首階段公營醫療收費改革將在明年1月1日實施。醫管局總行政經理袁卓斌今早(17日)在電台節目表示，最擔心是12月31日至1月1日之間，系統轉換過程時出現爭拗，因此醫管局會安排額外人手並有「截龍」方式，強調會人性化處理，並會酌情容許部分病人支付舊有價格，例如病人已在醫院、或正進入醫院。

可獲退 350 元而非全額

袁卓斌提到，若病人登記後決定不就醫，可透過流動程式HA-GO、或到登記處申請退款，填妥表格後，醫院會在一個月內完成退款。如病人使用電子錢包支付，將會退回其電子錢包內，使用現金或八達通等則以支票形式退款。他又補充，病人可獲退回350元，而非全額400元，因病人在醫院時會通過專業團隊分流，或已獲處理傷口等情況，因此醫院會收取50元。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/急症室元旦起加價-醫管局-將有截龍安排及酌情用舊價免爭拗/628738?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral