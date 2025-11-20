急需換心｜余肇熙老師留醫 ICU 近一個月 妻子懇求善心人相助：給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會｜Yahoo

余肇熙老師跟妻子育有兩女，至於他亦在東涌天主教學校中學部任教 15 年，深受學生愛戴。（醫管局提供圖片）

【Yahoo 新聞報道】醫管局表示一名 44 歲男病人余肇熙（David）因為嚴重心臟衰竭，急需換心，呼籲市民積極考慮捐出離世親人心臟。余肇熙的妻子表示，丈夫上月 20 日打乒乓球期間突然心口痛之後求醫，至今已在深切治療部留醫近一個月。余太並且說，丈夫一直為兩名女兒遮風擋雨，懇請善心人士能幫助他們一家，「給予 David 一個活下去的希望，給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」東涌天主教學校校長林志江亦表示，任教 15 年的「熙 Sir」是他們的好老師，好同事，全體師生現時都相當擔心熙 Sir 的情況，「如果能夠得到捐助，我哋全校上下必定感激不盡，希望大家可以幫幫熙 Sir。」

家中經濟支柱 須照顧年邁父母

余太在長達兩分半鐘的錄音呼籲當中多番哽咽。余太表示，丈夫是一位好爸爸，很疼錫兩名女兒，經常用心陪伴照顧她們，是兩位女兒生活中的英雄。余太又提到，丈夫是一個孝順仔，會好好照顧年滿六、七十歲的父母，「佢更加係一個好老公，好體恤同愛護我，係家中的經濟支柱」，同時他在學生眼中也是一個很盡責的好老師。

妻子：兩女「好期待爸爸可以快啲返屋企」

余太透露，丈夫有先天性心臟問題，但過往一直身體健康，也熱愛運動，今次事件相當突然，而他做完手術後亦一直未脫離危險期，仍然危殆，「心臟移植係佢唯一的希望」，希望能覓得善心人捐贈心臟為丈夫續命。余太最後指，家中兩名女兒年紀尚幼，仍然很需要爸爸陪伴成長，「（女兒）爸爸入院之後，佢哋每日都好掛住爸爸，好期待爸爸可以快啲返屋企，希望有善心人士能夠幫助我哋一家。」

校長評價熙 Sir 為人謙遜深受敬愛

東涌天主教學校校長林志江亦製作錄音作出呼籲，表示余肇熙老師急需心臟移植。林志江說，熙 Sir 在該校任教了 15 年，是學生心目中的良師益友，用心教學，關懷學生，並帶領學生在公開試和比賽裏屢創佳績。熙 Sir 同時熱愛大自然，透過童軍活動培養學生的品格和技能，「熙 Sir 不單係一個好老師，亦係我哋一個好同事。佢係一個有兩個年幼女兒的好爸爸，亦係一位好丈夫」，形容他為人謙遜，樂於助人，深受大家敬愛。

林志江指，熙 Sir 的突發重病情況非常危急，醫生表示只有心臟移植才能挽救其生命，「我哋全體師生都非常擔心熙 Sir，好希望能夠有家庭願意將已故親人的心臟捐贈給熙 Sir，畀佢有機會延續生命」，如果獲得捐助，全校上下都會非常感激。