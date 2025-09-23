怎麼沒自己好？俄翁頂超大腫瘤16年終於求醫

▲俄羅斯1名65歲男子，近日通過手術切除脖子後方、一顆已經持續生長16年的脂肪瘤。（圖／翻攝自紐約郵報）

[NOWnews今日新聞] 俄羅斯1名65歲的男子，近日通過手術切除脖子後方、一個幾乎和他頭一樣大顆的肉瘤，令人不可思議的是，在這之前男子拖了至少16年，嘗試所謂的居家療法，希望腫瘤能「自行消失」，但都以失敗告終。

根據《紐約郵報》報導，這位男子住在基洛夫市（Kirov），過去10多年，他脖子後方的肉瘤不斷增大，當他向醫生解釋，自己曾試圖用簡單的藥膏治療但毫無效果後，當地醫生們都忍不住感到驚訝，他居然會拖這麼久才選擇就醫。

報導指出，男子脖子後的肉瘤是良性脂肪瘤，通常會呈現麵團狀，在某些情況下會持續生長，如果體積太過誇張，唯一有效的治療方法就是動手術切除，塗藥基本上沒什麼作用。

報導還提到，這名男子的情況比大多數脂肪瘤患者更危險，因為它靠近主要血管和連接脊髓的頸神經叢（Cervical plexus），動刀需要近乎完美的精準度，而且須全程側臥，所幸最後順利切除。

