性侵兒童拍逾2.5萬影像 英幼兒園華裔員工認26罪

【on.cc東網專訊】英國倫敦一名華裔男子被控於幼兒園工作期間，性侵學童並拍攝大量不雅影像。他周三（3日）在伍德格林法院出庭，並承認26項控罪，法官將於下月23日判刑，警告他將面臨多年監禁。

45歲陳姓被告（Vincent Chan）在英國土生土長，此前沒有刑事犯罪紀錄。他具藝術專業，曾在其他學校工作，2017年起在事發幼兒園擔任過多個職務，包括藝術教師、班主任和保育員，受託照顧2歲至4歲的幼童。目前已知陳男的犯案時間橫跨2022至2024年，罪名包括插入式性侵、觸摸式性侵兒童，以及拍攝兒童不雅影像。他使用幼兒園提供的平板電腦等拍攝，甚至加入音樂或特效，涉及逾2.5萬張照片和影片。

警方接獲幼兒園一名員工報案後，去年6月拘捕陳男，在其住所和幼兒園扣押多達69個電子裝置，確認至少4名女童遭陳男性侵和拍攝不雅影像，將持續追查所有可能涉案者和受害者。事發幼兒園目前已關閉，屬「光明地平線」（Bright Horizons）品牌。受害者父母透過律師發聲明，質疑像陳男這樣的人何以獲聘，並能長時間犯下令人髮指的罪行，追究園方在管理和監督方面是否失職。光明地平線回應指，對陳男所為感到震驚和憤慨，已委託外部專家全面審視園方保護措施。

