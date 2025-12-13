急凍生果肉貨物藏冰毒市值逾8200萬元 4人被捕

急凍生果肉貨物藏冰毒

警方發現有一批空運到港的冷凍生果肉食品藏有冰毒，市值逾8,200萬元，4人被捕。

警方鎖定一個跨國販毒集團，企圖在聖誕節前將一大批毒品，由墨西哥偷運到香港。貨物在本周一到達香港空運中心，警方發現該批貨物總共有360個紙箱。紙箱內裝著急凍生果肉，當中有70箱一共載有約242公斤的懷疑冰毒。

警方表示販毒集團委託一間正當的物流公司，到空運中心提貨。在本周四，販毒集團要求物流公司將貨物送到葵涌一棟工業大廈的單位外。當警員到達單位，發現3名男子正拆貨。另外，警方在大廈外截查了一名形跡可疑的男子，為販毒集團的骨幹成員。

其中3名被捕男子僅16歲

警方分別以販毒及串謀販毒罪拘捕4名男子。他們為本地人，包括3名16歲及一名29歲男子。3名未成年男子均報稱為中學生，而29歲的男子則報稱無業，當中有人有三合會背景。初步調查顯示，跨國販毒集團招募了3名未成年人負責拆貨以及派送毒品。而案中成年男子則在大廈外「睇水」，警方指男子「以為自己行遠少少，就可以減低被捕風險」。

