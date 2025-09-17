小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
思樂冰喺香港沒落原因惹熱議 網友細數原因比呢啲原因玩死？
最近有網民於網上討論區發帖，查問思樂冰於香港沒落的原因，引起網友熱論！內文即睇：
最近有網民於網上討論區發帖，查問思樂冰於香港沒落的原因，樓主回憶兒時打完波一定去買，拿個空杯自己去按部汽水機好開心，懷念當年那份簡單快樂。帖文一出，立即引起網友熱論，有人指衛生跟保養麻煩是致命傷，有人認為競爭激烈也是主因，直言思樂冰已成過氣飲品，食客轉而追捧手搖飲品！立即睇下文了解內容啦！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
衛生問題令人卻步？
帖文一出，立即引起網友熱議，有人直言每次飲都肚痛，部機應非常骯髒，長年累月積聚污垢，難以徹底清潔，衛生問題嚴重，極易生蟲惹蟻！更有網友分享很久之前於葵芳買來飲，一按掣成堆蟻屍體連冰倒下來，從此便拒絕再飲，非常恐怖！另外，有人提到大腸桿菌超標，質疑機器保養麻煩，佔舖面積又廣，逐杯計售價又平，而且夏天才有生意，店舖實在難以有錢賺。
競爭激烈？
另外有網友認為衛生並非唯一主因，可能正正因為蝕住做，有網友分享某段時期想飲時，10次有8次都是壞機或準備中，久而久之就除了癮。而且現時因為太多手搖飲品競爭，年輕人會較喜好飲珍珠奶茶，令思樂冰於香港更快沒落。不知讀者看法如何？
圖片來源：連登討論區
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方
網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持
結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠
麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會
米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線
台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
觀塘美食｜叁拾士多觀塘店搬遷重開 聯乘本地醬料老字號 全新形象「綿香研究所」登場
開業8年，憑魚肉燒賣及芫荽醬油等自家食品爆紅的叁拾士多，其位於成業工業中心的觀塘總店，今年5月因飽受歲月洗禮無奈停業，店主當時亦透露將於區內覓舖搬遷。事隔數月，店主近日就於社交媒體宣布，觀塘店已經正式試業中，並聯乘本地醬料老字號「綿香」，以全新形象「叁拾士多 by 綿香研究所 」登場， 繼續堅持香港製造。Yahoo Food ・ 8 小時前
mandycat office：腦袋Run唔到的十幾秒
啲聲好似從四方八面衝擊你個身體，一時間完全load唔到！ 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 1 天前
大阪世博劇毒紅背蜘蛛出沒！被咬後30分鐘可致命 官方：別用手觸碰
繼東京早前傳出美洲大蟑螂入侵後，大阪最近又陷入另一場生物危機。正在舉行的大阪關西世博會場內，竟發現約70隻具劇毒的紅背蜘蛛（學名：Latrodectus hasselti_出沒，更首次在遊客活動區域發現蜘蛛卵。大阪府知事吉村洋文隨即在社交平台發出警告，坦言這種毒蜘蛛已遍佈大阪府各地。當局正展開大規模防治工作，同時強調市民毋須過度恐慌，因為這種蜘蛛攻擊性不強，只要記住一個自保原則——絕對不要徒手觸碰，基本上就能避免被咬傷的風險。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
無印新品｜香港無印MUJI推出水果沙冰 四款沙冰口味 特別搭配注入牛奶或咖啡
無印良品推出新品水果沙冰！日本MUJI人氣商品水果沙冰Smoothie登陸香港！香港MUJI宣布推出全新沙冰系列，共有4款沙冰口味，包括香甜芒果、酸甜士多啤梨、濃郁椰子及清新柚子，指定9間分店有售！Yahoo Food ・ 4 小時前
Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Hermès出塔羅牌？把奢華工藝變成占卜語言，不只是一副塔羅牌更是一件藝術品
一向以頂級工藝與奢華手袋聞名的 Hermès，竟然也將觸角伸向了神秘的塔羅牌世界！品牌最新推出的 H Tissage 塔羅牌組一出場就話題十足，全套 78 張、法國製造、銀色滾邊，手感同視覺都好有儀式感，絕對不是普通「占卜小道具」 這般簡單。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
盆菜2025｜免費送貨！鼎爺廚房中秋手工盆菜早鳥優惠 人均低至$166享秘汁靚鮑魚＋特級爽口海參＋鮑汁燴花膠
中秋即將來臨，鼎爺廚房推出精心製作的手工盆菜，市區可享免費送貨，每日新鮮即製，加熱即食，方便得來又隆重兼美味！鼎爺廚房有兩款豪華盆菜選擇，包括中秋手工盆菜8人份或12人份，人均低至$166；以及極上鮑參鼎級盆菜10人份，人均低至$219！食材頂級，涵蓋鮑魚、海參、花膠等珍饈，超有誠意，完美適合親朋好友團聚時一同品嚐！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 5 小時前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Esprit香港店11月重生？選址銅鑼灣，「時代眼淚」重回香港市場
Esprit香港店重生？一代「時代眼淚」時裝品牌Esprit，在2020年關閉亞洲的所有實體店後，在2025年重回香港市場，並在11月選址銅鑼灣跟香港市民見面。這個曾經是很多香港人的「集體回憶」時裝品牌，會以什麼形象重回香港市場呢？確是令人有點期待！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【OK便利店】5天狂減 雀巢甜筒 $68/9件（即日起至21/09）
OK便利店推出5天狂減限時優惠，雀巢甜筒 $68/9件、山九水產蟹肉魚肉條／SUGURU芝士魷魚魚肉條（單件裝）$9/件、淳茶舍500毫升買1送1、真露燒酒 $28/2件、醇滑嘉士伯／喜力星銀／百威啤酒 500毫升 $7/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜《他年她日》專訪 袁澧林特別髮型致敬監製張艾嘉 許光漢信一見鍾情願為愛人買機票即走
由許光漢、袁澧林（Angela）主演的港產愛情片《他年她日》即將浪漫上映，電影是許光漢退伍後第一部公映作品，意義非凡，他更專程來港宣傳，分享拍港片的感覺。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
施政報告2025寵物友善︱食客期望帶狗嘆冷氣用膳 餐廳恐生意流失：有一班人唔鍾意狗︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新一份《施政報告》宣布推出容許狗隻進入的食肆牌照，獲批食肆會有明確標籤，標示顧客可攜帶狗隻進入。不過，有餐廳負責人預計牌照條款會更麻煩，「如果又要改裝，即係我要投資落去」，表明不會申請；他又擔心若餐廳標明准寵物入內，恐會流失一批食客，最終是「商家輸」。有狗主則表示歡迎，希望可帶同愛犬與長輩一同「飲茶」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
蘇永康被翻涉毒舊帳溫州個唱叫停 內地官媒評論︰取消之外更要問責
蘇永康原定於10月喺浙江溫州舉行個唱，並到內地進行宣傳，但早前有網民提及23年前蘇永康喺台灣涉及毒品案件嘅舊事，更有人向當局舉報。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 分鐘前
漂亮髮型不是天生！「3個小技巧」讓你髮絲閃亮有光、蓬鬆輕盈又超柔順！
技巧一：髮絲要有美麗光澤度沒有光澤的頭髮，看起來就容易乾澀沒精神！來自日本的LOA護髮精華，就是許多櫻花妹梳妝台上必備的「髮絲秘密武器」，它主打「香氣即能量」的理念，將乳木果油、荷荷芭籽油等保濕成分，結合專業調香師設計的植萃香氣，讓護髮不再只是修護乾燥髮絲，...styletc ・ 1 天前
施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天
香港狗主期待多年的「寵物入餐廳」願望終於實現！寵物入餐廳在國外很平常，但根據現行香港法例《食物業規例》是限制寵物進入餐廳的。根據政府統計處數據，全港有超過24萬住戶飼養貓狗，佔總住戶的9.4%，反映寵物經濟的巨大潛力，不過這條法例卻讓不少毛孩主人在外出用餐時感到不便。好消息是，剛剛發佈的《行政長官2025年施政報告》宣佈即將放寬限制，容許食肆申請牌照，讓狗狗進入餐廳，結束長達30年的寵物狗入餐廳禁令。Yahoo Food ・ 1 天前
Prada「機場神袋」俘獲Karina的心！Explore航海郵差包，準備做今期爆款手袋
身為Prada品牌大使的Karina，在Instagram分享桃園機場轉機照，一身低調穿搭搭配Prada尼龍包，毫無疑問又再次引爆粉絲熱議！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
時事全方位重點提要｜9月18日
【Now新聞台】題目：部門首長責任制 新一份施政報告提出建立部門首長責任制，並設兩級調查機制，是否能夠有效提升管治水平？至於調查小組會設有常設隊伍，是否能獨立公正調查？星期四的時事全方位，邀請嘉賓討論。熱線電話：1833298now.com 新聞 ・ 20 小時前
台灣最強景點不是九份、淡水？外國遊客最愛「這地方」，景色優美且美食多
全球旅遊市場復甦，台灣觀光產業也跟著興盛！根據交通部觀光署最新發布的「113年來台旅客消費及動向調查」，去年來台旅客達785萬人次，較前年成長21％，觀光消費達百億美元，約新台幣3，220億元。其中以食尚玩家 ・ 8 小時前
【一文看懂Rejuran水光針】麗珠蘭行貨登陸香港！真假貨大拆解 + 2025最新無痛療程攻略
羨慕韓國女星的無瑕水光肌，但勤力護膚都無效？醫美療程早已是韓國女生的日常保養，其中最受追捧的就是被稱為「水光界愛馬仕」的麗珠蘭 （Rejuran），主打修復皮膚細胞，促進膠原蛋白增生，能撫平細紋、收細毛孔、提亮膚色，令肌膚回復年輕健康。隨着需求上升，坊間出現大量水貨與假貨，到底真假貨如何分辨？還有2025最新無痛技術？這篇文章讓你一次看懂。Yahoo Style HK ・ 1 天前
半自助餐突發$1XX！九龍東皇冠假日酒店半自助餐買一送一 必食牛骨筒油蘑菇意大利飯/煎龍脷釀蝦膠
在香港九龍東皇冠假日酒店頂層47樓星幕（Cielo）露天餐廳及酒吧，不管是「忘憂半自助晚餐」上香濃的牛骨筒油蘑菇意大利飯、鮮嫩的煎龍脷釀蝦膠；還是「星幕和風白朱古力蜜語下午茶」以白朱古力打造蜜柑蛋卷、哈密瓜千層酥，搭配和風鹹點與川寧茶，美食從是都是治愈心情的良方，也是營造浪漫的橋樑！今次於KKday平台訂座，更有買一送一優惠，人均低至$101就可食得到！Yahoo Food ・ 1 天前