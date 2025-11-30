騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
急凍煎餃 = 煮食技巧門檻極高食物？ 網民熱論呢個方法最有效？
最近有位網民於網上討論區崩潰開帖，表示急凍煎餃根本是人類廚藝最大敵人，引起網友熱論，內文即睇：
最近有位網民於網上討論區崩潰開帖，表示急凍煎餃根本是人類廚藝最大敵人！樓主試過油少痴底、油多又皮身分離；又試過跟足包裝煮法，結果餃子未加水已經爆裂，出爐及鑊黏到分不開，洗鑊洗到喊，最後怒吼不如直接叫外賣算數！帖文一出即引起熱論，網友各自分享煎餃心得，紛紛獻計救樓主，立即睇下文了解內容啦！
網友大力反對咁樣做？
帖文一出，立即引起網友熱論。最多人大力反對不要跟包裝的指示煎，因為會大機會失敗；更有網民特別點名王將餃子的「一滴油都唔使」是「世紀大騙局」，全人類試完都黐底，不過隨即被網友反駁只是欠缺技巧。
網民公認最穩陣廚具出爐＋心得分享
經過激烈交鋒，大家一致封易潔鑊為最穩陣煎餃廚具，輕鬆變廚神。網友們分享，以中火燒熱易潔鑊後落少少油，油熱才落餃子，煎到餃底金黃微焦就落少少水，剛淹過餃底即可，即刻蓋上蓋轉中火蒸，水快乾時開蓋再落少少油轉細火煎兩邊，即可完美起鑊！
進階玩家還可試試挑戰換成生粉水，煎出來底部會有層超薄脆裙，靚到似酒樓出品。而懶人黨就簡單直接表示可墊張牛油紙落去煎，就可解決黐鑊問題；或者乾脆掉落氣炸鍋180度12分鐘，就連鑊都不用洗。不知網友意見如何？
圖片來源：連登討論區
