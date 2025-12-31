急症室元旦起調整收費 有市民憂夜診更難預約(李昌峻報道)

【Now新聞台】急症室元旦起實施新收費，屬緊急或以下的病人收費400元。有關注病人組織認為會增加家庭醫學門診壓力，即使明年第二季會增加2萬5千個夜診名額，幫助亦不大。

公立醫院元旦起調整收費，急症室分類為危殆及危急病人免費、緊急、次緊急及非緊急的病人，看症收費劃一增加至400元。

部分輕症病人或會選擇私家診所，不過晚上不多選擇，以往稱為普通科門診的家庭醫學門診亦有提供夜診服務，有市民擔心日後更難預約。

陳女士：「因為那裡(急症室)貴，可能全部走過來這邊等，(預約)會差些，不過他要上班，所以只能這麼夜過來看病。(之後急症室的人過來排會否怕服務時間不夠？)擔心，但無辦法，唯有早些預約。」

朱先生：「醫療券在外面看病，他只會給你數粒藥，他不會提供數個月的藥量，看病一次收費數百元，只提供數天藥量，讓人如何(長期)看病，終歸都是要來這裡排，無辦法，看私家醫生又貴，這裡加價，私家都會加價。」

醫管局目前有23間家庭醫學診所或綜合中心提供夜診服務，只限平日，最夜到晚上十時。當局2026年第二季會在屯門、天水圍、大埔等需求較大的地區，逐步增加2.5萬個名額。

有關注病人組織認為，增加2.5萬個名額對比每年逾500萬人次使用服務幫助不大，第二季才增加亦太遲。

社區組織協會幹事連瑋翹：「加價前應該先做好，家庭醫學籌額及各樣配套，先給予一個選擇病人，不去急症室可以去哪裡，才加價會較好，我們都擔心會否有需求在門診約不到籌額，或者晚上約到都要24小時或48小時之後，唯有希望盡快可以增加家庭醫學的能力。」

連瑋翹又稱關注夜診較難即日求診，病人可能要拖一、兩日，期望當局解決這個問題。

