急症室求診人數減 醫管局認為收費改革達預期效果

【Now新聞台】醫管局稱元旦起實施新收費後，急症室求診人次減少，次緊急及非緊急病人數目更下跌超過兩成。

醫管局稱，今年首十八日有8萬5千多名病人到急症室就診，較去年同期減少近一成半；就分項而言，危殆及危急病人增加7.7%，緊急病人減少8.4%，而次緊急及非緊急病人減少兩成一，緊急病人平均等候時間由22分鐘縮短至20分鐘。

醫管局認為，收費改革達到預期效果。

醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中：「急症室資源能導向處理更加需要醫療緊急需要的病人，變相我們可以集中資源處理危急病人。另一方面，非緊急病人或有其他需要的病人，我們發覺他們開始有習慣謀求急症室以外的醫療服務。」

