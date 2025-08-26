性感比基尼辣照曝！44歲阿嬌再度成功瘦身

▲44歲阿嬌今年1月才被拍到再度復胖，沒想到時隔7個月就成功瘦身。昨（25）日阿嬌於IG曬出性感比基尼辣照，再度美出新高度，讓粉絲都超驚訝表示：根本大學生。（圖／阿嬌IG@q_gill）

[NOWnews今日新聞] 香港女星鍾欣潼（阿嬌）曾一度因荷爾蒙失調體重爆增，近年也時常因忽胖忽瘦的身材，引發外界熱議。而近日，她似乎瘦身成功，在昨（25）日於Instagram罕見曬出比基尼辣照，整個狀態超好，完全看不出來已經44歲，還有人稱讚她像大學生。

阿嬌在今年1月才被捕捉復胖模樣，沒想到才過7個月就成功瘦身，再度美出新高度。昨日，阿嬌發出多張在沙灘上拍下的比基尼辣照，只見她身穿白色比基尼配上薄紗裙，露出纖細手臂與小蠻腰，好身材一覽無遺。其中一張拿著椰子，趴在沙灘墊上，慵懶看向鏡頭的模樣，更是引發高度討論，網友狂讚「把我美哭了」、「44歲，但長得像24歲」等。

▲阿嬌驚喜曬性感比基尼辣照。（圖／阿嬌IG@q_gill）

阿嬌離婚後體重爆增 二度成功減肥引熱議

阿嬌在2020年與「醫界王陽明」賴弘國離婚後，曾在2021年暴肥，當時的她臉蛋絲毫沒有輪廓線，之後成功減掉13公斤。但不料，今年1月再度復胖，不過女神也不洩氣繼續減重，曝光超美狀態，而這也是她繼2024年11月24日後，時隔10個月更新的近況，讓粉絲都非常想念。

阿嬌曾與賴弘國爆婚變 澄清後宣布離婚

阿嬌在2017年10月認愛賴弘國，並於隔年1月宣布婚訊，同年5月在洛杉磯舉行婚禮，但婚後1年，賴弘國於2019年爆出在妻子外出工作時，約炮女網紅，但他隨後否認。而2020年3月阿嬌被捕捉在直播平台中打賞20歲中國網紅余衍隆，爆出婚變傳聞，經紀公司英皇娛樂出面澄清，指出阿嬌只是好奇才看直播，為鼓勵對方才會打賞。

雖然對於各種婚變傳聞，雙方都出面否認，但在2020年3月，阿嬌還是與賴弘國分手，2年婚姻畫下句點。賴弘國透露接到阿嬌打的電話，告訴他：「以為婚後會慢慢愛上他，但真的沒辦法」。而在5月8日，阿嬌公司代表確認雙方已簽分居協議。

