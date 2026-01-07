性價比之選：HUAWEI PaperMatte 柔光平板 + 原裝鍵盤套裝，深水埗細舖 $2099!

近期有細舖將 HUAWEI MatePad 11.5 吋 2025 柔光版，即 PaperMatte Edition 連智能鍵盤套裝，由 $2,999 的套裝，減至 $2099 清貨價發售，減幅達 $900。對於搵緊護眼平板電腦的用家來講，是一個值得考慮的入手時機!

HUAWEI MatePad 11.5 柔光版的核心賣點在於其 PaperMatte 顯示屏。屏幕尺寸為 11.5 吋，支援 2.5K 解像度及 120Hz 更新率，能提供清晰流暢的視覺體驗。其柔光技術透過奈米級蝕刻工藝，有效減少環境光反射並抑制眩光，使觀感接近紙張質感。對於需要長時間閱讀電子書、瀏覽網頁或處理文書的學生與上班族，具有一定的實用價值。

在規格方面，該平板 Kirin T82B 八核心處理器，內建 8GB RAM 及 256GB ROM，內置 10,100mAh 大容量電池，並支援 40W 華為快速充電，隨套裝附贈的智能鍵盤採用磁吸式設計。此外，平板支援 HUAWEI M-Pencil 第三代手寫筆，方便用家進行筆記、註解或繪圖。

其他功能包括前置 800 萬像鏡頭與後置 1300 萬像鏡頭，四聲道揚聲器配合 Histen 9.0 音效技術等。查詢