟實惠。而省下來的時間就可以多多利用在阿美橫丁商圈，這裡好吃又好逛，還有許多物美價廉的店家，這裡也有多家藥妝店如松本清、SUNDRUG、OS drugs…等; 在「二木菓子」能採買回國伴手禮或是做最後的補貨。若是時間還充裕的話，不妨可以到著名的觀光景點「上野公園」散散步。
◆再訪者二天一夜行程 : 針對不同主題性的深度旅遊提案
★ 最愛逛街購物的人→台場和新宿雙重購物樂，也能兼具景點觀光行程
★ 文青與咖啡控→到清澄白河、藏前與谷千根來趟文藝氣息與咖啡香氣滿載的旅行
★ 雜貨控→一次逛遍雜貨重鎮吉祥寺/ 高圓寺 /下北澤 /自由之丘…等地
★ 動漫控與懷舊風愛好者→到動漫重鎮秋葉原與池袋朝聖！ 搭上都電荒川來個懷舊一日遊
D1 : 台場是個景點與購物都非常豐富的地區，一定能花上你一整天的時間在此停留。DiverCity購物中心前巨大的「獨角獸鋼彈」是台場相當高人氣的景點；而台場還有多間百貨購物商場如AQUA CiTY…等；自由女神像與彩虹大橋也是不容錯過的打卡點！ 趁傍晚時分時到富士電視台的「球形瞭望室」觀賞一望無際的東京灣岸美景超浪漫！
D2 : 一早來到日式庭園風格與英式庭園風景兼具的新宿御苑，散一下步喚醒精神吧！接著就能準備火力全開在新宿買東西吃美食！ 新宿是東京首屈一指的百貨商圈，各種潮流商品匯集於此，能讓你逛得忘了時間！
D1 : 歷史悠久又美麗的東京車站相當值得前來遊覽！而東京車站的周邊景點最推薦的是「東京車站一番街」，這裡有多家知名拉麵店聚集的拉麵街、還有許多知名零食伴手禮專賣店、卡通玩偶的周邊商品專賣店全部都會讓你吃到逛到失心瘋發作！若是文青或是咖啡控的人一定要到東京目前最流行的文藝街區「清澄白河」與「藏前」深度探訪！像是知名的藍瓶咖啡東京一號店就坐落於藏前，還有許多很有特色的咖啡館也林立於這一帶！不僅只有咖啡香氣飄散著，這邊更有藏身著各種手藝的職人工匠專門店，想要找尋獨一無二的文創商品的話這裡都能滿足你！
D2 : 谷千根是個充滿文學、復古懷舊與庶民生活風情…等多種氣息的地方，每處都有其獨特的特色值得你慢慢、細細地遊覽。從谷千根又能走到上野，這樣回台灣前又能在上野補貨採購一番，心滿意足的搭車去機場。
身為雜貨控的你，何不利用二天一夜的時間好好的將東京的雜貨景點做個巡禮呢？在吉祥寺、高圓寺、下北澤、中目黑、代官山、自由之丘等地皆是東京雜貨店聚集的重鎮，知名連鎖雜貨店、國外雜貨品牌、日系雜貨、獨立雜貨選物店…等玲瑯滿目的店家都散落在這些區域等著你努力去發掘！
D1 : 身為動漫愛好者的你肯定想一下飛機就直奔動漫文化重點區「秋葉原」與「池袋」朝聖吧！ 販售著各種動漫周邊商品的「AKIBA文化ZONE」、「animate」…等大型動漫購物商場、秋葉原扭蛋會館…等都是必逛的口袋清單！
D2 : 只要買一張400日圓一日券，就能搭乘東京最復古懷舊的路面電車都電荒川線來品味一趟有趣又美妙的一日小旅行，可以依照自己的心情喜好隨時上下車，到沒去過的小巷弄探個險，說不定會發掘到令人驚喜的事物、店家或是美食喔！
每次來都能感受東京的千種風貌與別樣精彩
東京是個一直不停進步的國際大都會，但又同時留存著許多美好的舊事物，還有好多好吃好逛好玩的景點，這也是東京最迷人的地方！ 所以不要猶豫了，快利用假日剛剛好的時間來快閃東京吧！
