急需換心｜44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 醫管局呼籲市民考慮捐出離世親人心臟｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】醫管局昨晚（20 日）表示，一名急需換心的 44 歲余姓男病人現時在伊利沙伯醫院留醫，情況危殆，呼籲市民踴躍支持器官捐贈，積極考慮捐出離世親人的心臟，遺愛人間。東涌天主教學校校長林志江表示，涉事的男病人為該校中學部任教的余肇熙老師。余肇熙太太亦呼籲善心人幫忙，「給予兩位女兒再一次擁抱爸爸的機會。」

醫管局指，病人過往健康良好，上月 20 日運動後出現心口疼痛，前往將軍澳醫院求醫，獲安排入院，翌日電腦掃描顯示為急性大動脈撕裂，隨即被緊急轉往伊利沙伯醫院搶救，並接受大動脈置換和主動脈心瓣置換手術。病人在手術後出現嚴重心臟衰竭，一直在深切治療部留醫，並一度出現嚴重肺部衰竭，需依靠體外人工肺支援呼吸。醫護團隊一直密切監察其臨床情況，提供所需治療，並安排進行心臟移植配對及評估。

醫管局說，鑑於有關病人情況十分危急，除了積極在本地為病人尋找合適心臟外，亦將盡快通過相關程序向內地尋求幫助。當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而當地沒有合適病人接受作移植，可協調跨境捐贈器官至香港作配對移植。醫管局強調，將嚴格按照相關的器官移植法規，從速向監管機構作出申請，確保所有程序符合有關標準及法規要求，並會盡快安排移植手術。

【病人資料】

姓名：余肇熙

性別 ：男

年齡 ：44

血型 ：AB+