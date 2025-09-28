急症室明年起加至400元 盧寵茂強調市民不會因經濟問題無得醫

【Now新聞台】公立醫院急症室收費將於明年起加價至400元，醫務衞生局局長盧寵茂指，調查收費是希望資源運用得宜，同時亦放寬了減免機制，市民不會因經濟問題而得不到治療。

醫務衞生局局長盧寵茂：「這句說話我真的可以說得很『口響』，我們很幸運，香港不會有人因為經濟原因得不到合適、需要的治療，特別是急症、重症、危疾方面，就算你經濟能力怎樣差，我們的公營醫療給予一個安全網，確保他們得到適當的治療。」

施政報告提出會繼續鞏固香港在癌症研究及防控工作。盧寵茂指，每年平均有近1.5萬人因癌症離世，而越早發現治療效果越好，存活率由過往4成多增至現時近6成；政府會利用慢病共治計劃平台推出癌症篩查，對象會針對高風險人士，強調篩查需要以風險為本，必須用得其所。

#要聞