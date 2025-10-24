性感深V西裝登台！李洙赫紅毯炸出胸肌

▲李洙赫今（24）日登台出席台北時裝周，只見他身穿性感深V西裝現身，直接在紅毯上炸出胸肌，讓現場粉絲尖叫聲不斷，李洙赫也不忘告白粉絲，在雨中甜喊：「浪漫來自粉絲」。（圖／李洙赫IG@leesoohyuk）

[NOWnews今日新聞] 韓國男星李洙赫繼7月來台後，今（24）日再度訪台，首度參加台北時裝周，雖然這天下著大雨，但也不擋粉絲的熱情，聚集在紅毯就為了看李洙赫。李洙赫也福利大放送，穿著深V黑色長版西裝現身，直接炸出結實胸肌，而被問到最近遇到的浪漫後，李洙赫則甜喊：「浪漫來自粉絲」。

李洙赫在今日以一身黑色長版西裝，內搭深V白襯衫現身，結實胸肌若隱若現，一登場就掀起粉絲們瘋狂尖叫，李洙赫也在拍完照後，接受主持人吳怡霈訪問，李洙赫先對受邀參與時裝周，感到非常榮幸，接著他也心疼提到冒雨前來的粉絲，「天氣這麼不好還來看我，真的非常感謝」。

▲李洙赫穿性感深V西裝出席台北時裝周。（圖／李洙赫IG@leesoohyuk）

李洙赫暖心告白 甜喊最近的浪漫來自粉絲

主持人採訪中提到今年時裝周主題是浪漫，詢問李洙赫最近有沒有遇到浪漫的事情，李洙赫表示：「今年有很多事情，其中在上次來（台灣）的時候，粉絲都很熱情的歡迎我，讓我嚇一跳，所以最近感受到浪漫的瞬間，也是來自於粉絲」。

李洙赫是GD好友 為挺他特地來台參加演唱會

GD在7月11～13日，連續3天在台北小巨蛋開唱，吸引大批藝人及粉絲到場朝聖，就連李洙赫也特地從韓國飛來台灣，就為了參加GD演唱會，互相支持的超暖友情，讓外界都超羨慕。

而演唱會上，GD也不忘在台上幫李洙赫當時的新劇宣傳，「他的新戲《S LINE》最近剛上線，請多多支持他」，讓李洙赫驚訝又感動，「老實說，這融化了我的心。我知道我的粉絲們和我一樣感到快樂」，展現兩人16年以來不變的友情。

