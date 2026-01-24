性小眾歧視︱伴侶臨終哀傷壓力大 英學者：關係不被認可成污名（附關懷性小眾十招）︱Yahoo

英國倫敦國王學院南丁格爾護理學教授 Richard Harding 是「同度哀傷學術會議 2026」的講者之一

【Yahoo新聞報道】「同度哀傷學術會議 2026」於本周五（23日）舉行，英國倫敦國王學院南丁格爾護理學教授 Richard Harding 在會議上引入國際大型研究，證明同性伴侶在面對臨終與哀傷階段的心理壓力更大，並為大眾提供「關懷性小眾十招」。Richard 在接受《Yahoo新聞》專訪時指，香港沒有同性婚姻，同性伴侶替代框架去年也被立法會否決，性小眾歧視已成為公共衛生問題，「如果你否認某人關係被認可的權利，就會造成各種內在的污名和歧視」，因此社工、前線醫護等須堅負起反歧視的責任，「表現出關心、表現出愛、人性化，並認識到所有關係都具有同等的價值」。

「同度哀傷學術會議 2026」由同行學院主辦、香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院與香港大學護理學院合辦。會議本周五（23日）及周六（24日）於逸東酒店舉行，會議邀請逾 20 位本地及海外的專家與前線實務工作者，透過跨學科、跨專業的對話，加深社會對哀傷與生死議題的理解、提升專業人士在提供哀傷支援時的應對能力，並為專業人士提供培訓學分。會議旨在為社工、醫護、精神健康從業員，以及所有關注生死教育與精神健康的人士，提供結合理論與實務經驗的交流平台，深入了解如何回應當代社會面對哀傷及生死時的複雜需要。

Richard Harding 在分享中引入國際大型研究，證明同性伴侶在面對臨終與哀傷階段的心理壓力更大

本港缺同性婚姻框架：造成內在污名和歧視

英國倫敦國王學院南丁格爾護理學教授、助產及紓緩護理學院執行院長 Richard Harding 是其中一位講者，在會後接受《Yahoo新聞》訪問時。香港同性伴侶替代框架去年於立法會遭大比數否決，性小眾族群是否面對更大困境？Richard 認為，在沒有法律框架保障下，LGBT 族群所面對的歧視會更嚴重，變相影響身心健康，因此已成為公共衛生問題，「如果你否認某人關係被認可的權利，就會造成各種各樣的內在污名和歧視，正如我今天演講中所展示的，這會對健康造成嚴重後果。正因如此，在美國、尤其是在文獻中，反 LGBT 歧視已被視為公共衛生問題」。

性小眾關係在醫療過程不被認可 同性伴侶被扭曲為「兄弟」

Richard Harding在會上提到，他由 2012 年起參與多項有關性小眾的大型研究，其中「ACCESSCare Study」旨在利用 LGBT+ 的實證數據，反映對適當臨終關懷的需求。研究訪談 40 位 LGBT+ 社群成員，當中包括 19 名男同性戀者、13名女同性戀者，其餘有跨性別人士、雙性戀者及其伴侶等。40 人當中，有一半為病人、其餘為照顧者及喪親者。

研究發現，大部份 LGBT+ 成員在被護理的過程中願意透露自己的身份，但往往結果未能盡如人意，包括關係不被認可。Richard 分享其中一位受訪者 James 的訪談節錄，其伴侶患上運動神經元疾病，醫護即使在被告知兩人是伴侶關係後，仍然稱呼 James 為病人的「兄弟」。

醫生任意揭露跨性別人士身份

Richard 續指，不少服務人員亦會假設他們是異性戀，對跨性別人士的需求亦缺乏敏感度，甚至會揭露其身份。研究中其中一位跨女分享，在醫療中心治療期間，每個病房均有多達 10 名病人，只有窗簾隔開各個床位，「有些醫生跟我說，『你跨性別多久了？』，所有人都聽到這個對話，我馬上不能呼吸，他們沒有權利在其他病人面前，如此大聲地說出我的身份」。

Richard Harding 指，LGBT 族群喪親後比異性戀者更難得到情緒支持

刻意隱瞞喪親之痛 免被社會排斥

Richard 在會上亦分享另一個研究「ACCESSCare B(ereavement)」，聚焦比較失去同性伴侶和失去異性伴侶的人的喪親結果。研究訪問 233 位同性伴侶以及 329 位異性伴侶，發現同性伴侶在面對臨終與哀傷階段的心理壓力更大。結果發現，LGBT 族群喪親後想得到支持，但由於各個地區的文化有異，遇上更多限制和障礙。有些人會選擇隱瞞自己的感情關係和喪親之痛，以維繫重要的人際關係，避免被社會排斥。

研究中一位來自伊朗的男同性戀者透露，在伊朗的親友均不知道他的身份，「我不想任何人知道，不但因為同性戀在伊朗是違法，是你不肯定他人會如何回應，我最擔心的是令我的家人蒙羞」。在他的伴侶離世後，他仍然小心翼翼，不向身邊人表露任何情緒，「我要將所有情緒、感受隱藏，這是最困難的地方」。

另一位英國男同性戀者 Alexander 亦指，他日常與同事、朋友聚會時，會刻意逃避一些私人問題。當他的母親離世時，他可以明正言順地取「恩恤假」（Bereavement Leave），「因為她是在職場被認可的人，但當我的伴侶離世時，我只可以取普通休假（Time Off）」。

Richard Harding 分享「關懷 LGBT 十招」，讓大眾以至公共服務人員可更關顧性小眾感受。

關懷 LGBT 十招

Richard 分享「關懷 LGBT 十招」，由大眾以至公共服務系統層面，提供關顧性小眾社群的方向。

【個人層面】

1/ 避免使用異性戀視角或帶有假設的語言

2/ 在探索性取向或性別歷史時具備敏感性

3/ 尊重每個人在揭露性傾向或性別歷史方面的意願

4/ 仔細了解親密關係和「另一半」（Significant Others），包括血緣關係和選擇的家人（Chosen Family）

5/ 明確地將伴侶或「另一半」納入討論範圍

【服務層面】

6/ 明確闡述與歧視相關的政策和程序

7/ 在多元化培訓中加入有關 LGBT 族群的內容

8/ 提升 LGBT 族群在宣傳資料（文字和圖片）中的可見度

9/ 提供明確的包容性標誌（如彩虹掛繩或徽章）

10/ 與 LGBT 社群團體建立夥伴關係和互動

不少本地 LGBT 團體成員和學者均把握時間在休息時間交流，包括性別研究講師黃鈺螢（中）

Richard 會後接受《Yahoo新聞》訪問時指，英國是一個 LGBT 友善之地，包括有同性婚姻權利、同性伴侶可領養子女，亦有不少已公開性取向的政治人物。然而，他續指，在個人生活層面仍然存在很多歧視，「人們每天都會經歷各種各樣的事情，他們仍然會遭受暴力、就業歧視等等，這就是法律環境能夠保護人們的權利與現實之間的差異。即使法律環境能夠保護人們的權利，但人們仍然會在日常生活中遭受歧視。他們能否維護自己的權利？這才是真正的挑戰」。

同行公眾教育及多元共融主管、共同創辦人姚皓璋亦在場與 Richard Harding 交流。

雖然目前香港的同性關係未受法律認可，但Richard 認為，香港的社工、前線醫護應在面對病人時，盡力秉持反歧視原則，「他們需要非常謹慎地思考如何與病人溝通和評估，了解誰對你重要、什麼對你來說最重要、你的生活中是否有我應該了解的人，並考慮到任何患者都可能是LGBT+ 群體成員」。

他強調，要改善臨終關懷、生命末期照顧和喪親關懷，不一定要留待法律認可，日常生活中亦應付諸實行，「你們無需任何法律框架就能包容和歡迎 LGBT+ 群體，只要展現關懷、愛心，以人為本，並認識到所有關係都具有同等價值」。

Richard Harding（左）與同行公眾教育及多元共融主管、共同創辦人姚皓璋（右）合照。

「同度哀傷學術會議 2026」活動網頁