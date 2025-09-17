思樂冰喺香港沒落原因惹熱議 網友細數原因比呢啲原因玩死？

最近有網民於網上討論區發帖，查問思樂冰於香港沒落的原因，樓主回憶兒時打完波一定去買，拿個空杯自己去按部汽水機好開心，懷念當年那份簡單快樂。帖文一出，立即引起網友熱論，有人指衛生跟保養麻煩是致命傷，有人認為競爭激烈也是主因，直言思樂冰已成過氣飲品，食客轉而追捧手搖飲品！立即睇下文了解內容啦！

衛生問題令人卻步？

帖文一出，立即引起網友熱議，有人直言每次飲都肚痛，部機應非常骯髒，長年累月積聚污垢，難以徹底清潔，衛生問題嚴重，極易生蟲惹蟻！更有網友分享很久之前於葵芳買來飲，一按掣成堆蟻屍體連冰倒下來，從此便拒絕再飲，非常恐怖！另外，有人提到大腸桿菌超標，質疑機器保養麻煩，佔舖面積又廣，逐杯計售價又平，而且夏天才有生意，店舖實在難以有錢賺。

競爭激烈？

另外有網友認為衛生並非唯一主因，可能正正因為蝕住做，有網友分享某段時期想飲時，10次有8次都是壞機或準備中，久而久之就除了癮。而且現時因為太多手搖飲品競爭，年輕人會較喜好飲珍珠奶茶，令思樂冰於香港更快沒落。不知讀者看法如何？

舊時多好

超骯髒

應該都真

一定蝕

保養都廢事

多咗選擇

價錢都有少少分別嘅

令人懷念

圖片來源：連登討論區

