急症室加費首日求診數字較以往低 醫管局稱會否持續降低言之過早

【on.cc東網專訊】公營醫療收費改革昨日(2026年1月1日)元旦起實施，醫管局總行政經理李立業今日(1月2日)在電台節目表示，昨日公立醫院急症室其有約3,800人求診，數字較以往低，但傳統上在公眾假期，急症室的求診人數可能都會少過假期之後，故現時評論改革措施能否縮短輪候時間，以及求診人數會否持續降低，都是言之過早。

李稱，改革措施落實至今，各樣系統運作暢順，醫管局會繼續監察，各個壓力點已加強人手，過千名服務大使在各醫院為市民提供協助，解答新安排細節。病人常見的問題，包括藥物收費，誤以為每次求診只會開4星期藥，但其實4星期只是藥費計算單位，醫管局會繼續盡量解釋，亦呼籲醫生處方藥物時與病人有更多溝通。

至於醫療費用減免方面，目前已收到超過5萬名病人預先申請及查詢，大部分已完成批核，同時強調今年頭3個月會有特別過渡安排，醫管局會向有需要市民發出有條件減免，市民只需在3個月內補交所需文件便可，醫管局會彈性處理，亦會檢視程序上可否有優化地方。

社區組職協會幹事連瑋翹在同一個電台節目表示，收到不少基層市民的查詢和求助，包括放寬收費減免機制，相信需要時間熟習，認為醫管局可以進一步優化申請程序。他稱，以一個四人家庭為例，若全家人都申請減免，需要提供包括過去半年的銀行月結單等文件，或有數百頁紙，若相關家庭沒有電腦或打印機亦沒有網上銀行，要取得相關文件都是負擔。

連同時建議，連繫相關申請人已有的政府援助或津貼，應減少重複審核。如果申請人從未申領政府任何津貼，亦可考慮以自我申報形式處理減免申請，之後再作抽查。他接觸到的個案，要去醫院3至4次處理相關申請手續，亦要先約見醫務社工，市民要請多日假期方能處理，對基層人士或會造成一定困難。

