錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
性小眾歧視︱伴侶臨終哀傷壓力大 英學者：關係不被認可成污名（附關懷性小眾十招）︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「同度哀傷學術會議 2026」於本周五（23日）舉行，英國倫敦國王學院南丁格爾護理學教授 Richard Harding 在會議上引入國際大型研究，證明同性伴侶在面對臨終與哀傷階段的心理壓力更大，並為大眾提供「關懷性小眾十招」。Richard 在接受《Yahoo新聞》專訪時指，香港沒有同性婚姻，同性伴侶替代框架去年也被立法會否決，性小眾歧視已成為公共衛生問題，「如果你否認某人關係被認可的權利，就會造成各種內在的污名和歧視」，因此社工、前線醫護等須堅負起反歧視的責任，「表現出關心、表現出愛、人性化，並認識到所有關係都具有同等的價值」。
「同度哀傷學術會議 2026」由同行學院主辦、香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院與香港大學護理學院合辦。會議本周五（23日）及周六（24日）於逸東酒店舉行，會議邀請逾 20 位本地及海外的專家與前線實務工作者，透過跨學科、跨專業的對話，加深社會對哀傷與生死議題的理解、提升專業人士在提供哀傷支援時的應對能力，並為專業人士提供培訓學分。會議旨在為社工、醫護、精神健康從業員，以及所有關注生死教育與精神健康的人士，提供結合理論與實務經驗的交流平台，深入了解如何回應當代社會面對哀傷及生死時的複雜需要。
本港缺同性婚姻框架：造成內在污名和歧視
英國倫敦國王學院南丁格爾護理學教授、助產及紓緩護理學院執行院長 Richard Harding 是其中一位講者，在會後接受《Yahoo新聞》訪問時。香港同性伴侶替代框架去年於立法會遭大比數否決，性小眾族群是否面對更大困境？Richard 認為，在沒有法律框架保障下，LGBT 族群所面對的歧視會更嚴重，變相影響身心健康，因此已成為公共衛生問題，「如果你否認某人關係被認可的權利，就會造成各種各樣的內在污名和歧視，正如我今天演講中所展示的，這會對健康造成嚴重後果。正因如此，在美國、尤其是在文獻中，反 LGBT 歧視已被視為公共衛生問題」。
性小眾關係在醫療過程不被認可 同性伴侶被扭曲為「兄弟」
Richard Harding在會上提到，他由 2012 年起參與多項有關性小眾的大型研究，其中「ACCESSCare Study」旨在利用 LGBT+ 的實證數據，反映對適當臨終關懷的需求。研究訪談 40 位 LGBT+ 社群成員，當中包括 19 名男同性戀者、13名女同性戀者，其餘有跨性別人士、雙性戀者及其伴侶等。40 人當中，有一半為病人、其餘為照顧者及喪親者。
研究發現，大部份 LGBT+ 成員在被護理的過程中願意透露自己的身份，但往往結果未能盡如人意，包括關係不被認可。Richard 分享其中一位受訪者 James 的訪談節錄，其伴侶患上運動神經元疾病，醫護即使在被告知兩人是伴侶關係後，仍然稱呼 James 為病人的「兄弟」。
醫生任意揭露跨性別人士身份
Richard 續指，不少服務人員亦會假設他們是異性戀，對跨性別人士的需求亦缺乏敏感度，甚至會揭露其身份。研究中其中一位跨女分享，在醫療中心治療期間，每個病房均有多達 10 名病人，只有窗簾隔開各個床位，「有些醫生跟我說，『你跨性別多久了？』，所有人都聽到這個對話，我馬上不能呼吸，他們沒有權利在其他病人面前，如此大聲地說出我的身份」。
刻意隱瞞喪親之痛 免被社會排斥
Richard 在會上亦分享另一個研究「ACCESSCare B(ereavement)」，聚焦比較失去同性伴侶和失去異性伴侶的人的喪親結果。研究訪問 233 位同性伴侶以及 329 位異性伴侶，發現同性伴侶在面對臨終與哀傷階段的心理壓力更大。結果發現，LGBT 族群喪親後想得到支持，但由於各個地區的文化有異，遇上更多限制和障礙。有些人會選擇隱瞞自己的感情關係和喪親之痛，以維繫重要的人際關係，避免被社會排斥。
研究中一位來自伊朗的男同性戀者透露，在伊朗的親友均不知道他的身份，「我不想任何人知道，不但因為同性戀在伊朗是違法，是你不肯定他人會如何回應，我最擔心的是令我的家人蒙羞」。在他的伴侶離世後，他仍然小心翼翼，不向身邊人表露任何情緒，「我要將所有情緒、感受隱藏，這是最困難的地方」。
另一位英國男同性戀者 Alexander 亦指，他日常與同事、朋友聚會時，會刻意逃避一些私人問題。當他的母親離世時，他可以明正言順地取「恩恤假」（Bereavement Leave），「因為她是在職場被認可的人，但當我的伴侶離世時，我只可以取普通休假（Time Off）」。
關懷 LGBT 十招
Richard 分享「關懷 LGBT 十招」，由大眾以至公共服務系統層面，提供關顧性小眾社群的方向。
【個人層面】
1/ 避免使用異性戀視角或帶有假設的語言
2/ 在探索性取向或性別歷史時具備敏感性
3/ 尊重每個人在揭露性傾向或性別歷史方面的意願
4/ 仔細了解親密關係和「另一半」（Significant Others），包括血緣關係和選擇的家人（Chosen Family）
5/ 明確地將伴侶或「另一半」納入討論範圍
【服務層面】
6/ 明確闡述與歧視相關的政策和程序
7/ 在多元化培訓中加入有關 LGBT 族群的內容
8/ 提升 LGBT 族群在宣傳資料（文字和圖片）中的可見度
9/ 提供明確的包容性標誌（如彩虹掛繩或徽章）
10/ 與 LGBT 社群團體建立夥伴關係和互動
Richard 會後接受《Yahoo新聞》訪問時指，英國是一個 LGBT 友善之地，包括有同性婚姻權利、同性伴侶可領養子女，亦有不少已公開性取向的政治人物。然而，他續指，在個人生活層面仍然存在很多歧視，「人們每天都會經歷各種各樣的事情，他們仍然會遭受暴力、就業歧視等等，這就是法律環境能夠保護人們的權利與現實之間的差異。即使法律環境能夠保護人們的權利，但人們仍然會在日常生活中遭受歧視。他們能否維護自己的權利？這才是真正的挑戰」。
雖然目前香港的同性關係未受法律認可，但Richard 認為，香港的社工、前線醫護應在面對病人時，盡力秉持反歧視原則，「他們需要非常謹慎地思考如何與病人溝通和評估，了解誰對你重要、什麼對你來說最重要、你的生活中是否有我應該了解的人，並考慮到任何患者都可能是LGBT+ 群體成員」。
他強調，要改善臨終關懷、生命末期照顧和喪親關懷，不一定要留待法律認可，日常生活中亦應付諸實行，「你們無需任何法律框架就能包容和歡迎 LGBT+ 群體，只要展現關懷、愛心，以人為本，並認識到所有關係都具有同等價值」。
其他人也在看
秀茂坪男子自縊 當場證實氣絕
【on.cc東網專訊】秀茂坪有人上吊。今日(27日)早上11時05分，有途人行經安秀道公園時，赫見一名年約40歲男子在公園旁一通往安健街的升降機塔頂層貓梯上吊頸。救援人員接報到場將事主解下，經檢驗證實當場氣絕，人員用白布遮蓋遺體，其身份及尋短原因有待調查。on.cc 東網 ・ 2 小時前
前狂牛主帥否認用AI領軍
【Now Sports】曾執教西班牙國家隊的羅拔摩蘭奴，否認在俄羅斯執教球隊時借用人工智能準備比賽。羅拔摩蘭奴（Robert Moreno）被指於2023年至2025年執教俄羅斯球隊索契期間，大量運用 ChatGPT，甚至參考它以招兵買馬。對於這個指摘，摩蘭奴透過《馬卡報》發表公開信，澄清沒有那樣做。「我從沒使用 ChatGPT 或任何 AI 來準備比賽、決定正選陣容或選擇球員。那完全是虛假的陳述。」這名48歲教練強調工作時確會運用科技，例如進行數據及錄像分析，但一切決策是由他與教練團隊所作出，即是人，而非人工智能所作的決定。摩蘭奴於2019年執掌西班牙國家隊兵符，之後任教摩納哥與格拉納達。now.com 體育 ・ 10 小時前
張曼玉法國冒雨摘無花果做果醬 真實狀態曝光 網民錯重點： 外套邊個品牌
61歲影后張曼玉（Maggie）淡出幕前多年，移居歐洲後享受大自然生活，去年開設小紅書帳戶分享近況，日前她上載最新影片，顯示她身處法國波爾多（Bordeaux）的郊外，駕車到路邊停下Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《商品》美據報警告伊拉克不要讓伊朗支持武裝入閣 否則或實施石油相關制裁
《路透》引述消息報道，美國駐伊拉克臨時代辦Joshua Harris過去兩個月多次向伊拉克官員及有影響力的什葉派領袖警告，若伊朗支持的武裝組織加入下屆政府，美國將對伊拉克實施制裁，包括可能凍結該國關鍵的石油收入。消息又指，有關訊息亦透過中間人轉達至部分與伊朗有關聯的團體領導人。 美國及伊拉克官員指，伊朗長期利用伊拉克銀行體系規避制裁，近年已對十多間伊拉克銀行實施制裁。但美國從未限制伊拉克的石油收益匯款，有關資金經紐約聯儲流向伊拉克央行。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
支聯會煽動顛覆案續審 控方開案陳詞：結束一黨專政綱領煽動他人結束中共領導(梁柏晞報道)
【Now新聞台】支聯會涉嫌煽動顛覆案續審，控方開案陳詞指，支聯會鼓吹「結束一黨專政」綱領是煽動他人結束中共領導，又指組織透過籌辦六四晚會和六四紀念館等，煽動他人憎恨政權。 鄒幸彤和李卓人由囚車押送到西九龍裁判法院。副刑事檢控專員黎嘉誼讀出86頁的開案陳詞，指控案中被告2020年7月1日至2021年9月8日期間犯案，引述中國憲法第一條指中華人民共和國是以工農聯盟為基礎、人民民主專政的社會主義國家，社會主義是中國的根本制度，中共領導是中國特色、社會主義的最本質特徵；支聯會五大綱領中「結束一黨專政」的口號，自然合理效果是以結束中共領導地位為目的，煽動他人顛覆國家政權，屬違反中國憲法，又指不存在合法手段結束中共領導。控方指，已解散的支聯會在內各被告以民主和六四事件為名，加上針對國家的負面內容激起民眾的厭惡和憎恨情緒，並透過獻花、六四長跑和晚會洗刷國殤之柱等活動，宣揚組織主張，國安法生效後仍繼續，支聯會的六四紀念館亦擺放了組織的工作報告及中國民運資料中心的書本等，宣揚「結束一黨專政」主張。控方收集了1990年起82段支聯會六四晚會等活動片段作為證物，當中59段片段是在國安法生效前拍攝。李卓人20now.com 新聞 ・ 19 小時前
貝森特：倘中加協議超出公布範圍 華或面臨懲罰
【on.cc東網專訊】美國財長貝森特周日（25日）警告，若加拿大和中國簽署自由貿易協定，且允許廉價商品、特別是汽車製造業商品進入美國供應鏈，美國或對加拿大徵收100%關稅。他又指若中加協定內容超出已公布範圍，北京也可能面臨包括關稅在內的額外懲罰。on.cc 東網 ・ 1 天前
男子港島徑行山暈倒昏迷 直升機送院後不治
【Now新聞台】一名男子下午在港島徑行山時暈倒昏迷，直升機送院後不治。 40多歲男子昏迷，飛行醫生為他進行心外壓急救，由直升機送去東區醫院。下午二時許，事主與友人在港島徑第5段行山時暈倒，友人報警求助，飛行服務隊直升機到場救起送院。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
維港海濱長廊擴展至34公里 九龍段多個海濱陸續開放
北角東岸板道東段上月啟用，海濱事務委員會主席何文堯透露，委員會正全力推動維港兩岸海濱發展，目標在2028年前把長廊延伸至34公里，讓市民享有更完整的濱海空間。另一方面，北角東岸板道東段已於去年底啟用，令由堅尼地城至筲箕灣、全長約13公里的港島海濱正式貫通。他指出，未來重點將放在九龍段的駁通與優化，啟德新急症醫院旁的海濱長廊、前紅磡鐵路貨運碼頭改建的特色活動空間，將相繼開放；而位於新油麻地公眾貨物裝卸區旁的行人路，預計今年內完成，屆時可連接西九文化區至大角咀一帶。am730 ・ 1 天前
東京雙胞胎大熊貓啟程返華 料明抵四川
【on.cc東網專訊】日本東京上野動物園的雙胞胎大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」周二（27日）啟程返回中國，意味自1972年中日建交以來，日本境內首次沒有大熊貓。on.cc 東網 ・ 2 小時前
大圍教友廁內猝死 生前任職食環署督察 署方：深感哀痛
大圍一教會發生教友猝死事件。昨日(25日)上午11時26分，警方接獲報案，指其家人在大圍文禮路10號教會一洗手間暈倒。人員接報到場，該名42歲姓何男子昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。據悉，報案人為事主妻子，兩人結婚逾5年，未有子女。當日一同前往教會出席崇拜活動，期間事主報稱肚痛不適，於是前往洗手間，妻子見他良久未返感到擔心，四出尋人發現其在廁內暈倒。事主生前任職食環署督察，曾提及需要輪班返夜，當時工作時間不穩定，間中會心口痛，但並沒有求診或檢查，其後已轉回正常工作時間。署方表示，對有同事離世深感哀痛，向其家屬致以深切慰問，並會提供一切適切的支援。am730 ・ 1 天前
小松本遙收可愛娃娃變殺機！ 前男友大內拓實上門狠殺！
這案子聽起來像偵探小說，但偏偏是真實悲劇！2025年12月31日跨年夜，日本茨城縣水戶市一戶人家傳出慘劇，31歲的美甲師小松本遙被丈夫發現倒在家裡血泊中，全身傷痕累累，包括頭部鈍器擊傷和手臂防禦創傷。Japhub日本集合 ・ 21 小時前
騙案｜「美女店主」Threads送羽毛球拍 18歲仔中伏被呃近5萬元
世上沒有免費午餐，警方今日(26日)在社交平台公開騙徒的Threads帳戶名稱，呼籲市民慎防。截至下午4時半，相關帳戶仍可於Threads瀏覽，兩則詐騙帖文聲稱「有冇人要羽毛球拍㗎？店鋪關咗，賣唔出，免費送俾有需要嘅人」，引來逾百則留言詢問，然而當中沒有任何具體店舖資訊及聯絡方法，美女頭像的樓主亦堅持回覆「私信」。日前就有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，他私信該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶【https[:]//myship-711-com-tw-uitoq12[.]top/ht/indwx.php?te=1&ClickID=544】。其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，總共損失接近5萬元。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙。am730 ・ 21 小時前
元朗貨車阻路爆爭執 兩送貨男遭惡漢吹雞毆傷
【on.cc東網專訊】元朗發生襲擊案。今晨(26日)10時44分，兩名男子於洪水橋新李屋村一公廁對開遭到至少10名人士襲擊，兩男遇襲後受傷流血，遂報案求助。警員接報到場，經初步調查後將案件列作「襲擊致造成身體傷害」處理，正追緝一名年約40歲案發時穿着藍色上衣、灰on.cc 東網 ・ 1 天前
大埔慈山寺農曆新年免費開放｜公眾一連7日進內賞花禮佛！即睇預約方法、交通方法、入寺須知
農曆新年期間不少港人喜歡到寺廟參拜，為新一年祈求平安好運！環境清幽的大埔慈山寺宣佈2026年年初一至初七（2026年2月17日至2月23日）舉行「新春花供禮佛」，一連7日免費開放予公眾人士進內參與。想在觀音聖像下賞花禮佛、洗滌心靈？要盡快到官網登記預約啦！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
2026年日本節日&假期：國定假日＆節慶、季節活動完整解說！
日本的國定假日是數一數二多的國家，日本人也和台灣人一樣，喜歡趁著放假四處走走、觀光，所以每到假期能看見商場、觀光景點出現洶湧人潮！LIVE JAPAN幫大家整理了日本一年之中的國定假日資訊，從日期、數量到放假原因等都一併告訴你，還有最適合安排日本旅遊的時期、旅遊淡旺季等等，不管是自助還跟團，有計畫在日本玩耍觀光推薦都一定要看一下，才能避開人潮聰明出遊去哦！ 首圖來源：PIXTALIVE JAPAN ・ 1 小時前
內地男在港當網約車司機 判囚8個月
【Now新聞台】一名內地男子去年在香港做網約車司機，非法載客取酬逾7萬元，判囚8個月。 案件於粉嶺裁判法院判刑。案情指，曾任五年解放軍的39歲被告曾钰霖，去年借取其他人身份註冊，成為「高德打車」的網約車司機，並在香港購買車輛，於去年6月20日至8月21日期間兩個月內行車近700次，賺取逾7萬元，他被控違反逗留條件非法載客取酬以及沒有第三者保險而使用汽車罪。辯方呈上被告其家人和退役軍人同僚求情信，指被告是因財務壓力下犯錯。署理主任裁判官香淑嫻指，被告犯案時間長，性質嚴重，考慮其認罪有悔意，所有控罪刑期扣減三分一並同期執行，判監8個月、取消駕駛執照18個月。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
元朗汽車維修中心失火 焚燒逾四小時後救熄
【Now新聞台】元朗一個汽車維修中心發生火警，焚燒逾四小時後救熄，無人受傷。 從網上片段見到，現場火光熊熊，火勢猛烈，濃煙升上半空，消防拖喉射水灌救。周一深夜十一時許，警方接獲多人報案，指屏廈路沙洲里村一個汽車維修中心突然起火，並傳出爆炸聲，火場面積約20米乘30米。消防員接報到場，開動3條喉及3隊煙帽隊撲救，約凌晨4時將火救熄，30多人自行疏散，無人受傷。#要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
大鱷龜的救援與城市飼養責任的反思（撰文：龜途創辦人阿邦）
我是邦哥哥，這是一個被遺忘的救援故事。 我想用第一人稱，和大家分享這次鱷龜救援背後的完整思考。 事件回顧與救援經過 1. 緊急介入：我在接到市民求助後，迅速聯絡區議員、警方、及相關部門，成功追蹤到鱷龜下落，避免了他在無人知曉的情況下被人道處理。 2. 成功接管：在多個單位協助下，最終從漁護署接走鱷龜，展現了民間與部門協作的可能性。 3. 命名與救治：我們為他命名為 Yoshi。經檢查，發現他背甲磨損、上顎斷裂的嚴重傷勢。目前正接受乾養、每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。康復期漫長，需以年計，且現階段只能餵食細小食物。 事件背後的深刻矛盾 這次事件反映了一個核心衝突： · 公共安全與生命權益：作為外來物種且具危險性的大型鱷龜，從公共安全與原生態角度，人道處理可能是官方最直接的選擇。 · 生命價值與飼主責任：一個生命因人類的衝動購買與不負責任棄養而瀕臨絕境，這在道德上我完全無法接受。我們的行動正是基於對生命本身的尊重。 引發的社會與法律思考 這也是我和許多動物福利工作者長期關注的議題： 1. 城市飼養的適宜性：如鱷龜、大型蜥蜴、兇猛魚類等特殊寵物，其空間、習性、安全需求與城市居住環境香港動物報 ・ 23 小時前
47人案被告獲釋｜岑敖暉據悉今出獄 七人車接送離開｜Yahoo
民主派初選 47 人案再有被告獲釋。《Yahoo 新聞》接消息，前荃灣區議員岑敖暉服畢 4 年 6 個月刑期，今早（26 日）清晨獲釋，由七人車接送從赤柱監獄離開。Yahoo新聞 ・ 1 天前
與Threads相關網購騙案一周逾40宗涉135萬 18歲男覬覦「免費羽毛球拍」失近5萬元
警方「守網者」社交平台公布，過去一周，錄至少274宗網購相關騙案。當中與Threads 社交平台相關案件超過41宗，其損失金額超過135萬港元。 日前就有一名18歲男子，見到上述Threads貼文，以為有羽毛球拍免費送出，他私信該陌生網友後，對方稱會經7-11便利店收貨，但要求他先上一個假冒便利店的釣魚網站作認證帳戶。 其後，他再根據對方指示，分兩次轉賬至對方個人戶口，總共損失接近5萬港元。直至他收到銀行通知被過數，始知被騙。 警方提醒，無論大家使用任何社交平台，就算對方稱免費送出貨品，一旦要求到不知名網站輸入個人銀行資料或轉賬作認證，十居其九是假。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前