八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
性價比守不住了，處理器與 RAM 成本上升，REDMI K100 Pro Max 性能規格曝光
文章來源：Qooah.com
隨著2026年 2nm 處理器商用元年的到來，手機旗艦市場正迎來新一輪的技術與價格重塑。繼 Apple、聯發科與 Samsung 之後，高通也已確認將加入 2nm 戰場，其下一代旗艦平台 Snapdragon 8 Elite Gen6 系列將採用台積電 N2P 工藝製造，成為高通首款 2nm 手機處理器。
該處理器採用創新的 2+3+3 三簇架構，其中超大核主頻有望突破5GHz，整體性能預計將刷新 Android 陣營的性能紀錄。而今年下半年的旗艦機型之爭，也將圍繞這款處理器展開。
其中，REDMI K100 Pro Max 已確認將首批搭載 Snapdragon Elite Gen6 系列，成為 REDMI 史上性能最強的高端旗艦。不僅如此，該機還將實現影像系統的重大突破，首次在 K 系列上配備2億像素傳感器。根據相關人士透露，這個高像素鏡頭可能被應用於廣角主鏡或潛望式長焦，以提升細節解析力和變焦畫質。
然而，尖端技術也伴隨著成本的顯著上漲，由於 2nm 處理器及 RAM 等核心元件的價格大幅攀升，業內普遍預測 2026年下半年的旗艦手機將會有新一輪漲價。作為參考，前代 REDMI K90 Pro Max 的首發起售價為 3999元，而 K100 Pro Max 的定價很可能將在此基礎上進一步上調。
綜合來看，REDMI K100 Pro Max 不僅預示著 REDMI 在性能與影像上向頂級旗艦看齊的決心，也可能成為反映行業成本壓力與價格走勢的一個關鍵信號。
其他人也在看
新加坡CEO偷食風波︱網紅地產代理爆婚外情 網民大規模起底 創辦人與副總裁雙雙請辭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡知名房地產代理公司 PropertyLimBrothers（PLB）爆出高層醜聞，創辦人兼行政總裁林煒傑（Melvin Lim）與策略副總裁 Grayce Tan 在網上流傳兩人婚外情的傳言後，已於 1 月底雙雙辭職並即時生效。公司隨後委任原營運副總裁 Marc Chan 出任臨時行政總裁，以接替相關職務。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 1 天前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 10 小時前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 1 天前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 18 小時前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 1 天前
飛鵝山男子失蹤 救援隊伍山坡尋獲遺體
【on.cc東網專訊】清水灣有人失蹤。一名姓黃(24歲)男子於本周二(27日)晚上7時22分於清水灣飛鵝山道18號飛鵝山莊外最後露面後便告失蹤，其家人於翌日報案。今晨(30日)11時23分，救援隊伍在飛霞路集合，帶同裝備於飛鵝山一帶登山搜索，政府飛行服務隊派出直on.cc 東網 ・ 13 小時前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 12 小時前
陳美寶下午回應強制佩戴安全帶實施安排 據悉考慮暫緩或撤回條例
強制巴士乘客配戴安全帶法例惹來社會爭議。本地傳媒引述消息，運輸及物流局局長陳美寶下午交代強制安全帶新安排，據悉考慮的方案包括暫緩法例，亦可立即修例，甚至撤回條例等，但面對社會普遍爭議聲音，當局要慎重考慮，以免影響市民。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
陳百祥寸鄧兆尊「靠父幹」才擁12億身家 兆尊：前輩講嘅嘢，我哋係會接受嘅
吳家樂、鄧兆尊一起在網台「娛樂好好玩」，談論娛樂圈發生的熱話，陳百祥近日出席活動時指鄧兆尊「靠父幹」才有這麼多身家，鄧兆尊於網台節目中回應事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
滙豐手機應用程式下午死機 暫無法登入
滙豐手機App「HSBC HK」下午出現死機，部分用戶暫時無法登入。手機App頁面顯示「對不起，暫時無法提供此服務，請稍候再試」。AASTOCKS ・ 10 小時前
金銀價格重挫 聯儲局主席提名人選消息提振美元
【彭博】— 黃金和白銀周五遭大幅拋售，之前創紀錄的漲勢降溫。有報導稱特朗普政府準備提名凱文·沃什擔任聯儲局主席，這一消息提振了美元。Bloomberg ・ 7 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 1 天前
何依婷上載囡囡學鋼琴短片 曝光豪宅開揚維港全海景
現年31歲嘅何依婷（Regina），2023年與圈外男友Cedric喺峇里島舉行浪漫婚禮，上年誕下B女Rosella，升呢做靚媽。日前佢喺IG限時動態分享囡囡學鋼琴嘅短片，曝光豪宅開揚維港全海景。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
「手袋黑名單」瞬間老10歲！日本造型師盤點3款設計，為何黑色Tote Bag是大忌？改換這3款才時尚耐看
究竟要如揀選手袋才可以保持年輕感？雖然近年 Old Money 風大行其道，復古款式又備受追捧，但一個不慎就會由優雅變老氣。這次就同大家拆解 3 款 NG 手袋，以及 3 款必入手的減齡袋款推介，等大家無論任何年齡都可以散發個人魅力！Yahoo Style HK ・ 16 小時前